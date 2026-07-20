Trend Galeri Trend Magazin Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!

Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz ile birlikte yer aldığı keyifli kareleri peş peşe paylaştı. Ailenin sevimli pozları kısa sürede hayranlarından büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 20.07.2026 08:45 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 08:52
Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!

Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı ve Gecenin Ucunda... Kariyeri boyunca birçok projede oynayan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile evlendi.

Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!

Ünlü çift, dünyaya gelen oğulları Aziz'in doğumuyla evliliklerini yeni bir mutlulukla taçlandırdı.

Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!

Şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam süren Neslihan Atagül, zamanının büyük bölümünü minik oğlu Aziz ile geçiriyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!

Sosyal medyayı aktif kullanan ve aile yaşantısından zaman zaman doğal kareler paylaşan güzel oyuncu, bu kez takipçilerini heyecanlandıran peş peşe paylaşımlarla adından söz ettirdi.

Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!

Sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar yayınlayan Atagül, eşi Kadir Doğulu ve minik oğlu Aziz ile birlikte geçirdikleri keyifli anları gözler önüne serdi.

Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!

Paylaşılan kareler arasında Neslihan Atagül'ün oğluyla baş başa geçirdiği samimi anların yanı sıra, Kadir Doğulu'nun da oğlu Aziz ile olan baba-oğul pozları dikkat çekti. Ailenin birlikte yer aldığı renkli fotoğraflar ise adeta "maaile mutluluk tablosu" dedirtti.

Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!

Ancak ünlü çift, oğulları Aziz'in yüzünü sosyal medyada gösterme kuralını yine bozmadı. Fotoğraflarda minik Aziz'in yüzünün doğrudan yer almaması gözlerden kaçmadı.

Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!

Nazar değmesin yorumlarının havada uçuştuğu paylaşımlar, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!

Şimdilerde anne olmanın ve ailesiyle vakit geçirmenin tadını çıkaran Neslihan Atagül'ün bu iç ısıtan paylaşımı, takipçilerinden tam not aldı.

Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!

Peki diğer ünlü isimlerin biricik çocuklarını gördünüz mü?

İLKER AKSUM

'Yabancı Damat' dizisindeki 'Ruşen' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu İlker Aksum, 2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturmuştu.

Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!

Çiftin mutluluğu, 2024 yılının şubat ayında kızları Lila ile taçlandı.

Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!

Şimdilerde sık sık kızı Lila'nın sevimli hallerini takipçileriyle paylaşan başarılı oyuncu yaptığı bir itirafla gündeme gelmişti.

Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!

Babalıkla ilgili pişmanlığını dile getiren Aksum, "Keşke daha erken baba olsaydım. Ne yapalım, kısmet bugüneymiş." ifadelerini kullanmıştı.

Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!

Öte yandan açıklamasıyla dikkat çeken İlker Aksum, geçen günlerde yaptığı paylaşımla da ilgi odağı olmuştu. Aksum biricik kızının videosunu sevenleriyle paylaşarak, beğeni yağmuruna tutulmuştu.

53 yaşında baba olmuştu! İlker Aksum'dan beğeni rekoru kıran "Lila" paylaşımı | Video

Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!

GONCA VUSLATERİ

Rol aldığı projelerdeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gonca Vuslateri, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!

Mart 2024'te bir süredir birlikte olduğu Levent Yaşar ile dünyaevine giren başarılı oyuncu, kısa süre sonra anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!

26 Nisan'da kızı Asya Mone'yi kucağına alan Vuslateri, annelik sürecine dair paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!

39 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz haftalarda kızıyla ilgili yaptığı paylaşımla sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.

Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!

Instagram hesabından Asya Mone'nin güncel halini paylaşan Vuslateri'nin gönderisi kısa sürede yorum yağmuruna tutulmuştu. Gittikçe annesine benzeyen Asya takipçilerde yoğun ilgi görmüştü.

Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!

ÇAĞLA ŞIKEL- EMRE ALTUĞ

Manken Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, 4 yıllık ilişkilerini 2008 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!

İkilinin bu evlilğinden, Uzay ve Kuzey adında da iki erkek çocuğu dünyaya gelmişti.

Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!

Altuğ ve Şıkel, her ne kadar 2015 yılında yollarını ayırsada oğulları için her fırsatta bir araya geliyor.

Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!

Eski eşler erken yeni yıl yemeğinde oğullarıyla buluşmuştu.

Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!

Çağla Şıkel'in sosyal medya hesabında peş peşe yayınladığı gönderiler beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!

ACUN ILICALI

1988-1993 yılları arasında Seda Başbuğ ile evli kalan Acun Ilıcalı, bu evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı ile ilk kez babalık heyecanı yaşamıştı.