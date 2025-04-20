Perihan Savaş oğlu ve geliniyle paylaşım yaptı, sosyal medya yıkıldı | Video
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde boy gösteren Perihan Savaş, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden biriydi. Son olarak gelinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla hem oğlu hem de gelini ile poz veren Perihan Savaş magazin gündemine adeta bomba gibi düştü!
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