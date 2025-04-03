KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan Volkan Konak açıklaması! | Video
Sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden 58 yaşındaki Volkan Konak'ın vefatının ardından 'geç müdahale edildi' iddiası gündeme gelmişti. İddiaların ardından KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından videolu bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından paylaşılan videoda Volkan Konak'ın fenalaşarak yere düştüğü anlara da yer verildi.
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