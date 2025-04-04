Trend
Galeri
Trend Magazin
'Pisi pisine öldü' iddiaları gerçek mi? Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor açıkladı...
'Pisi pisine öldü' iddiaları gerçek mi? Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor açıkladı...
Bayramın ilk günü Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak, ölümüyle sevenlerini üzmüştü. Konak'ın ölümünde ihmal iddiaları gündemden düşmezken, Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor süreci ilk kez anlattı.
Giriş Tarihi: 04.04.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 16:49