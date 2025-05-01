Murat Kekilli’den Filistinli model Bella Hadid’e övgü: Cesaretiyle İsrail’e kafa tutan kadın

TEK BAŞINA KARŞI ÇIKIYOR

Kekilli, Bella Hadid'in tek başına İsrail'e karşı verdiği mücadeleyi ise övdü: "Hadid, Filistinli bir mücahit gibi ülkesi için savaşıyor. Ancak bunu silah ile değil cesareti ve yüreği ile yapıyor. Sözleri ile tek başına İsrail'in canına okuyor. Böyle cesur ünlü kadınlar her ülkeye lazım!"