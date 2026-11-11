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Mutfakta marifetlerini gösterdi! Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, bugün mutfakta yemek hazırlarken bir videosunu paylaştı. Demet Özdemir'in hayranları oyuncuya övgüler yağdırdı. İşte Demet Özdemir'in o eğlenceli anları!

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ASLİN ERŞEN
Giriş Tarihi: 11.11.2026 19:39
Mutfakta marifetlerini gösterdi! Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

Oyuncu Demet Özdemir, önceki akşam katıldığı bir davette giydiği kıyafetle geceye damga vurdu.

Mutfakta marifetlerini gösterdi! Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

Derin sırt dekolteli beyaz elbisesiyle dikkat çeken Özdemir'in taktığı kravat ise olay olmuştu.

Mutfakta marifetlerini gösterdi! Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

Boyu 1.70 cm olan ünlü oyuncunun taktığı 1.50 cm'lik kravatı, hayranlarını ikiye bölmüştü. Kimi kıyafeti beğenirken kimi ise çok abartılı bulmuştu.

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Mutfakta marifetlerini gösterdi! Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

Sosyal medyayı aktif kullanan ve Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla hayranlarını şaşırtmıştı.

Mutfakta marifetlerini gösterdi! Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

Uzun saçlarıyla özdeşleşen Özdemir, saçlarını kısacık kestirerek yepyeni bir görünüme kavuşmuştu.

Mutfakta marifetlerini gösterdi! Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

Cesur değişimini takipçileriyle paylaşan oyuncu, kısa sürede beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Mutfakta marifetlerini gösterdi! Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

Özdemir'in yeni imajına sosyal medyada; "çok yakışmış", "her hali ayrı güzel", "saçları harika olmuş" ve "bu değişim çok iyi" şeklinde yorumlar gelmişti.

Mutfakta marifetlerini gösterdi! Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

Başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Demet Özdemir, bu kez mutfaktan yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, yemek hazırladığı anları takipçileriyle paylaştı.

Mutfakta marifetlerini gösterdi! Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

Mutfakta hünerlerini sergileyen Demet Özdemir'in eğlenceli halleri kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti.

Mutfakta marifetlerini gösterdi! Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

Yemek hazırlarken çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncuya takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Mutfakta marifetlerini gösterdi! Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

Hayranlarının soğan kesmesine övgüler yağdırdığı Özdemir, bezelye yemeği hazırladığını açıkladı.

Mutfakta marifetlerini gösterdi! Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

Mutfakta marifetlerini gösterdi Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

Mutfakta marifetlerini gösterdi! Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

İşte ünlü isimlerin yeniledikleri imajları...

BARIŞ ALPER YILMAZ DA YENİ İMAJIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ

53 numaralı formasıyla Galatasaray'ın başarılı futbolcuları arasında yer alan Barış Alper Yılmaz, sadece sahadaki performansıyla değil, kendine has tarzı ve imajıyla da magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Mutfakta marifetlerini gösterdi! Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

3,2 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 26 yaşındaki başarılı futbolcu, son olarak sürpriz imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Mutfakta marifetlerini gösterdi! Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

Saçlarını kısaltarak platin sarısına boyattığı görülen Yılmaz, yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaştı.

Mutfakta marifetlerini gösterdi! Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

Daha önce de sarı saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz milli futbolcunun bu kez sapsarı yaptığı yeni imajı takipçilerini ikiye böldü.

Mutfakta marifetlerini gösterdi! Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

Bir kısım takipçisi bu radikal tarzı oldukça beğenirken, bir kısım taraftar ise beğenmediklerini dile getirdi.

Mutfakta marifetlerini gösterdi! Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

DEĞİŞEN İMAJIYLA ÖVGÜ TOPLAYAN DİĞER İSİM GÜZEL OYUNCU OLMUŞTU!

atv'nin yeni sezonda izleyiciyle buluşturmaya hazırlandığı FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hafsanur Sancaktutan, şimdiden merak uyandırıyor.

Mutfakta marifetlerini gösterdi! Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

Çekimleri Mersin'in Tarsus ilçesinde devam eden ve başrollerini Kubilay Aka ile Bertan Asllani paylaştığı iddialı yapımda yer alan güzel oyuncu, bu kez projesinden ziyade imajındaki radikal değişimle adından söz ettirmişti.

Mutfakta marifetlerini gösterdi! Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

Sosyal medya hesabından yeni karelerini paylaşan Hafsanur Sancaktutan, uzun süredir kullandığı saç modeline veda ederek kakül kestirmişti.

Mutfakta marifetlerini gösterdi! Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

BİR BAŞKA İMAJINI DEĞİŞTİREN İSİM MELİSSA VARGAS

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sevilen isimlerinden biri olan Melissa Vargas, yeteneği ve sahadaki duruşuyla spor dünyasının yakından takip ettiği oyuncular arasında yer alıyor.

Mutfakta marifetlerini gösterdi! Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

Ünlü voleybolcu, aynı zamanda farklı dönemlerde denediği imaj değişiklikleriyle biliniyor. Neredeyse her sezon farklı bir tarz deneyen Vargas, uzun afro örgüler, platin sarısı saçlar ve kazıtılmış detaylar gibi kendi tarzını yansıtan seçimler yapıyor.

Mutfakta marifetlerini gösterdi! Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

Tarzına yeni bir dokunuş yapan Vargas saçlarının yan kısımlarını tamamen kazıtarak üst kısımlarını ince örgülerle toplatmıştı.

Mutfakta marifetlerini gösterdi! Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

Yıldız voleybolcunun bu yeni görünümünde asıl dikkat çeken detay ise saç tasarımının arasına işlenen özel kalp figürü olmuştu.

Mutfakta marifetlerini gösterdi! Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı

BİR BAŞKA İMAJINI DEĞİŞTİREN İSİM BARIŞ MURAT YAĞCI OLDU!

Survivor 2026'da geçirdiği sakatlık nedeniyle yarışmaya veda eden Barış Murat Yağcı, program sonrası paylaşımlarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor. Ünlü isim, yarışmadan arkadaşı Serhan Onat ile buluştuğu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.