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Reha Muhtar'ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...

Reha Muhtar'ın kaybının ardından törende yer almayan Deniz Uğur'dan ilk hamle geldi. Ünlü gazetecinin vasiyeti sebebiyle gözlerin çevrildiği eski eş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla günler süren suskunluğunu bozdu.

Giriş Tarihi: 07.06.2026 12:17 Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 12:26
Reha Muhtar’ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetmişti.

Reha Muhtar’ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...

Reha Muhtar'ın eski hayat arkadaşı Deniz Uğur, geçtiğimiz günlerde Reha Muhtar'ın Bodrum'da rahatsızlandığını açıklamıştı. Hastaneye kaldırılan Reha Muhtar yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Reha Muhtar’ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Muhtar, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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Reha Muhtar’ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...

ÇOCUKLARI TABUTUN BAŞINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI

İkizler ise babalarını son yolculuğuna uğurlamak üzere törendeki yerlerini almıştı. Muhtar'ın diğer kızı Ayşe Nazlı da kardeşlerinin yanında tabutun başından bir an olsun ayrılmamıştı. Reha Muhtar'ın cenaze törenine kızı Mina, Beşiktaş formasıyla katılırken, ünlü gazetecinin tabutunun üzerine de Beşiktaş forması serilerek önüne fotoğrafı konulmuştu.

Reha Muhtar’ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Poyraz da diğer kardeşleri gibi gözyaşlarına hakim olamamıştı. Cenazede, Muhtar'ın manevi kızı Ayşe Nazlı Yumlu ile çocukları Poyraz ve Mina, başsağlığı dileklerini kabul etmişti.

Reha Muhtar gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı!

Reha Muhtar’ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...

VASİYETİ ORTAYA ÇIKMIŞTI!

Reha Muhtar'ın vefatının ardından, geçmişte kişisel sosyal medya hesabından yaptığı vasiyet niteliğindeki paylaşımlar yeniden magazin gündeminin merkezine oturdu. Ünlü televizyoncu, hafızalara kazınan o paylaşımında, "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" ifadelerini kullanmıştı.

Reha Muhtar’ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...

2010 yılında imzaladıkları protokolle yollarını ayıran çift, ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in velayetinin babada kalması konusunda anlaşmıştı. Ancak ilerleyen yıllarda taraflar arasında yeni hukuki süreçler başlamış ve Deniz Uğur'un açtığı velayet davası neticesinde mahkeme, çocukların velayetini anneye vermişti.

Reha Muhtar’ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...

DENİZ UĞUR'DAN İLK AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Vasiyet paylaşımının gündem olmasının ardından Posta'dan Alev Gürsoy Cimin, oyuncu Deniz Uğur'a ulaştı. Deniz Uğur hakkında yapılan yorumlarda daha dikkatli ve vicdanlı olunması gerektiğini söyleyen Cimin şu ifadeleri kullanmıştı: "Deniz, çocukları için mücadele eden, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışan bir anne. Hayatı boyunca ağır sağlık sorunlarıyla mücadele etmiş, çok zor dönemlerden geçmiş ve zaman zaman büyük haksızlıklara maruz kalmış bir kadın. Yaşadıklarını yakından bilenler bunun farkındadır"

Söz konusu vasiyet çıkışının hukuki bir geçerliliği bulunmadığına ve anlık bir kırgınlığın eseri olabileceğine dikkat çeken Cimin, Deniz Uğur'un cenaze töreninde yer almayacağını aktarmıştı.

Reha Muhtar’ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...

SESSİZLİĞİNİ GÜNLER SONRA O PAYLAŞIMLA BOZDU...

Tüm gözlerin çevrildiği Deniz Uğur, cenaze töreninden günler sonra sessizliğini bozarak sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Reha Muhtar’ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...

Çocuklarının fotoğrafını paylaşan Uğur paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Rabbim sizi kem gözlerden esirgesin; karakteriyle, bilinciyle, olgunluğuyla gurur duyduğum çocuklarım… Dayanışmanız daim olsun."

Reha Muhtar’ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...

REHA MUHTAR'IN VEFATININ ARDINDAN BİRÇOK ÜNLÜ İSİM DE PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR YAPMAYA BAŞLADI;

DOĞUŞ

"ÖBÜR TARAFTA HESAPLAŞACAĞIM" DEMİŞTİ...

Ünlü televizyoncunun hayatını kaybetmesi üzerine şarkıcı Doğuş, Reha Muhtar'ın geçmişte kendisi hakkında kaleme aldığı yazılara ve aralarında yaşanan sürece dair bir paylaşımda bulundu. Doğuş, henüz 15 yaşındayken sokaklarda kaldığı dönemde evlenmek istediği kızın ailesi tarafından darp edildiğini ve ardından haksız yere üç ay cezaevinde kaldığını belirtmişti. Reha Muhtar'ın ise köşesinde kendisini suçlu gibi lanse ettiğini savunan ünlü şarkıcı, maruz kaldığı bu durum nedeniyle usta televizyoncuya karşı yıllarca büyük bir kırgınlık beslemişti.

Reha Muhtar’ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...

DOĞUŞ'TAN HELALLİK AÇIKLAMASI GELDİ

Geçmişte Reha Muhtar ile mahşer gününde hesaplaşacağını dile getiren Doğuş, acı haberin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Öbür tarafta hesaplaşacağım" demişti... Reha Muhtar'ın ölümünün ardından Doğuş'tan dikkat çeken açıklama! | Video

Reha Muhtar’ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...

