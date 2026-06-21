Sahra Işık Babalar Günü’nde gönülleri fethetti! Minik Pamir ve dedesinin o karesine beğeni yağdı...

"PAMİR SENİN GİBİ BİR DEDESİ OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLI"

Babası ve minik oğlu Pamir'in sevimli karesini yayınlayarak Babalar Günü paylaşım kervanına katılan Sahra Işık, fotoğrafın tatlılığıyla gönülleri fethetti. Işık, babasının Babalar Günü'nü şu notla kutladı:

"Canım babam iyi ki varsın. Pamir senin gibi bir dedesi olduğu için çok şanslı. Babalar günün kutlu olsun seni çok seviyoruz."