Trend Galeri Trend Magazin Sahra Işık Babalar Günü'nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

Sahra Işık Babalar Günü'nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak babasının Babalar Günü'nü kutlayan Işık, paylaştığı kare ile gönülleri fethetti. Minik oğlu Pamir ve dedesinin tatlı anları çok beğenildi.

Giriş Tarihi: 21.06.2026 14:59 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 15:03
Sahra Işık Babalar Günü’nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Sahra Işık, son olarak Babalar Günü'nde paylaştığı o kare ile gündeme geldi.

Sahra Işık Babalar Günü’nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

"PAMİR SENİN GİBİ BİR DEDESİ OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLI"

Babası ve minik oğlu Pamir'in sevimli karesini yayınlayarak Babalar Günü paylaşım kervanına katılan Sahra Işık, fotoğrafın tatlılığıyla gönülleri fethetti. Işık, babasının Babalar Günü'nü şu notla kutladı:

"Canım babam iyi ki varsın. Pamir senin gibi bir dedesi olduğu için çok şanslı. Babalar günün kutlu olsun seni çok seviyoruz."

Sahra Işık Babalar Günü’nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

MERYEM UZERLİ BABALAR GÜNÜ'NDE ESKİLERİN KİLİDİNİ AÇTI! BABASIYLA OLAN O KARELERİ ÇOK BEĞENİLDİ...

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sahra Işık Babalar Günü’nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

Samimi tavırları ve geniş hayran kitlesiyle magazin dünyasının en çok takip edilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu, bu kez Babalar Günü paylaşımıyla gündeme geldi.

Sahra Işık Babalar Günü’nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

BABALAR GÜNÜ'NE ÖZEL NOSTALJİK PAYLAŞIM!

Babalar Günü'ne özel eski fotoğrafların kilidini açan Uzerli, babasına olan sevgisini fotoğraflarla dile getirirken takipçilerini de geçmişe götürdü.

Sahra Işık Babalar Günü’nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

PEŞ PEŞE SIRALADI!

Adeta babasını paylaşmalara doyamayan güzle oyuncu, babasına olan sevgisini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Kısa sürede çok beğenilen paylaşım, ikilinin arasında sarsılmaz bağı da kanıtladı.

Sahra Işık Babalar Günü’nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

NESLİHAN ATAGÜL DE EŞİ KADİR DOĞULU'NUN BABALAR GÜNÜ'NÜ OĞLU AZİZ'LE OLAN O VİDEOSUYLA KUTLADI...

Magazin dünyasının en beğenilen çiftleri arasında yer alan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz dönemde evliliklerini taçlandırarak ilk bebekleri Aziz'i kucaklarına almıştı. Anne-baba olma sevinci yaşayan ünlü çift, şimdilerde çocuklarını büyütmenin heyecanını yaşıyor.

Sahra Işık Babalar Günü’nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

Sosyal medyayı aktif kullanan Neslihan Atagül, son paylaşımıyla takipçilerini adeta mest etti. Evde olduğu anlarda eşi ve oğlunun bir aradaki hallerini pencereden izleyen güzel oyuncu, gördüğü manzara karşısında adeta kalbini bıraktı.

Sahra Işık Babalar Günü’nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

Eşinin Babalar Günü'nü bu özel görüntülerle kutlayan Neslihan Atagül, paylaşımına Kadir Doğulu'yu etiketleyerek "Seni çok seviyoruz" notunu düştü.

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun Babalar Günü'nü oğlu Aziz'le olan o videosuyla kutladı...

Sahra Işık Babalar Günü’nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

Ünlü oyuncunun hayran bırakan bu hamlesi ve aile sıcaklığını yansıtan video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sahra Işık Babalar Günü’nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

Ancak bir başka Babalar Günü videosu da bir o kadar yüreklere dokundu...

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak'ın ailesi, sanatçının vefatının ardından buruk bir Babalar Günü geçirmeye devam ediyor.

Sahra Işık Babalar Günü’nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

31 Mart 2025 tarihinde KKTC'de sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından duygu dolu bir video paylaştı.

