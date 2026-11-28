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Oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşmişti! Tolga Karel'den duygu dolu aile paylaşımı: 'Başka bir şeyle değişmem'
Oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşmişti! Tolga Karel'den duygu dolu aile paylaşımı: "Başka bir şeyle değişmem"
Oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşen ve yaşamını ailesiyle birlikte orada sürdüren Tolga Karel, ailesiyle birlikte olduğu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Karel'in ailesine duyduğu sevgiyi dile getirdiği duygusal mesajı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 28.11.2026 15:34
Güncelleme Tarihi: 28.11.2026 15:39