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Poyraz Karayel'in Sinan'ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...
Poyraz Karayel'in Sinan'ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...
Bir döneme damga vuran Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Sinan karakteriyle tanınan Ata Berk Mutlu, eğitim hayatında yeni bir sayfa açtı. Çocuk yaşta adım attığı oyunculuk kariyerinin ardından üniversite sınavına giren genç isim, geleceğini şekillendirecek adımı attı.
Giriş Tarihi: 31.08.2026 12:04
Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 12:09