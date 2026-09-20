Magazin dünyasının gözde çiftleri arasında gösterilen Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç'ın birlikteliği tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşık 1,5 yıldır Dalkılıç'la birlikte olan ünlü oyuncu Özgü Kaya ve başarılı şarkıcının ilişkisi hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sosyal medyada zaman zaman birlikte yer aldıkları kareleri paylaşan ikili, bu kez kuliste çekilen özel bir paylaşımla adından söz ettirdi. Kuliste vakit geçirdikleri esnada kamera karşısına geçen ünlü çift, romantik ve neşeli anlarının yer aldığı videoyu takipçilerinin beğenisine sundu. Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya'dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı... | Video Kısa sürede geniş bir etkileşim oranına ulaşan paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılandı. İkilinin kulisteki doğal ve uyumlu tavırları ise günün öne çıkan magazin haberleri arasındaki yerini aldı. 5 Şubat 1996 İstanbul doğumlu güzel oyuncu Özgü Kaya ile 7 Ağustos 1983 İzmir doğumlu pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç, başarılı kariyerlerinin yanı sıra özel hayatlarıyla da sık sık adlarından söz ettiriyor. İstanbullu oyuncu ile İzmirli şarkıcının bu renkli birlikteliği, hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada ilgiyle takip edilen haberler arasında yer almaya devam ediyor. İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri... BURAK ÖZÇİVİT Aslen Gaziantepli olduğu bilinen Burak Özçivit 1984 yılında İstanbul'da doğdu KENAN İMİRZALIOĞLU Ankara DİREN POLATOĞULLARI Tunceli OLGUN TOKER Mersin BURAY Kıbrıs Hande Baladın KÜTAHYA NEHİR ERDOĞAN İzmir AFRA SARAÇOĞLU SİNEM KOBAL KIVANÇ TATLITUĞ Adana KAAN URGANCIOĞLU Tire - İzmir HANDE ERÇEL Bandırma MERT YAZICIOĞLU İstanbul DİLAN ÇİÇEK DENİZ Sivas SILA TÜRKOĞLU SERENAY SARIKAYA Ankara ÇAĞLA ŞİKEL İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı. PINAR DENİZ Adana HALUK BİLGİNER İzmir - Seferihisar İLAYDA ALİŞAN Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur SEZEN AKSU Denizli - Sarayköy ÇAĞATAY ULUSOY BURCU ESMERSOY İstanbul FEYYAZ ŞERİFOĞLU BİGE ÖNAL İstanbul AYÇA AYŞİN TURAN Babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu. MEHMET YILMAZ AK Diyarbakır BUĞRA GÜLSOY Ankara FERHAT GÖÇER Şanlıurfa - Birecik KEREMCEM Muğla - Milas BURCU BİRİCİK Muğla-Elmalı SAFİYE SOYMAN Bolu - Akpınar ASLI ENVER Kıbrıs ALİŞAN Bingöl MERT RAMAZAN DEMİR Van SEDA SAYAN SİBEL CAN Karagümrük-İstanbul DEMET AKALIN Kocaeli CEMRE BAYSEL İzmir GÜZİDE DURAN EMİNE ÜN İstanbul EMRE ALTUĞ İstanbul'un Levent semtinde dünyaya gelse de, ailesi Niğde kökenlidir. MURAT BOZ Ereğli HANDE SORAL Bursa-İnegöl SERTAB ERENER İstanbul MİRAY DANER İstanbul FAHRİYE EVCEN Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmeni GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU İzmir HANDE ATAİZİ Bursa HANDE DOĞANDEMİR Baba tarafından Ankaralı, anne tarafından Çerkes kökenli bir aileye doğmuştur BERGÜZAR KOREL İstanbul ARZUM ONAN Ankara NİL KARAİBRAHİMGİL Ankara BEREN SAAT Ankara BEYAZIT ÖZTÜRK Bolu SERDAR ORTAÇ Babası Kastamonu'nun Cide ilçesinin İlyasbey köyündendir ve köken olarak Kırım Tatarı'dır. Annesi ise Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Yılankale köyündendir. ÖZGE YAĞIZ İstanbul'da doğan oyuncu, aslen Sivaslı BURAK TOZKOPARAN Rize MİNE TUGAY Konya TOLGA SARITAŞ İstanbul CAN YAMAN İstanbul BURAK YÖRÜK İstanbul DEMET EVGAR Manisa EVRİM ALASYA İzmir BURCU ÖZBERK ESKİŞEHİR BARIŞ ARDUÇ Baba tarafından Arnavut kökenli olan Arduç'un ailesi Ordu Fatsa'ya, anne tarafından ise Artvin'e dayanıyor ESRA EROL SİNOP SİMGE SAĞIN Babası Amasyalı müzisyen bir aileden gelirken, annesi Arnavut kökenlidir. OKTAY KAYNARCA Oktay Kaynarca, baba tarafından aslen Malatya'nın Hekimhan ilçesindendir. Anne tarafından ise Elazığlı ŞİFANUR GÜL Ankara TEOMAN GİRESUN KADİR İNANIR FATSA Yasemin Esmergül İzmir CÜNEYT ARKIN Eskişehirli TÜRKAN ŞORAY İSTANBUL ADİLE NAŞİT İSTANBUL ARAP CELAL SİVAS EMEL SAYIN Selanik