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MOTO GP'de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…

Dünya motosiklet pistlerinde fırtınalar estirerek MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen Toprak Razgatlıoğlu, bu kez pistlerdeki başarılarıyla değil, 2017 yılında kaybettiği babası "Tek Teker Arif"in hatırasına sahip çıkarak sergilediği vefa örneğiyle gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 27.07.2026 07:06 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 07:09
MOTO GP’de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…

MOTO GP'de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu, 'Tek teker Arif' lakaplı babasının motosikletiyle poz verdi.

MOTO GP’de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…

Usta sürücü, 2002'den kalma motorsikletinin hikayesini anlattı.

MOTO GP’de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…

Babasını 2017'de kaybeden Toprak, "Çocukluğum bu motosikletle geçti, babamın anısına saklayacağım" dedi.

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MOTO GP’de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…

Babadan oğula geçen bu tutkuyu pistlerde kazandığı başarılarla taçlandıran genç şampiyon, günümüzdeki yaşam tarzıyla da motor sevdasından bir an olsun kopmuyor.

MOTO GP’de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…

Yalnızca pistlerde değil, sosyal hayatında da rüzgarı hissetmeyi seven milli sporcu, geçtiğimiz haftalarda yine kendisi gibi motor tutkusuyla tanınan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile bir araya gelmişti. Birlikte direksiyon başına geçen iki ünlü ismin keyifli motosiklet turu, sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

MOTO GP’de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…

Ünlü sporcu, Instagram hesabından paylaştığı bu dikkat çekici karelerin altına "El Turco" ifadesini not düşmüştü. Kısa sürede binlerce etkileşim alan bu kareye Kıvanç Tatlıtuğ'dan da jet hızında bir hamle gelmişti.

MOTO GP’de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…

Başarılı aktör, milli motosikletçinin gönderisini cevapsız bırakmayarak İngilizce "Let's go champ!" (Hadi gidelim şampiyon!) sözleriyle şampiyona destek vermişti. Sosyal medya kullanıcıları ise ekranların jönü ile pistlerin efsanesini buluşturan bu kareleri yorum yağmuruna tutmuştu. Paylaşıma gelen mesajlar arasında en çok "Yakışır iki yakışıklıya" ve "Pistlerin ve ekranların kralları bir arada" ifadeleri öne çıkmıştı.

MOTO GP’de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…

Kıvanç Tatlıtuğ, geçen günlerde de direksiyon başında değil, yan koltukta heyecan dolu anlar yaşamıştı.

MOTO GP’de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…

Ünlü oyuncunun yolu, Sakarya'nın Akyazı ilçesine ve motor sporlarının efsane ismi Kenan Sofuoğlu'nun pistine düşmüştü. Yaşı küçük ama yeteneği devasa olan, Zayn, bu kez yan koltuğuna Kıvanç Tatlıtuğ'u konuk etmişti.

MOTO GP’de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…

"HER ŞEYE VAKIFIM, LÜTFEN BANA ACI!"

Minik şampiyonun sürüş yeteneğini yakından takip ettiğini gizlemeyen Kıvanç Tatlıtuğ, Zayn'in videolarını ezbere bildiğini söylemişti.

Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu'na böyle seslendi: "Lütfen bana acı"

MOTO GP’de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…

Zayn'e dönerek hayranlığını ve biraz da esprili korkusunu dile getiren Tatlıtuğ, şu sözlerle dikkat çekmişti:

"Türkiye'nin motor sporlarındaki en yetenekli ve en genç sporcuların başında geliyorsun. Ama ben bunu tek teker yaptığını da gördüm, babanın bunun ne kadar zor olduğunu söylediğini de biliyorum. Yani her şeye vakıfım. Lütfen ama lütfen bana acı"

MOTO GP’de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…

SOSYAL MEDYADA "ADAMIM" DESTEĞİ

Bu eğlenceli anlar, Zayn Sofuoğlu'nun milyonlarca takipçili sosyal medya hesabından paylaşılmıştı. Kısa sürede internette viral olan videonun altına ilk yorumu bırakanlardan biri de yine ünlü oyuncunun kendisi olmuştu.

MOTO GP’de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…

Kıvanç Tatlıtuğ, minik dostunun paylaşımına "Adamım Zayn" notunu düşerek ona olan desteğini bir kez daha ilan etmişti.

MOTO GP’de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…

KIVANÇ TATLITUĞ ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMİN NABZINI TUTMAYA DEVAM EDİYOR

Magazin dünyasının en örnek ve en beğenilen çiftleri arasında ilk sıralarda yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, her adımlarıyla adlarından söz ettirmeye devam ediyor.

MOTO GP’de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…

2016 yılında Paris'te dünyaevine giren ve mutlu evliliklerini 2022 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Kurt Efe ile taçlandıran ünlü çift, hem özel hayatlarındaki uyumları hem de sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

MOTO GP’de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…

Sosyal medyada attıkları her adım ve birbirlerine olan destekleri beğeni toplayan popüler ikili, spor dünyasının yakından beklediği dev bir organizasyonda boy göstermişti.

MOTO GP’de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…

Dünya yıldızlarının akın ettiği Formula 1 Monaco Grand Prix'sini tribünden canlı canlı izleyen ünlü çiftten hayranlarını sevindiren paylaşım ise gecikmemişti. Paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi gören Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte tribünde yer aldıkları o keyifli anları kendi kişisel hesabından takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in heyecan dolu anları! Yarışı canlı canlı izlediler...

MOTO GP’de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…

İşte sizler için derlediğimiz diğer evli ünlü çiftler…

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

MOTO GP’de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

MOTO GP’de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

MOTO GP’de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

MOTO GP’de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…

NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER

MOTO GP’de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

MOTO GP’de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

MOTO GP’de yarışan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran vefa! Babasının o emanetine gözü gibi bakıyor…
FEDON KALYONCU VE EŞİ