"HASTALIĞI BENİ ÇOK ÜZMÜŞTÜ"

"Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Allah, varsa günahlarını affetsin. Ben 'öbür tarafta hesaplaşacağım' demiştim. Lakin bu hastalığı beni de çok üzmüştü. O yüzden ben hakkımı helal ettim"

Reha Muhtar’ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...

ESKİ EŞİNDEN VEDA MESAJI: NİLÜFER

Bir dönem hayatı paylaştığı şarkıcı Nilüfer, acı haberin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayınladı. Ünlü sanatçı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Reha Muhtar’ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...

"ARTIK RUHUN HUZURA KAVUŞTU"

"Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babası... Türkiye'nin Reha Muhtar'ı... Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim. İki yıl önce geçirdiği ciddi rahatsızlığı süresince yeni, yepyeni bir hayat diledik onun için. Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Çok çok üzgünüm. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha... Elveda"

Reha Muhtar’ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...

SEREN SERENGİL

Seren Serengil, Reha Muhtar'ın vefatı sonrası yaşadığı üzüntüyü kişisel sayfasında yayınladığı bir paylaşımla dile getirdi.

Reha Muhtar’ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...

SON GÜNLERİNİ ANLATTI

Seren Serengil paylaşımında Reha Muhtar'ın son günlerini anlattı.

Reha Muhtar’ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...

"HASTALIĞINI KABUL ETMEK İSTEMEDİ, DOKTORA GİTMEYİ REDDETTİ"

Serengil, ''Reha Muhtar... Türkiye'nin gördüğü en büyük anchormanlerden biri. Bir dönemin sesi, bir dönemin yüzü, bir dönemin hafızası... Ekranın karşısında milyonlar onu izledi. Haberi sunmadı sadece; yaşattı. Cümleleriyle, vurgularıyla, heyecanıyla televizyon haberciliğine kendi imzasını attı. Gazeteciliği, entelektüel birikimi ve mesleğine olan tutkusu her zaman tartışılmazdı. Benim hayatıma girdiği noktada maalesef hem mental hem de bedensel sağlığını yavaş yavaş kaybetmeye başladığı bir süreçti.. En büyük savaşı belki de kendisiyleydi. Hastalığını kabul etmek istemedi, doktora gitmeyi çoğu zaman reddetti. Kendi doğrularıyla yaşadı, kendi kurallarıyla mücadele etti ve yine kendi bildiği gibi gitti''

Reha Muhtar’ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...

SON SÖZLERİ YÜREK YAKTI!

Ani vefatıyla sevdiklerini yasa boğan usta televizyoncu Reha Muhtar'ın kaybı tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden ünlü habercinin vefatının ardından ortaya çıkan son açıklaması ise adeta iç dünyasındaki kırgınlığı gözler önüne serdi.

Reha Muhtar’ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...

"40 GÜNDE HER ŞEYİMİ ALDILAR"

Hayatını kaybetmeden kısa süre önce adeta bir veda niteliğinde sarsıcı ifadeler kullanan ünlü sunucunun, etrafındaki herkese ve yakın çevresine sitem ettiği o açıklama kelimesi kelimesine şu şekilde:

"Sağlık hayatta çok önemli bir şey. Herkese sağlık diliyorum, sağlığınıza çok dikkat edin. Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor hayatta. Son 40 gün içerisinde ben de onu yaşadım. Her şeyim var derken bir şeyim kalmadı bir anda. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil. Ama şükür hala sevenlerim var onlarla yaşayacağım, Allah'la yaşayacağım"

Reha Muhtar’ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar (d. 21 Temmuz 1959, İstanbul), Türk televizyon programcısı, yorumcusu ve haber sunucusudur. Aslen Kerküklü ve Irak Türkmeni olan babasının Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmasından dolayı, kışları Ankara'da yazları ise İstanbul'da yaşadı. İlk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı.

Reha Muhtar’ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...

1980 yılında gazeteciliğe başladı. 1981 yılında girdiği Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda, dış politika ve siyaset alanlarında muhabirlik yaptı. TRT'ye geçen Muhtar, Atina, Yunanistan'da TRT muhabiri olarak tanındı. Atina yıllarında Yunanistan briç şampiyonu oldu. 1991 yılında CNN International 'ın programı olan Crossfire 'ın benzeri "Ateş Hattı" programını hazırlamaya başladı. 1993 yılında TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçti.

Reha Muhtar’ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...

1994 yılında Kanal D'nin satılması üzerine Kanal D'den ayrıldı ve TRT'ye döndü. 1995 yılında TRT'den ayrılıp Star TV'ye geçse de kısa bir süre sonra bu kanaldan da ayrılıp Kanal D'ye döndü. 1996 yılında Kanal D'den tekrar ayrılıp Show TV'ye geçerek ana haber sunucusu ve haber genel yayın yönetmeni oldu.

Reha Muhtar’ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...

2000 yılında Akşam gazetesinde yazmaya başladı. 2002 yılında Show TV ve Akşam gazetesinden ayrılan Muhtar, Star TV'ye geri döndü. 2003 yılında Star TV'yi bırakan Muhtar, Star gazetesinde bir süre yazarlığa devam etse de aynı yıl içerisinde Star Medya Grubu'ndan ayrıldı.

Reha Muhtar’ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...

2004 yılında atv'ye geçerek Akademi Türkiye jürisi oldu ve Sabah gazetesinde yazmaya başladı. 2006 yılında Ciner Medya Grubu'ndan ayrılan Reha Muhtar, Show TV'de Metin Uca ile beraber PişşTi adlı programını sundu. Ancak aynı yıl içerisinde programın bitmesiyle Show TV'den ayrılarak Vatan gazetesinde yazmaya başladı.