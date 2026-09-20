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Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı...

Murat Dalkılıç, sevgilisi Özgü Kaya ile kuliste bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından yayınladı. İkilinin neşeli ve samimi tavırlar sergilediği video, takipçilerinden yoğun etkileşim aldı.

Giriş Tarihi: 20.09.2026 11:19 Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 11:29
Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı...

Magazin dünyasının gözde çiftleri arasında gösterilen Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç'ın birlikteliği tüm hızıyla sürüyor.

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı...

Yaklaşık 1,5 yıldır Dalkılıç'la birlikte olan ünlü oyuncu Özgü Kaya ve başarılı şarkıcının ilişkisi hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı...

Sosyal medyada zaman zaman birlikte yer aldıkları kareleri paylaşan ikili, bu kez kuliste çekilen özel bir paylaşımla adından söz ettirdi.

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Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı...

Kuliste vakit geçirdikleri esnada kamera karşısına geçen ünlü çift, romantik ve neşeli anlarının yer aldığı videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya'dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı... | Video

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı...

Kısa sürede geniş bir etkileşim oranına ulaşan paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılandı. İkilinin kulisteki doğal ve uyumlu tavırları ise günün öne çıkan magazin haberleri arasındaki yerini aldı.

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı...

5 Şubat 1996 İstanbul doğumlu güzel oyuncu Özgü Kaya ile 7 Ağustos 1983 İzmir doğumlu pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç, başarılı kariyerlerinin yanı sıra özel hayatlarıyla da sık sık adlarından söz ettiriyor.

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı...

İstanbullu oyuncu ile İzmirli şarkıcının bu renkli birlikteliği, hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada ilgiyle takip edilen haberler arasında yer almaya devam ediyor.

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı...

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

BURAK ÖZÇİVİT

Aslen Gaziantepli olduğu bilinen Burak Özçivit 1984 yılında İstanbul'da doğdu

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı...

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı...

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı...

OLGUN TOKER

Mersin

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı...

BURAY

Kıbrıs

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı...

Hande Baladın

KÜTAHYA

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı...

NEHİR ERDOĞAN

İzmir

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı...

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı...

SİNEM KOBAL
İstanbul

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı...

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı...

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı...

HANDE ERÇEL

Bandırma

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı...

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı...

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı...

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı...
SERENAY SARIKAYA
Ankara
Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı...

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı...

PINAR DENİZ

Adana