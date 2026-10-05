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Giriş Tarihi: 05.10.2026 14:44

İlk kez anne olmuştu! Sude Burcu'dan yeni doğum kareleri: "Seni beklerken bile çok seviyorduk..."

Geçtiğimiz 24 Eylül'de kızı Mira'ya kavuşarak ilk kez annelik duygusunu tadan Sude Burcu, doğum odasından yansıyan özel fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu. Bebekleriyle yaşadıkları ilk anları tarif etmekte zorlandığını belirten taze annenin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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İlk kez anne olmuştu! Sude Burcu’dan yeni doğum kareleri: Seni beklerken bile çok seviyorduk...

Survivor'un sevilen yarışmacılarından Mert Öcal, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Sude Burcu ile 2022 yılında aile arasında gerçekleştirilen sade bir törenle nişanlanmıştı.

İlk kez anne olmuştu! Sude Burcu’dan yeni doğum kareleri: Seni beklerken bile çok seviyorduk...

2022'ye ilişkileriyle damga vuran çift, 2023 Eylül ayında düzenlenen görkemli bir törenle evlenmişti.

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İlk kez anne olmuştu! Sude Burcu’dan yeni doğum kareleri: Seni beklerken bile çok seviyorduk...

Ünlü çift, bebek beklediklerini duyurarak ilk kez anne ve baba olacaklarını açıklamıştı.

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İlk kez anne olmuştu! Sude Burcu’dan yeni doğum kareleri: Seni beklerken bile çok seviyorduk...

KIZLARI DOĞDU

Mert Öcal ve Sude Burcu, hastaneden bir paylaşım yaparak minik kızlarının doğduğunu takipçilerine duyurmuştu. Kızlarına Mira adını veren çift çok sayıda tebrik mesajı almıştı.

İlk kez anne olmuştu! Sude Burcu’dan yeni doğum kareleri: Seni beklerken bile çok seviyorduk...

DOĞUM ANINDAN YENİ FOTOĞRAFLAR

24 Eylül'de kızını kucağına alan taze anne Sude Burcu, mutlu günden geriye kalan özel anları sosyal medya hesabından yeniden paylaştı. Doğum odasında çekilen kareler kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü.

İlk kez anne olmuştu! Sude Burcu’dan yeni doğum kareleri: Seni beklerken bile çok seviyorduk...

"HER ANI O KADAR GÜZEL BİR GÜNDÜ Kİ..."

Sude Burcu, kızı Mira ile yayımladığı yeni karelerin altına şu notu düştü:

İlk kez anne olmuştu! Sude Burcu’dan yeni doğum kareleri: Seni beklerken bile çok seviyorduk...

"Her anı o kadar güzel bir gündü ki… Hayatımıza hoş geldin güzel kızımız Mira. Seni beklerken bile çok seviyorduk, şimdi tarif edemiyoruz"

İlk kez anne olmuştu! Sude Burcu’dan yeni doğum kareleri: Seni beklerken bile çok seviyorduk...

Ünlü ismin paylaşımı, kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.

İlk kez anne olmuştu! Sude Burcu’dan yeni doğum kareleri: Seni beklerken bile çok seviyorduk...

ÇİFTE KUTLAMA

Çiçeği burnunda anne Sude Burcu, bebeklerinin dünyaya gelişinden kısa süre sonra eşinin doğum günü ile evlilik yıldönümlerini aynı paylaşımda kutlayarak çifte mutluluk yaşamıştı.

İlk kez anne olmuştu! Sude Burcu’dan yeni doğum kareleri: Seni beklerken bile çok seviyorduk...

Sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlayan Burcu, eşine olan duygularını ve aile olmanın getirdiği hisleri takipçileriyle paylaşmıştı.

İlk kez anne olmuştu! Sude Burcu’dan yeni doğum kareleri: Seni beklerken bile çok seviyorduk...

"ARKAMIZDA DAĞ GİBİ DURANIM..."

Eşi Mert Öcal ile çekilen fotoğraflarını yayınlayan Sude Burcu, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "İyi ki birbirimizi seçmişiz. Hayatımda verdiğim en güzel kararlardan biri, seni eşim olarak seçmekti. Bugün geriye dönüp baktığımda, birlikte geçirdiğimiz her yılın, her anın bizi ne kadar doğru bir yere getirdiğini daha iyi anlıyorum. Sen; olmayanı olduran, zor olanı kolaylaştıran, ne olursa olsun arkamızda dağ gibi duran, benim için hep en iyisini düşünensin.

İlk kez anne olmuştu! Sude Burcu’dan yeni doğum kareleri: Seni beklerken bile çok seviyorduk...

Seni sen olduğun için,sendekini sadece ben görebildiğim için,tüm kolunu kanadını bana açtığın için ve hiç bir şey yapmasan bile sadece hayatımda olduğun için çok seviyorum Şimdi hayatımıza bir de kızımızın sevgisi eklendi. Bazen hayatın bize getirdiği en büyük mucize, tam da yanında yürüyen insan oluyor.

İlk kez anne olmuştu! Sude Burcu’dan yeni doğum kareleri: Seni beklerken bile çok seviyorduk...

Benimki sensin. iyi ki doğdun benim canım kocam. Hep sağlıklı, hep mutlu, hep bizimle ol. İyi ki benim eşim, kızımızın babası,hayat arkadaşım oldun. Nice birlikte anılara. Evlilik yıldönümümüz de bugünün senden sonraki önemi benim için kutlu olsun evliliğimizde de nice birlikte seneleri devirelim."

İlk kez anne olmuştu! Sude Burcu’dan yeni doğum kareleri: Seni beklerken bile çok seviyorduk...

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