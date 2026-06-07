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Reha Muhtar'ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...
Reha Muhtar'ın cenazesine katılmamıştı! Deniz Uğur sessizliğini günler sonra o paylaşımla bozdu...
Reha Muhtar'ın kaybının ardından törende yer almayan Deniz Uğur'dan ilk hamle geldi. Ünlü gazetecinin vasiyeti sebebiyle gözlerin çevrildiği eski eş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla günler süren suskunluğunu bozdu.
Giriş Tarihi: 07.06.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 12:26