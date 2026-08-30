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Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin minik Deniz'i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin minik Deniz'i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!
Bir döneme damga vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde Aylin ve Soner'in kızı Deniz karakterine hayat veren Nisa Melis Telli, yıllar sonraki değişimiyle dikkat çekti. Çocuk yaşta yakaladığı şöhretin ardından sakin bir yaşamı tercih eden genç oyuncunun ekranlara veda etme nedeni ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 30.08.2026 12:54
Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 12:59