Trend
Galeri
Trend Magazin
Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! "Atlayın götüreyim"
Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! "Atlayın götüreyim"
Oyuncu Pelin Akil, şehir hayatından uzaklaştığı anları takipçileriyle paylaştı. Traktörün üzerinde çektiği eğlenceli videoya "Atlayın götüreyim" notunu düşen Akil, samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun köy havasındaki paylaşımı kısa sürede beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 23.07.2026 15:14
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 15:31