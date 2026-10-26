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Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu'nun kızı Mira'nın tatlı hallerine beğeni yağdı: 'Zaman çok hızlı geçiyor'
Pembe konseptli 1. ay kutlaması! Sude Burcu'nun kızı Mira'nın tatlı hallerine beğeni yağdı: "Zaman çok hızlı geçiyor"
Ünlü oyuncu Sude Burcu, kızı Mira'nın 1 aylık olmasını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Minik bebeği için hazırladığı pembe konseptli özel pastası ve sevimli detaylarla dolu kareleri takipçilerinin beğenisine sunan ünlü ismin "Zaman çok hızlı geçiyor" notu kalpleri ısıttı.
Giriş Tarihi: 26.10.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 11:50