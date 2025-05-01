Murat Kekilli’den Filistinli model Bella Hadid’e övgü: Cesaretiyle İsrail’e kafa tutan kadın

'TÜRK ÜNLÜLER HEP SESSİZ' Bella Hadid, kendisini görünce ağlayan Filistinli bir gencin gözyaşlarını silip onu teselli etti. TEK BAŞINA KARŞI ÇIKIYOR NE OLMUŞTU? Dünyaca ünlü model Bella Hadid, bu kez podyumdan değil, yüreklere dokunan bir anıyla gündeme geldi. Filistin kökenli olan Hadid, her fırsatta kökenine sahip çıkması ve Filistin halkına verdiği destekle takdir topluyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan bir buluşma ise, onun bu duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bir etkinlik sırasında Bella Hadid ile karşılaşan Filistinli genç bir hayranı, ünlü modele olan minnettarlığını dile getirirken gözyaşlarına boğuldu. Bu duygu dolu anlara bizzat tanıklık eden Bella Hadid ise genç hayranını sarılarak teselli etti ve gözyaşlarını elleriyle sildi. Sosyal medyada kısa sürede viral olan bu görüntüler, hem hayranlarını hem de uluslararası medyayı derinden etkiledi. Genç hayran, yaşadığı bu özel anı sosyal medya üzerinden şu sözlerle paylaştı: Bu içten paylaşım, kısa sürede yüz binlerce beğeni alırken, Bella Hadid'in sadece bir süpermodel değil, aynı zamanda duyarlı bir insan olduğuna dair yorumlarla dolup taştı. Hadid'in bu davranışı, yalnızca Filistinli hayranının kalbine dokunmakla kalmadı; dünya genelindeki milyonlarca kişiye umut verdi. Güzelliğinin ötesinde duruşuyla da fark yaratan model, uzun zamandır Filistin halkı için verdiği destekle adından söz ettiriyor. Bella Hadid daha önce yaptığı açıklamalarda, ailesinin Filistin kökenlerine olan bağlılığını ve dedesinin yaşadığı zorlukları sık sık gündeme. Sosyal medya paylaşımlarıyla Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmiş, birçok kez Filistin halkı adına sesini yükseltmişti. Bu duruşu nedeniyle bazı çevrelerden baskı görmesine rağmen geri adım atmayan Hadid, her defasında insan hakları temelinde hareket ettiğini vurgulamıştı. Hayranının gözyaşları karşısında sergilediği şefkatli tavır ise, onun bu konudaki hassasiyetinin yalnızca bir imaj çalışması olmadığını bir kez daha ispatladı. Gözyaşlarını silerken söylediği 'Her zaman ışığa ulaşırız' sözleri ise, sadece o gence değil, dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara umut olacak kadar güçlüydü. Bella Hadid'in bu anlamlı hareketi, magazin dünyasında nadir rastlanan bir duyarlılığın sembolü haline geldi. Sosyal medyada 'Gerçek bir ikon', 'Güzelliği kalbinden geliyor' gibi yorumlarla övgü yağmuruna tutulan Hadid, bir kez daha hayranlarının kalbini kazandı. Bu dokunaklı an, bir süpermodel ile hayranı arasındaki basit bir karşılaşmadan çok daha fazlasıydı. Gözyaşlarını silen o el, aslında bir halkın sesi olmaya devam eden cesur bir yüreğin ta kendisiydi.