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Nefesler tutuldu! Mercan Köşk ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi akşamı atv'de!

Mercan Köşk ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi akşamı ekrana gelecek.

Giriş Tarihi: 04.09.2026 10:43 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 10:58
Nefesler tutuldu! Mercan Köşk ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi akşamı atv’de!

1.BÖLÜM:

Cemre, meslekten uzaklaştırılmasının ardından, kardeşinin yanına gittiği Kıbrıs'ta Asil'le tanışır.

Nefesler tutuldu! Mercan Köşk ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi akşamı atv’de!

İkilinin arasında yıldırım hızıyla filizlenen aşk, nikahla sonuçlanır.

Nefesler tutuldu! Mercan Köşk ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi akşamı atv’de!

Fakat Cemre'nin mutluluğu çok uzun sürmez, kocası Asil evlendikleri gün kayıplara karışır.

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Nefesler tutuldu! Mercan Köşk ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi akşamı atv’de!

Aras, İstanbul'da yaşayan, Tarsus'ta narenciye tesisleri olan bir iş adamıdır.

Mercan Köşk'ten duygu dolu yeni tanıtım | Video

Nefesler tutuldu! Mercan Köşk ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi akşamı atv’de!

Tarsus'ta büyümüş olsa da geçmişte yaşananlar nedeniyle memleketiyle ve ailesiyle arasına mesafe koymuştur.

Nefesler tutuldu! Mercan Köşk ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi akşamı atv’de!

Annesinin ve kuzenlerinin yaşadığı Mercan Köşk'e yıllardır ayak basmayan Aras, son Tarsus ziyaretinde onu ve ailesini etkileyecek büyük ve önemli bir karar almak zorunda kalır.

Nefesler tutuldu! Mercan Köşk ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi akşamı atv’de!

Bu karar, köklü bir geçmişi olan iki düşman ailenin, Mercandağ ve Hozan ailelerinin de hayatını kökünden değiştirecektir.

Nefesler tutuldu! Mercan Köşk ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi akşamı atv’de!

Cemre ise kocası Asil'i ararken kendini Tarsus'ta, Mercan Köşk'te bulur.

Mercan Köşk 1. Bölüm 3. Tanıtımı yayınlandı | Video

Nefesler tutuldu! Mercan Köşk ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi akşamı atv’de!

İki aile arasındaki savaşın ortasında kalan Cemre, hem Asil'i aramasıyla saklı geçmişin kapısını aralayacak hem de aşkla tanışacaktır.

Nefesler tutuldu! Mercan Köşk ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi akşamı atv’de!

MERCAN KÖŞK HAKKINDA

Tarsus'un büyüleyici atmosferinde, geçmişin sırlarıyla iki düşman ailenin hesaplaşmasını ve imkânsız bir aşkı ekrana taşıyan 'Mercan Köşk', başrollerini Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin paylaştığı güçlü kadrosuyla cumartesi akşamı atv'de izleyiciyle buluşuyor.

Nefesler tutuldu! Mercan Köşk ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi akşamı atv’de!

Mercan Köşk ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi akşamı atv'de!

Nefesler tutuldu! Mercan Köşk ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi akşamı atv’de!

Mercan Köşk ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi akşamı atv'de!

Nefesler tutuldu! Mercan Köşk ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi akşamı atv’de!

Mercan Köşk ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi akşamı atv'de!

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#ATV #MERCAN KÖŞK