Mutfakta marifetlerini gösterdi! Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

Ünlü voleybolcu, aynı zamanda farklı dönemlerde denediği imaj değişiklikleriyle biliniyor. Neredeyse her sezon farklı bir tarz deneyen Vargas, uzun afro örgüler, platin sarısı saçlar ve kazıtılmış detaylar gibi kendi tarzını yansıtan seçimler yapıyor.