MOTO GP’de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…

Zayn'e dönerek hayranlığını ve biraz da esprili korkusunu dile getiren Tatlıtuğ, şu sözlerle dikkat çekmişti:

"Türkiye'nin motor sporlarındaki en yetenekli ve en genç sporcuların başında geliyorsun. Ama ben bunu tek teker yaptığını da gördüm, babanın bunun ne kadar zor olduğunu söylediğini de biliyorum. Yani her şeye vakıfım. Lütfen ama lütfen bana acı"