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Muhteşem ikili yıllar sonra bir arada! Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan ve Ulvi'si Bülend Çolak'tan sürpriz buluşma...
Muhteşem ikili yıllar sonra bir arada! Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan ve Ulvi'si Bülend Çolak'tan sürpriz buluşma...
Türk televizyon tarihinin unutulmaz komedi dizilerinden Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan ve Ulvi'si Bülend Çolak'tan hayranlarını şaşırtan bir hamle geldi. İşte yıllar sonra yeniden bir araya gelen ikili ve efsane repliklerin tekrarladığı o anlar!
Giriş Tarihi: 18.11.2026 16:10