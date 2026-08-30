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Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin minik Deniz'i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!

Bir döneme damga vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde Aylin ve Soner'in kızı Deniz karakterine hayat veren Nisa Melis Telli, yıllar sonraki değişimiyle dikkat çekti. Çocuk yaşta yakaladığı şöhretin ardından sakin bir yaşamı tercih eden genç oyuncunun ekranlara veda etme nedeni ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 30.08.2026 12:54 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 12:59
Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin minik Deniz’i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!

Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl ve Aras Bulut İynemli gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Aylin ile Soner'in kızı Deniz karakterini canlandıran Nisa Melis Telli, çocuk yaştaki başarılı performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin minik Deniz’i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!

Küçük yaşta adım attığı setlerdeki doğallığıyla dikkat çeken oyuncu, dizinin ardından bir süre sonra ekran macerasını noktalamıştı.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin minik Deniz’i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Şimdilerde 20 yaşında olan Nisa Melis Telli'nin son görüntüsü ve gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamı yeniden gündeme geldi.

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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin minik Deniz’i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!

Şimdilerde 20 yaşında olan Nisa Melis Telli'nin son görüntüsü ve gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamı yeniden dikkat çekti.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin minik Deniz’i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!

Küçük yaşta yakaladığı popülariteye rağmen ekranlardan uzaklaşmayı seçen genç oyuncunun bu kararını geçen aylarda sosyal medya hesabından açıklamıştı. Yoğun çalışma temposu nedeniyle okulunun ve eğitim hayatının aksaması, Telli'nin ilk olarak derslerine odaklanma kararı almasına yol açtı.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin minik Deniz’i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!

Eğitimi önceliğine alan genç ismin kararında etkili olan bir diğer etken ise gelişme çağında yaşadığı fiziksel değişimler oldu. O dönemde aldığı kilolar yüzünden sosyal medyada kırıcı yorumlara maruz kalan oyuncu, bu baskı ortamından uzaklaşmak ve daha sakin bir yaşam sürmek adına setlere veda etti. Yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüsüyle kısa sürede dikkat çeken genç isim, izleyicilerin hafızasındaki yerini korumayı sürdürüyor.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin minik Deniz’i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!

ÇALIKUŞU'NUN MİNİK FERİDE'SİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

2013-2014 yılları arasında ekranlara gelen, başrollerini Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in paylaştığı Çalıkuşu dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin minik Deniz’i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!

Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden ekrana uyarlanan yapımda, Fahriye Evcen'in canlandırdığı Feride karakterinin çocukluğuna hayat veren minik oyuncu ise performansıyla hafızalara kazınmıştı.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin minik Deniz’i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!

Dizide "Minik Feride" olarak izleyici karşısına çıkan Melissa Giz Cengiz, aradan geçen yılların ardından yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin minik Deniz’i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!

Henüz küçük yaşta yer aldığı bu dev projeyle geniş kitleler tarafından tanınan isim, şimdilerde 19 yaşında genç bir kız oldu.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin minik Deniz’i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve 117 bin takipçisi bulunan Cengiz, paylaştığı son kareleriyle takipçilerini adeta büyüledi.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin minik Deniz’i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!

Yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiren oyuncunun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin minik Deniz’i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!

Ekranlarda büyüyen minik yıldızın son halini gören kullanıcılar, "Zaman ne çabuk geçmiş", "Hiç değişmemiş ama çok güzelleşmiş" yorumlarında bulundu.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin minik Deniz’i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKARAK GÜNDEM OLAN BİR DİĞER ÇOCUK OYUNCU SİHİRLİ ANNEM'İN BUKET'İ OLMUŞTU!

Ekranların en uzun soluklu ve unutulmaz fantastik dizilerinden Sihirli Annem, aradan geçen yıllara rağmen karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Dizide Çilek ve Kaan'ın sınıf arkadaşı olan, yuvarlak gözlükleri ve renkli tokalarıyla hafızalara kazınan "Buket" karakteri de bunlardan biri.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin minik Deniz’i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren eski çocuk oyuncu Şara Türesel'in radikal hayat değişimi ve son hali, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin minik Deniz’i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!

Dizide çocuk karakterler arasında özgün bir yere sahip olan Buket, okul forması ve sevimli inatçılığıyla izleyicinin sevgisini kazanmıştı.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin minik Deniz’i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!

Çilek'in sakarlıklarına ve sihirlerine ortak olan o küçük kız, dönemin çocuk izleyicileri için çocukluk anılarının ayrılmaz bir parçası oldu.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin minik Deniz’i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Pek çok yaşıtının aksine şöhretin peşinden gitmeyen eski çocuk oyuncu, eğitim hayatına odaklanmayı seçti. Türsel, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden başarıyla mezun olarak sektörün mutfak kısmına ilgi gösterdi.

Sihirli Annem'de Çilek'in kankasıydı! Buket'in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika'daki yeni hayatı dikkat çekti...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin minik Deniz’i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!

Oyunculuğu tamamen geride bıraksa da sanatla olan bağını müzikle taçlandırdı. Hatta bir dönem Benimle Söyle adlı şarkı yarışmasına katılarak güçlü sesiyle jüri karşısına çıktı ve müzikal yeteneğini de kanıtlamış oldu.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin minik Deniz’i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!

AMERİKA'DA YEPYENİ BİR HAYAT KURDU

Eski çocuk yıldızın hayatındaki en köklü değişim ise ülke sınırlarını aşmasıyla yaşandı. Türkiye'deki yaşamını geride bırakarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen isim, bir süredir Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde yaşamını sürdürüyor.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin minik Deniz’i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!

Burada hayatını birleştiren ve mutlu bir evlilik kuran eski oyuncu, artık ekranlardan tamamen uzakta, kendine bambaşka bir dünya kurmuş durumda.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin minik Deniz’i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!

SOSYAL MEDYA SON HALİNİ KONUŞUYOR: "TANIMAK İMKANSIZ"

Şimdilerde uzun saçları ve değişen imajıyla dikkat çeken eski oyuncunun sosyal medya paylaşımları, Sihirli Annem hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin minik Deniz’i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!

Amerika'daki günlük yaşantısından, seyahatlerinden ve yeni düzeninden kesitler paylaşan genç kadının son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin minik Deniz’i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!

Sosyal medya kullanıcıları, "Zaman ne kadar hızlı geçiyor", "Gözlüklü küçük Buket ne ara büyüdü de evlendi" diyerek şaşkınlıklarını dile getiren yorumlarda bulundu.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin minik Deniz’i büyüdü: 20 yaşındaki son hali gündem oldu! Ekranları terk etme nedeni bakın ne çıktı!

ÇOCUK OYUNCU OLARAK KARŞIMIZA ÇIKAN BİR DİĞER İSİM: YAPARAK DÖKÜMÜ'NÜN KÜÇÜK AYŞE'Sİ...

Ekranların unutulmaz dizilerinden "Yaprak Dökümü", yıllar geçse de izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Finalinin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen tekrar bölümleri hâlâ büyük bir izleyici kitlesi tarafından izleniyor.