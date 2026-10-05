Haberler
Galeri
Magazin
İlk kez anne olmuştu! Sude Burcu'dan yeni doğum kareleri: 'Seni beklerken bile çok seviyorduk...'
Giriş Tarihi: 05.10.2026 14:44
İlk kez anne olmuştu! Sude Burcu'dan yeni doğum kareleri: "Seni beklerken bile çok seviyorduk..."
Geçtiğimiz 24 Eylül'de kızı Mira'ya kavuşarak ilk kez annelik duygusunu tadan Sude Burcu, doğum odasından yansıyan özel fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu. Bebekleriyle yaşadıkları ilk anları tarif etmekte zorlandığını belirten taze annenin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.