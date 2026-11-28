"Hayat arkadaşım olan eşime ve birbirinden harika dört çocuğumuza her baktığımda, ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha anlıyorum. Altı kişilik aile hayatımız kimi zaman gürültülü, her zaman hareketli ama bir o kadar da sevgi dolu. Birlikte geçirdiğimiz tek bir anı bile başka bir şeyle değişmem. Evimize kattığınız sevgi, kahkaha ve mutluluk için hepinize minnettarım. Sizi kelimelerin anlatmaya yetmeyeceği kadar çok seviyorum."