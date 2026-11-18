"BEN İŞKOLİK BİR İNSANIM"

Setlere geri dönen Ufuk Özkan, iyileşme süreciyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben işkolik bir insanım, doktorlar da vücudumun hızlı toparlanmasına şaşırdı. Beni seven herkese, hatta tüm Türkiye neredeyse iyileşmem için dua etti. Bu kadarını ben de beklemiyordum."

Özkan'ın sözleri, yaşadığı zorlu dönemin ardından yeniden sağlığına kavuşmasının kendisi için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.