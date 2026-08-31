Trend Galeri Trend Magazin Poyraz Karayel'in Sinan'ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

Poyraz Karayel'in Sinan'ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

Bir döneme damga vuran Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Sinan karakteriyle tanınan Ata Berk Mutlu, eğitim hayatında yeni bir sayfa açtı. Çocuk yaşta adım attığı oyunculuk kariyerinin ardından üniversite sınavına giren genç isim, geleceğini şekillendirecek adımı attı.

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Giriş Tarihi: 31.08.2026 12:04 Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 12:09
Poyraz Karayel’in Sinan’ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

Bir döneme damga vuran Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Sinan karakteri ve ekranlara yansıyan güçlü baba-oğul hikayesindeki performansıyla hafızalara kazınan Ata Berk Mutlu, eğitim hayatında önemli bir başarıya imza attı.

Poyraz Karayel’in Sinan’ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

Çocuk yaşta adım attığı oyunculuk sektöründe yeteneğiyle dikkat çeken genç isim, mesleki kariyerini akademik zeminle taçlandırma kararı aldı. Sınav maratonunu başarıyla tamamlayan Mutlu'nun yeni adresi belli oldu.

Poyraz Karayel’in Sinan’ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

EKRANLARIN MİNİK YILDIZI BÜYÜDÜ

Oyunculuk tutkusundan kopmayan Mutlu, hedefini sahne sanatları eğitimi üzerine kurguladı.

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Poyraz Karayel’in Sinan’ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

KARİYERİNDE AKADEMİK SAYFA

Geleceğini yine tiyatro ve kamera önü sanatları üzerine kurmayı hedefleyen genç oyuncu, yetenek sınavları ve yoğun maratonun ardından hedefine ulaştı. Ata Berk Mutlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı.

Poyraz Karayel’in Sinan’ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

Tiyatro alanında alacağı akademik eğitimle oyunculuk kariyerini daha sağlam adımlarla sürdürmeyi planlayan Mutlu'nun bu başarısı, sevenleri tarafından takdirle karşılandı.

Poyraz Karayel’in Sinan’ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ'NİN MİNİK YILDIZINA BAKIN!

Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl ve Aras Bulut İynemli gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Aylin ile Soner'in kızı Deniz karakterini canlandıran Nisa Melis Telli, çocuk yaştaki başarılı performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Poyraz Karayel’in Sinan’ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

Küçük yaşta adım attığı setlerdeki doğallığıyla dikkat çeken oyuncu, dizinin ardından bir süre sonra ekran macerasını noktalamıştı.

Poyraz Karayel’in Sinan’ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Şimdilerde 20 yaşında olan Nisa Melis Telli'nin son görüntüsü ve gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamı yeniden gündeme geldi.

Poyraz Karayel’in Sinan’ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

Şimdilerde 20 yaşında olan Nisa Melis Telli'nin son görüntüsü ve gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamı yeniden dikkat çekti.

Poyraz Karayel’in Sinan’ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

Küçük yaşta yakaladığı popülariteye rağmen ekranlardan uzaklaşmayı seçen genç oyuncunun bu kararını geçen aylarda sosyal medya hesabından açıklamıştı. Yoğun çalışma temposu nedeniyle okulunun ve eğitim hayatının aksaması, Telli'nin ilk olarak derslerine odaklanma kararı almasına yol açtı.

Poyraz Karayel’in Sinan’ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

Eğitimi önceliğine alan genç ismin kararında etkili olan bir diğer etken ise gelişme çağında yaşadığı fiziksel değişimler oldu. O dönemde aldığı kilolar yüzünden sosyal medyada kırıcı yorumlara maruz kalan oyuncu, bu baskı ortamından uzaklaşmak ve daha sakin bir yaşam sürmek adına setlere veda etti. Yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüsüyle kısa sürede dikkat çeken genç isim, izleyicilerin hafızasındaki yerini korumayı sürdürüyor.

