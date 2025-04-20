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Perihan Savaş oğlu ve geliniyle paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! "Düşünsenize kayınvalideniz Perihan Savaş..."

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde boy gösteren Perihan Savaş, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden biriydi. Son olarak gelinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla hem oğlu hem de gelini ile poz veren Perihan Savaş magazin gündemine adeta bomba gibi düştü!

DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 20.04.2025 10:20 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 10:20
Perihan Savaş oğlu ve geliniyle paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Düşünsenize kayınvalideniz Perihan Savaş...

Yıllar önce katıldığı bir programda, 'kimsenin paçasına tutunup bir yerlere gelmedim, ben Perihan Savaş'tım!' diyerek hayatını özetlemişti Perihan Savaş. Özellikle Yeşilçam'ın en çok dikkat çeken yüzlerinden biriydi. Şimdilerle de hem başarılı kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça adından söz ettiriyor.

Perihan Savaş oğlu ve geliniyle paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Düşünsenize kayınvalideniz Perihan Savaş...

Günümüzde de hayranları tarafından yakın takipte olan Perihan Savaş'ın gelini yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

Perihan Savaş oğlu ve geliniyle paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Düşünsenize kayınvalideniz Perihan Savaş...

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer güzel fenomen Melis Ketenci ile dünya evine girmişti.

Perihan Savaş oğlu ve geliniyle paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Düşünsenize kayınvalideniz Perihan Savaş...

O PAYLAŞIM OLAY OLDU!
Fenomen gelin Melis Ketenci'nin sosyal medya üzerinden paylaştığı video kısa sürede büyük ilgi topladı.

Perihan Savaş oğlu ve geliniyle paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! Düşünsenize kayınvalideniz Perihan Savaş...

"KAYINVALİDEM DE KAYINVALİDEM"
Melis Ketenci her fırsatta kavınvalidesi Perihan Savaş'a sevgisini belli ederken bu sefer de açıklamaya "Kayınvalidem de kayınvalidem" yazmazı dikkatlerden kaçmadı.