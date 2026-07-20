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Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!
Neslihan Atagül’den kalpleri ısıtan kareler: Eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’le tam bir maaile saadeti!
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz ile birlikte yer aldığı keyifli kareleri peş peşe paylaştı. Ailenin sevimli pozları kısa sürede hayranlarından büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 20.07.2026 08:45
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 08:52