Trend Galeri Trend Magazin 'Pisi pisine öldü' iddiaları gerçek mi? Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor açıkladı...

'Pisi pisine öldü' iddiaları gerçek mi? Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor açıkladı...

Bayramın ilk günü Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak, ölümüyle sevenlerini üzmüştü. Konak'ın ölümünde ihmal iddiaları gündemden düşmezken, Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor süreci ilk kez anlattı.

Giriş Tarihi: 04.04.2025 16:44 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 16:49
’Pisi pisine öldü’ iddiaları gerçek mi? Volkan Konak’a ilk müdahaleyi yapan doktor açıkladı...

58 yaşındaki Volkan Konak, bayram için KKTC'de çıktığı konserde fenalaştı ve yere yığıldı. Konak'a yapılan ilk müdahalenin ardından, ünlü şarkıcı, Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Volkan Konak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

’Pisi pisine öldü’ iddiaları gerçek mi? Volkan Konak’a ilk müdahaleyi yapan doktor açıkladı...

Yaşanan gelişmelerin ardından Konak'a yapılan müdaheleye dair ayrıntılı bilgiler ise merak konusu olmuştu. KKTC Sağlık Bakanlığı yapılan müdahaleye dair ayrıntılı bilgiyi videolu olarak sevenleriyle paylaştı. Bakanlık yetkilileri, olay anında sağlık ekiplerinin zamanında müdahale ederek tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirdiğini belirtti. Adım adım neler yaşandığına dair detayları paylaşan bakanlık, aynı zamanda yazılı açıklama da yaptı. İşte o anlar ve açıklama...

’Pisi pisine öldü’ iddiaları gerçek mi? Volkan Konak’a ilk müdahaleyi yapan doktor açıkladı...

Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması;

" Ekiplerimiz, zamanında müdahale ederek gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirmiştir"

"Sağlık Bakanlığı olarak, bayram dolayısıyla konser vermek üzere ülkemize gelen ve ne yazık ki sahnede olduğu sırada fenalaşarak hayatını kaybeden değerli müzisyen Volkan Konak'ın vefatıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi nedeniyle açıklama yapma gereği duymaktayız.

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan Volkan Konak açıklaması! | Video

’Pisi pisine öldü’ iddiaları gerçek mi? Volkan Konak’a ilk müdahaleyi yapan doktor açıkladı...

Öncelikle, olayın gerçekleştiği 30 Mart 2025 Pazar günü saat 23.27'de kamera kayıtlarında da görüldüğü üzere sanatçı Volkan Konak sahnede fenalaşmış ve yere düşmüştür. Saat 23.29'da ise 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne çağrı yapılmış, çağrının hemen ardından Yeni İskele 'den hareket eden ambulans ve dahiliye uzmanı eşliğinde sağlık ekibimiz, saat 23.37'de, yani tam 8 dakika içinde olay yerine ulaşmıştır. Uluslararası acil tıbbi müdahale standartlarına göre değerlendirildiğinde, ambulansın ulaşım süresi ideal bir süredir. Ekiplerimiz, zamanında müdahale ederek gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirmiştir.

’Pisi pisine öldü’ iddiaları gerçek mi? Volkan Konak’a ilk müdahaleyi yapan doktor açıkladı...

Ayrıca belirtmek isteriz ki, son bir yıl içerisinde her türlü acil müdahaleye olanak sağlayabilen tam donanımlı 15 yeni ambulans hizmete alınmıştır ve kalp krizleri başta olmak üzere her türlü acil vakaya müdahale edebilecek en yeni donanıma sahip ambulanslarımız mevcuttur. Basında yer aldığı gibi ambulans uzak bir noktadan değil, en yakın merkez olan İskele'den yola çıkmıştır.