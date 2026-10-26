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Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu'nun kızı Mira'nın tatlı hallerine beğeni yağdı: "Zaman çok hızlı geçiyor"

Ünlü oyuncu Sude Burcu, kızı Mira'nın 1 aylık olmasını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Minik bebeği için hazırladığı pembe konseptli özel pastası ve sevimli detaylarla dolu kareleri takipçilerinin beğenisine sunan ünlü ismin "Zaman çok hızlı geçiyor" notu kalpleri ısıttı.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 26.10.2026 11:42 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 11:50
Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu’nun kızı Mira’nın tatlı hallerine beğeni yağdı: Zaman çok hızlı geçiyor

Survivor'un sevilen yarışmacılarından Mert Öcal, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Sude Burcu ile 2022 yılında aile arasında gerçekleştirilen sade bir törenle nişanlanmıştı.

Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu’nun kızı Mira’nın tatlı hallerine beğeni yağdı: Zaman çok hızlı geçiyor

2022'ye ilişkileriyle damga vuran çift, 2023 Eylül ayında düzenlenen görkemli bir törenle evlenmişti.

Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu’nun kızı Mira’nın tatlı hallerine beğeni yağdı: Zaman çok hızlı geçiyor

Ünlü çift, bebek beklediklerini duyurarak ilk kez anne ve baba olacaklarını açıklamıştı.

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Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu’nun kızı Mira’nın tatlı hallerine beğeni yağdı: Zaman çok hızlı geçiyor

KIZLARI DOĞDU

Mert Öcal ve Sude Burcu, hastaneden bir paylaşım yaparak minik kızlarının doğduğunu takipçilerine duyurmuştu. Kızlarına Mira adını veren çift çok sayıda tebrik mesajı almıştı.

Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu’nun kızı Mira’nın tatlı hallerine beğeni yağdı: Zaman çok hızlı geçiyor

MİRA ARTIK 1 AYLIK!

Son olarak doğumun ardından geçen bir aylık sürecin nasıl aktığını anlamadığını belirten Sude Burcu, minik kızının birinci ayına özel renkli bir kutlama konsepti hazırladı.

Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu’nun kızı Mira’nın tatlı hallerine beğeni yağdı: Zaman çok hızlı geçiyor

Pembe tonlarının hakim olduğu sevimli kutlama karelerini takipçilerinin beğenisine sunan güzel anne, paylaşımına eklediği duygusal notla da kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu’nun kızı Mira’nın tatlı hallerine beğeni yağdı: Zaman çok hızlı geçiyor

Sude Burcu, sosyal medya hesabından yaptığı bu özel paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Mirakuşum 1 aylık oldu! Zaman çok hızlı geçiyor... 🫶🏼"

Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu’nun kızı Mira’nın tatlı hallerine beğeni yağdı: Zaman çok hızlı geçiyor

ÇİFTE KUTLAMA

Çiçeği burnunda anne Sude Burcu, bebeklerinin dünyaya gelişinden kısa süre sonra eşinin doğum günü ile evlilik yıldönümlerini aynı paylaşımda kutlayarak çifte mutluluk yaşamıştı.

Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu’nun kızı Mira’nın tatlı hallerine beğeni yağdı: Zaman çok hızlı geçiyor

Sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlayan Burcu, eşine olan duygularını ve aile olmanın getirdiği hisleri takipçileriyle paylaşmıştı.

Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu’nun kızı Mira’nın tatlı hallerine beğeni yağdı: Zaman çok hızlı geçiyor

"ARKAMIZDA DAĞ GİBİ DURANIM..."

Eşi Mert Öcal ile çekilen fotoğraflarını yayınlayan Sude Burcu, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "İyi ki birbirimizi seçmişiz. Hayatımda verdiğim en güzel kararlardan biri, seni eşim olarak seçmekti. Bugün geriye dönüp baktığımda, birlikte geçirdiğimiz her yılın, her anın bizi ne kadar doğru bir yere getirdiğini daha iyi anlıyorum. Sen; olmayanı olduran, zor olanı kolaylaştıran, ne olursa olsun arkamızda dağ gibi duran, benim için hep en iyisini düşünensin.

Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu’nun kızı Mira’nın tatlı hallerine beğeni yağdı: Zaman çok hızlı geçiyor

Seni sen olduğun için,sendekini sadece ben görebildiğim için,tüm kolunu kanadını bana açtığın için ve hiç bir şey yapmasan bile sadece hayatımda olduğun için çok seviyorum Şimdi hayatımıza bir de kızımızın sevgisi eklendi. Bazen hayatın bize getirdiği en büyük mucize, tam da yanında yürüyen insan oluyor.

Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu’nun kızı Mira’nın tatlı hallerine beğeni yağdı: Zaman çok hızlı geçiyor

Benimki sensin. iyi ki doğdun benim canım kocam. Hep sağlıklı, hep mutlu, hep bizimle ol. İyi ki benim eşim, kızımızın babası,hayat arkadaşım oldun. Nice birlikte anılara. Evlilik yıldönümümüz de bugünün senden sonraki önemi benim için kutlu olsun evliliğimizde de nice birlikte seneleri devirelim."

Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu’nun kızı Mira’nın tatlı hallerine beğeni yağdı: Zaman çok hızlı geçiyor

İşte sizler için derlediğimiz diğer evli ünlü çiftler…

DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI

Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu’nun kızı Mira’nın tatlı hallerine beğeni yağdı: Zaman çok hızlı geçiyor

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu’nun kızı Mira’nın tatlı hallerine beğeni yağdı: Zaman çok hızlı geçiyor

ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ

Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu’nun kızı Mira’nın tatlı hallerine beğeni yağdı: Zaman çok hızlı geçiyor

YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA

Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu’nun kızı Mira’nın tatlı hallerine beğeni yağdı: Zaman çok hızlı geçiyor

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu’nun kızı Mira’nın tatlı hallerine beğeni yağdı: Zaman çok hızlı geçiyor

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu’nun kızı Mira’nın tatlı hallerine beğeni yağdı: Zaman çok hızlı geçiyor
FEDON KALYONCU VE EŞİ
Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu’nun kızı Mira’nın tatlı hallerine beğeni yağdı: Zaman çok hızlı geçiyor

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu’nun kızı Mira’nın tatlı hallerine beğeni yağdı: Zaman çok hızlı geçiyor

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu’nun kızı Mira’nın tatlı hallerine beğeni yağdı: Zaman çok hızlı geçiyor

METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ

Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu’nun kızı Mira’nın tatlı hallerine beğeni yağdı: Zaman çok hızlı geçiyor

AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR

Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu’nun kızı Mira’nın tatlı hallerine beğeni yağdı: Zaman çok hızlı geçiyor

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu’nun kızı Mira’nın tatlı hallerine beğeni yağdı: Zaman çok hızlı geçiyor

ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