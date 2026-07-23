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Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! "Atlayın götüreyim"

Oyuncu Pelin Akil, şehir hayatından uzaklaştığı anları takipçileriyle paylaştı. Traktörün üzerinde çektiği eğlenceli videoya "Atlayın götüreyim" notunu düşen Akil, samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun köy havasındaki paylaşımı kısa sürede beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 23.07.2026 15:14 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 15:31
Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! Atlayın götüreyim

'Arka Sıradakiler' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! Atlayın götüreyim

İkilinin evliliğinden 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya gelmişti. Ancak evlilikleri parmakla gösterilen çift geçtiğimiz ağustos ayında beraberliklerini sonlandırma kararı alarak boşandıklarını duyurmuştu.

Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! Atlayın götüreyim

Sık sık çocukları için biraraya gelen çiftten Pelin Akil, bu kez özel hayatıyla değil sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! Atlayın götüreyim

Son olarak Pelin Akil, doğayla iç içe olduğu keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! Atlayın götüreyim

Traktör üzerinde çektiği video ile dikkat çeken oyuncu, yaptığı espriyle de beğeni kazandı.

Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! Atlayın götüreyim

"ATLAYIN GÖTÜREYİM"

"Atlayın götüreyim" notu sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti. Akil'in doğal halleri takipçilerinden tam not aldı.

Pelin Akil, traktörün başına geçti: "Atlayın götüreyim" | Video

Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! Atlayın götüreyim

Öte yandan geçen günlerde Akil, kilo aldığı ve spor salonuna geldiği için çok sinirli olduğunu, bir türlü spora başlayamadığını açıklamıştı.

Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! Atlayın götüreyim

Akil, "İnsan söylene söylene spora gelir mi. Ve spor yapacağım için çok agresifim. Buraya geleceğim için sinirliyim yani. Aldığım kilolardan dolayı sinirliyim. Soyunma odasında ordan oraya yürüyorum. Böyle benim gibi olan var mı?" sözleriyle içini dökmüştü.

Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! Atlayın götüreyim

Akik geçen gün de tükettiği kısır, semizotu salatası ve turşudan oluşan tabağını takipçileriyle paylaşmıştı. Akil'in "mide fesadı" açıklamasının ardından tercih ettiği menü, sosyal medyada şaşkınlık yaratmıştı.

Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! Atlayın götüreyim

Öte yandan, sosyal medya hesabında kızının kendisine sımsıkı sarıldığı, adeta kokusunu içine çektiği o saf sevgi dolu anı yayınlayan Akil, fotoğrafın üzerine düştüğü notla hem gülümsetti hem de duygulandırdı.

Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! Atlayın götüreyim

Kızlarının artık büyüdüğünü ve kendi kararlarını almaya başladığını belirten ünlü oyuncu, paylaşımına şu sözleri not etti:

Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! Atlayın götüreyim

"Kimlik fotoğrafındaki resmi beğenmediği için tekrar fotoğraf çektiriyoruz, bu yaşlara geldiniz mi çiçeğim :)"

Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! Atlayın götüreyim

ESKİ ÇİFTTEN BAYRAM POZU!

Ayrılık sonrası kızları için sık sık bir araya gelen Pelin Akil ve Anıl Altan, bayram tatilinde bir araya gelmişti.

Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! Atlayın götüreyim

Çocuklarıyla geçirdikleri keyifli anları Instagram hesabından yayınlayan Anıl Altan'ın o kareleri, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmişti.

Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! Atlayın götüreyim

İKİZLERİN DOĞUM GÜNÜ İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Ayrı olan çift, minik ikizlerinin doğum günü için de bir araya gelmişti.

Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! Atlayın götüreyim

Ünlü oyuncu Pelin Akil, duygu dolu paylaşımıyla kızlarına sevgisini bir kez daha göstermişti.

Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! Atlayın götüreyim

PELİN AKİL'DEN DUYGU DOLU PAYLAŞIM!

Kızlarının bebeklik ve çocukluk döneminden itibaren en önemli anlarını paylaşan Pelin Akil, fotoğrafların altına da bir de anlamlı not eklemeyi ihmal etmemişti.

Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! Atlayın götüreyim

"YEDİ YAŞINIZA NASIL GELDİK BİZ?"

Akil, "İlk adımlarınızı attığınız o minik anlardan, mama sandalyesinde birlikte geçirdiğimiz uzun ve tatlı zamanlardan…
Şimdi buraya, yedi yaşınıza nasıl geldik biz?"

Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! Atlayın götüreyim

"SİZ BÜYÜDÜKÇE BEN YENİDEN DOĞDUM"

"Zaman sanki usulca değil, kalbimin içinden akıp geçmiş gibi… Siz büyüdükçe ben yeniden doğdum. İyi ki varsınız, iyi ki benim kızlarımsınız 🤍 Sizi çok seviyorum 💙💙" ifadelerini kullanmıştı.

Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! Atlayın götüreyim

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...

Coşkun Sabah, 'Anılar', 'Aşığım Sana', 'Hatıram Olsun' ve 'Benimsin' şarkılarıyla 80'li ve 90'lı yıllara damga vurmuştu.

Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! Atlayın götüreyim

Güçlü sesiyle dikkat çeken sanatçı zaman zaman ise yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyordu.

Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! Atlayın götüreyim

Ancak Sabah bu sefer özel hayatıyla gündeme geldi.

Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! Atlayın götüreyim

Ceyda Okay'la evliliğinden 2 kızı dünyaya gelen Coşkun Sabah, Galatasaray-Trabzonspor derbisinde muhabirlerle sohbet etti.

Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! Atlayın götüreyim

Usta sanatçının 26 ve 16 yaşındaki kızları Roza ve Helen güzellikleriyle ilgi odağı oldu. Genç kızların babalarının boyunu geçmesi dikkatlerden kaçmadı...

Pelin Akil şehirden uzaklaştı! Traktörün üstüne çıktı, takipçilerini güldürdü! Atlayın götüreyim

Bugün hâlâ güzelliği, duruşu ve sadeliğiyle hayran bırakan oyuncu, hem anneliğiyle hem de kariyeriyle ilham vermeye devam ediyor.