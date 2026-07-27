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MOTO GP'de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…
MOTO GP'de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…
Dünya motosiklet pistlerinde fırtınalar estirerek MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen Toprak Razgatlıoğlu, bu kez pistlerdeki başarılarıyla değil, 2017 yılında kaybettiği babası "Tek Teker Arif"in hatırasına sahip çıkarak sergilediği vefa örneğiyle gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 27.07.2026 07:06
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 07:09