Poyraz Karayel’in Sinan’ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

ÇALIKUŞU'NUN MİNİK FERİDE'SİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

2013-2014 yılları arasında ekranlara gelen, başrollerini Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in paylaştığı Çalıkuşu dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

Poyraz Karayel’in Sinan’ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden ekrana uyarlanan yapımda, Fahriye Evcen'in canlandırdığı Feride karakterinin çocukluğuna hayat veren minik oyuncu ise performansıyla hafızalara kazınmıştı.

Poyraz Karayel’in Sinan’ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

Dizide "Minik Feride" olarak izleyici karşısına çıkan Melissa Giz Cengiz, aradan geçen yılların ardından yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti.

Poyraz Karayel’in Sinan’ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

Henüz küçük yaşta yer aldığı bu dev projeyle geniş kitleler tarafından tanınan isim, şimdilerde 19 yaşında genç bir kız oldu.

Poyraz Karayel’in Sinan’ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve 117 bin takipçisi bulunan Cengiz, paylaştığı son kareleriyle takipçilerini adeta büyüledi.

Poyraz Karayel’in Sinan’ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

Yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiren oyuncunun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

Poyraz Karayel’in Sinan’ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

Ekranlarda büyüyen minik yıldızın son halini gören kullanıcılar, "Zaman ne çabuk geçmiş", "Hiç değişmemiş ama çok güzelleşmiş" yorumlarında bulundu.

Poyraz Karayel’in Sinan’ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKARAK GÜNDEM OLAN BİR DİĞER ÇOCUK OYUNCU SİHİRLİ ANNEM'İN BUKET'İ OLMUŞTU!

Ekranların en uzun soluklu ve unutulmaz fantastik dizilerinden Sihirli Annem, aradan geçen yıllara rağmen karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Dizide Çilek ve Kaan'ın sınıf arkadaşı olan, yuvarlak gözlükleri ve renkli tokalarıyla hafızalara kazınan "Buket" karakteri de bunlardan biri.

Poyraz Karayel’in Sinan’ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren eski çocuk oyuncu Şara Türesel'in radikal hayat değişimi ve son hali, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Poyraz Karayel’in Sinan’ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

Dizide çocuk karakterler arasında özgün bir yere sahip olan Buket, okul forması ve sevimli inatçılığıyla izleyicinin sevgisini kazanmıştı.

Poyraz Karayel’in Sinan’ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

Çilek'in sakarlıklarına ve sihirlerine ortak olan o küçük kız, dönemin çocuk izleyicileri için çocukluk anılarının ayrılmaz bir parçası oldu.

Poyraz Karayel’in Sinan’ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Pek çok yaşıtının aksine şöhretin peşinden gitmeyen eski çocuk oyuncu, eğitim hayatına odaklanmayı seçti. Türsel, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden başarıyla mezun olarak sektörün mutfak kısmına ilgi gösterdi.

Sihirli Annem'de Çilek'in kankasıydı! Buket'in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika'daki yeni hayatı dikkat çekti...

Poyraz Karayel’in Sinan’ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

Oyunculuğu tamamen geride bıraksa da sanatla olan bağını müzikle taçlandırdı. Hatta bir dönem Benimle Söyle adlı şarkı yarışmasına katılarak güçlü sesiyle jüri karşısına çıktı ve müzikal yeteneğini de kanıtlamış oldu.

Poyraz Karayel’in Sinan’ı büyüdü: Ata Berk Mutlu hayatında yeni döneme adım attı! Üniversitede bakın ne okuyacak...

AMERİKA'DA YEPYENİ BİR HAYAT KURDU

Eski çocuk yıldızın hayatındaki en köklü değişim ise ülke sınırlarını aşmasıyla yaşandı. Türkiye'deki yaşamını geride bırakarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen isim, bir süredir Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde yaşamını sürdürüyor.