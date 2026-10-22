Risk aldı, yarışmadan mutlu ayrıldı! Var Mısın Yok Musun’da heyecanlı anlar!

4 numaralı kutu ile yarışan Firdes, ilk turlarda yarışmaya istediği gibi başlayamadı. İlk turun başında 2.000.000 ve 5.000.000 lira değerindeki kutuları açtırmasının ardından büyük üzüntü yaşadı. Bankanın ilk teklifi olan 43.000 lirayı kabul etmedi. 2. Turun sonunda son 5.000.000 liralık kutuyu da açtırdıktan sonra büyük hayal kırıklığı yaşayan Firdes'i, stüdyodaki annesi ve kız kardeşi teselli etti. İki büyük ödülü de ilk turlardan kaybeden Firdes, ikinci turda da bankanın 52.000 liralık teklifini kabul etmeyerek yarışmaya devam etti.