Poyraz Karayel’in Sinan’ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

Eğitimi önceliğine alan genç ismin kararında etkili olan bir diğer etken ise gelişme çağında yaşadığı fiziksel değişimler oldu. O dönemde aldığı kilolar yüzünden sosyal medyada kırıcı yorumlara maruz kalan oyuncu, bu baskı ortamından uzaklaşmak ve daha sakin bir yaşam sürmek adına setlere veda etti. Yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüsüyle kısa sürede dikkat çeken genç isim, izleyicilerin hafızasındaki yerini korumayı sürdürüyor.