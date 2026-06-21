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Sahra Işık Babalar Günü'nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...
Sahra Işık Babalar Günü'nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...
Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak babasının Babalar Günü'nü kutlayan Işık, paylaştığı kare ile gönülleri fethetti. Minik oğlu Pamir ve dedesinin tatlı anları çok beğenildi.
Giriş Tarihi: 21.06.2026 14:59
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 15:03