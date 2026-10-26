Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu'nun kızı Mira'nın tatlı hallerine beğeni yağdı: "Zaman çok hızlı geçiyor"

"ARKAMIZDA DAĞ GİBİ DURANIM..."

Eşi Mert Öcal ile çekilen fotoğraflarını yayınlayan Sude Burcu, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "İyi ki birbirimizi seçmişiz. Hayatımda verdiğim en güzel kararlardan biri, seni eşim olarak seçmekti. Bugün geriye dönüp baktığımda, birlikte geçirdiğimiz her yılın, her anın bizi ne kadar doğru bir yere getirdiğini daha iyi anlıyorum. Sen; olmayanı olduran, zor olanı kolaylaştıran, ne olursa olsun arkamızda dağ gibi duran, benim için hep en iyisini düşünensin.