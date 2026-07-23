Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! "Atlayın götüreyim"

Akil, "İnsan söylene söylene spora gelir mi. Ve spor yapacağım için çok agresifim. Buraya geleceğim için sinirliyim yani. Aldığım kilolardan dolayı sinirliyim. Soyunma odasında ordan oraya yürüyorum. Böyle benim gibi olan var mı?" sözleriyle içini dökmüştü.