Sahra Işık Babalar Günü’nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

Selma Konak'ın yayınladığı videoda, çiftin en küçük kızının babası için "Bana Bir Masal Anlat Baba" şarkısını söylediği anlar yer aldı.

Volkan Konak'ın kızından Babalar Günü'nde hüzünlendiren sözler: "Bana bir masal anlat baba..."

Sahra Işık Babalar Günü’nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

Babasına duyduğu özlemi bu şarkıyla getiren küçük kızın o duygusal anları, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Sahra Işık Babalar Günü’nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

Selma Konak yayınladığı videoya, "Harika ve fedakar babalar, gününüz kutlu olsun"

Sahra Işık Babalar Günü’nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

İDO TATLISES İSE BABALAR GÜNÜ'NDE NOSTALJİK BİR PAYLAŞIM YAPTI

Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden İdo Tatlıses, Babalar Günü'nde sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşıma imza attı. Aile albümünden çıkan çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile olan bu karesiyle kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sahra Işık Babalar Günü’nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

Sosyal medyada hızla yayılan nostaljik fotoğrafta, İdo Tatlıses'in çocukluk yılları ve babası İbrahim Tatlıses'in gençlik hali dikkat çekti.

Sahra Işık Babalar Günü’nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

İdo paylaştığı kareye, "Babalar günümüz kutlu olsun Babam" notunu düştü.

Sahra Işık Babalar Günü’nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

EMEL SAYIN DA RAHMETLİ BABASINI BU ÖZEL GÜNDE ANDI

Türk sanat müziğinin ve Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Emel Sayın, Babalar Günü'nde sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği nostaljik paylaşımla takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı.

Sahra Işık Babalar Günü’nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

Usta sanatçı, babası Ahmet Sayın'ın gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Sahra Işık Babalar Günü’nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

Yayınladığı fotoğrafa eklediği mesajla yüreklere dokunan Sayın, "Başta özlemle andığım babam olmak üzere, hayatımıza sevgileri, emekleri ve fedakârlıklarıyla dokunan tüm babaların günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Sahra Işık Babalar Günü’nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

YEŞİLÇAM'IN USTA OYUNCUSU HÜLYA KOÇYİĞİT DE ANLAMLI BİR MESAJ YAYINLAMIŞTI

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Hülya Koçyiğit, Babalar Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından aile bağlarını gözler önüne seren çok özel bir fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncunun ailedeki üç kuşağı bir araya getiren paylaşımı kısa sürede büyük ilgi odağı oldu.

Sahra Işık Babalar Günü’nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

Fotoğrafta hayat arkadaşı Selim Soydan, kızı Gülşah Alkoçlar'ın eşi Ender Alkoçlar ve torunlarının eşleri bir arada yer aldı. Hülya Koçyiğit, ailedeki tüm babaları birleştiren bu karenin altına şu duygu yüklü notu düştü:

Sahra Işık Babalar Günü’nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

"İYİ Kİ HAYATIMDASINIZ..."

"Bir yanda yılların birikimi, emeği ve sevgisiyle ailemizin çınarı olan sevgili eşim; diğer yanda sevgiyle, sabırla ve sorumlulukla baba olmanın güzelliğini yaşayan canım evlatlarım… Hayatımdaki bu değerli babaları aynı karede görmek kalbimi mutlulukla dolduruyor. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımızdasınız. Başta ailemizdeki babalar olmak üzere, tüm babaların ve baba sevgisini yüreğinde taşıyan herkesin Babalar Günü kutlu olsun." Usta oyuncunun bu içten tebriği ve aile karesi, kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda tebrik yorumu aldı.

Sahra Işık Babalar Günü’nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

BİR BAŞKA DUYGUSAL BABALAR GÜNÜ PAYLAŞIMI DA PINAR ALTUĞ'DAN...

Pınar Altuğ, henüz 17 yaşındayken, hayatında çok önemli bir yere sahip olan babası Niyazi Üçer Altuğ'u geçirdiği bir trafik kazasında kaybetmişti.