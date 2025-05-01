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Murat Kekilli’den Filistinli model Bella Hadid’e övgü: Cesaretiyle İsrail’e kafa tutan kadın

Sevilen şarkıcı Murat Kekilli, katil İsrail'i her platformda eleştirip ülkesi Filistin'e destek çıkan Bella Hadid'i övdü. Kekilli, Hadid için, "Bir mücahit gibi Filistin için savaşıyor. Böyle cesur kadınlar her ülkeye lazım!" dedi.

ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 01.05.2025 06:25 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 06:28
Murat Kekilli’den Filistinli model Bella Hadid’e övgü: Cesaretiyle İsrail’e kafa tutan kadın

'TÜRK ÜNLÜLER HEP SESSİZ'
Filistin'in ateşli savunucusu Murat Kekilli, sanat dünyasının İsrail zulmüne ses çıkarmamasından yakındı. Amerika'da ünlülerin "İşimi kaybederim" korkusuyla İsrail'i eleştiremediğini, Türkiye'dekilerin ise katliamı görmezden geldiğini söyledi.

Murat Kekilli’den Filistinli model Bella Hadid’e övgü: Cesaretiyle İsrail’e kafa tutan kadın

Bella Hadid, kendisini görünce ağlayan Filistinli bir gencin gözyaşlarını silip onu teselli etti.

Murat Kekilli’den Filistinli model Bella Hadid’e övgü: Cesaretiyle İsrail’e kafa tutan kadın

TEK BAŞINA KARŞI ÇIKIYOR
Kekilli, Bella Hadid'in tek başına İsrail'e karşı verdiği mücadeleyi ise övdü: "Hadid, Filistinli bir mücahit gibi ülkesi için savaşıyor. Ancak bunu silah ile değil cesareti ve yüreği ile yapıyor. Sözleri ile tek başına İsrail'in canına okuyor. Böyle cesur ünlü kadınlar her ülkeye lazım!"

Murat Kekilli’den Filistinli model Bella Hadid’e övgü: Cesaretiyle İsrail’e kafa tutan kadın

NE OLMUŞTU?

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, bu kez podyumdan değil, yüreklere dokunan bir anıyla gündeme geldi. Filistin kökenli olan Hadid, her fırsatta kökenine sahip çıkması ve Filistin halkına verdiği destekle takdir topluyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan bir buluşma ise, onun bu duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Murat Kekilli’den Filistinli model Bella Hadid’e övgü: Cesaretiyle İsrail’e kafa tutan kadın

Bir etkinlik sırasında Bella Hadid ile karşılaşan Filistinli genç bir hayranı, ünlü modele olan minnettarlığını dile getirirken gözyaşlarına boğuldu. Bu duygu dolu anlara bizzat tanıklık eden Bella Hadid ise genç hayranını sarılarak teselli etti ve gözyaşlarını elleriyle sildi. Sosyal medyada kısa sürede viral olan bu görüntüler, hem hayranlarını hem de uluslararası medyayı derinden etkiledi.