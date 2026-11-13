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Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer'den çarpıcı açıklama: "Asıl tehlike hırs!"

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde sanat dünyasının yaratıcılık ve sürdürülebilirlik yönüne dikkat çeken ünlü sanatçı Ferhat Göçer, yapay zeka ve telif hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 13.11.2026 10:38 Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 10:44
Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer’den çarpıcı açıklama: Asıl tehlike hırs!

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da tüm hızıyla devam eden COP31 İklim Zirvesi; yalnızca çevre ve iklim kriziyle değil, kültür-sanat dünyasının geleceğini ilgilendiren kritik açıklamalara da ev sahipliği yapıyor.

Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer’den çarpıcı açıklama: Asıl tehlike hırs!

Zirvede söz alarak doğanın olduğu kadar sanatsal üretimin de korunması gerektiğini savunan ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, yaptığı etkileyici konuşmayla günümüzün en büyük tartışma konularından biri olan yapay zeka ve telif haklarına dikkat çekti.

Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer’den çarpıcı açıklama: Asıl tehlike hırs!

"TELİF HAKLARI TEMEL GÜVENCEDİR"

Konuşmasında doğanın sürdürülebilirliği kadar yaratıcılığın sürdürülebilirliğinin de geleceğin en temel parçalarından biri olduğuna vurgu yapan Göçer, sanatın insan ruhuna dokunan yönünü şu sözlerle dile getirdi:

"İnsan bazen bir istatistikten etkilenmez ama bir şarkıyla gözyaşlarına boğulabilir. Müziğin olağanüstü gücü burada başlıyor. Müziğin gücünün geleceğe taşınabilmesi için telif haklarının korunması temel güvencelerden biri."

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Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer’den çarpıcı açıklama: Asıl tehlike hırs!

"ASIL TEHLİKE HIRS!"

Son dönemin en büyük endişe kaynaklarından biri olan yapay zeka teknolojilerine ve yaratıcı sektöre etkilerine de değinen ünlü sanatçı, meselenin teknoloji değil insan iradesi olduğunu belirterek şu çarpıcı değerlendirmede bulundu:

Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer’den çarpıcı açıklama: Asıl tehlike hırs!

"Asıl tehlike teknolojinin kendisinde değil, onu yönlendiren insanın kontrolsüz hırsında. İnsanın elindeki güç büyüdükçe, taşıması gereken sorumluluk da büyümek zorundadır."

Sanatçının COP31 kürsüsünden yaptığı bu uyarılar, dikkat çekti.

Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer’den çarpıcı açıklama: Asıl tehlike hırs!

Peki, Ferhat Göçer'in cerrahlığı neden bıraktığını biliyor muydunuz?

Ferhat Göçer katıldığı bir programda, sanatçı olmak istemesine rağmen yaşadığı zorlukları ve mecburi hizmet dönemini anlatmıştı. Müzik ile doktorluğu aynı anda yürütmenin zorluklarına değinerek cerrahi mesleğe veda edişinin arkasındaki vicdani yükü gözler önüne sermişti.

Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer’den çarpıcı açıklama: Asıl tehlike hırs!

"SANATÇI OLMAK İSTİYORUM"

Fakülteyi bitirdikten sonra uzmanlık sınavını kazanamadığını belirten Göçer, o dönemi şu sözlerle özetlemişti:

"O sırada Devlet Opera ve Balesi'nin başında Yekta Kara vardı. Kendisine gittim; 'Hekimlik yapmak istemiyorum, ben sanatçı olmak istiyorum. Üç yıldır burada koroda çalışıyorum, kadro şansım var mı?' dedim. 'Ferhat, kusura bakma, kadro madro yok' dedi. Mecburi hizmete gitmek zorunda kaldım, depresyona girdim."

Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer’den çarpıcı açıklama: Asıl tehlike hırs!

KONSERVATUVARA YAKIN HASTANEYİ SEÇTİ

Müzik aşkından vazgeçmeyen ünlü sanatçı, yeniden konservatuvara dönebilmek için TUS'a (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) olağanüstü bir motivasyonla hazırlandığını ifade etmişti:

Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer’den çarpıcı açıklama: Asıl tehlike hırs!

"Konservatuvara başlamak, müziğe dönme heyecanıyla normalin 3-4 katı motivasyonla çalıştım. Güzel bir puanla İstanbul'da genel cerrahi asistanlığını kazandım. Konservatuvara en yakın olan lokasyondaki hastaneyi seçtim ki rahatlıkla sonrasında tekrar konservatuvarda devam edebileyim diye. Sonra bambaşka yeni bir dönem açıldı hayatımda."

Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer’den çarpıcı açıklama: Asıl tehlike hırs!

"AĞLAYA AĞLAYA BIRAKTIM"

Yıllarca iki mesleği bir arada yürüten Ferhat Göçer, 2015 yılında artık neşteri bırakması gerektiğine nasıl karar verdiğini şu çarpıcı ifadelerle dile getirmişti:

Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer’den çarpıcı açıklama: Asıl tehlike hırs!

"2015 yılında artık ikisini birlikte yürütmemem gerektiği kanaatine vardım. Çok kolay bir şey değil; hekimlik yapıyorsunuz, yıllarca oraya da bir emek harcamışsınız. Ben bir şeyleri öyle kolay bırakabilen de bir adam değilim. Hekimlik mesleğinin yüce bir meslek olması vesilesiyle bırakmakta çok zorluk çektim. Ama en son ağlaya ağlaya bıraktım. En ufak bir hata hastanın hayatına mal olabilir. Kendimi sorgulamaya başladığım, herhangi bir yetersizlik riski gördüğüm anda mesleği bıraktım."

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer cerrahlığı bırakma sebebini böyle açıkladı | Video

Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer’den çarpıcı açıklama: Asıl tehlike hırs!

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer'in bu açıklamaları magazin dünyasında da büyük ses getirmişti.

Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer’den çarpıcı açıklama: Asıl tehlike hırs!

Sihirli Annem'in Çilek'i büyüdü, kendi işinin patronu oldu! Zeynep Özkaya bakın şimdilerde ne yapıyor...

Televizyon dünyasına küçük yaşta adım atan ve sevimli halleriyle milyonların sevgilisi olan Zeynep Özkaya, yıllar içerisindeki değişimiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzun yıllardır dijital platformlarda ürettiği moda, güzellik ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Özkaya, sosyal medyadaki gücünü ticari alana da taşıdı.

Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer’den çarpıcı açıklama: Asıl tehlike hırs!

SİHİRLİ ANNEM İLE HAYATIMIZA GİRDİ

Televizyon ekranlarının unutulmaz yapımlarından Sihirli Annem'in sevimli Çilek'i Zeynep Özkaya, çocuk yaşta adım attığı şöhret basamaklarını sağlam adımlarla tırmanmaya devam ediyor.

Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer’den çarpıcı açıklama: Asıl tehlike hırs!

İTÜ MEZUNU OLDU

Eğitim hayatında gösterdiği azimle dikkat çeken Zeynep Özkaya, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü'nden başarıyla mezun olarak mühendislik diplomasını eline aldı. Mezuniyetinin ardından diplomasıyla yetinmeyen genç isim, girişimci ruhunu ortaya koyarak moda sektörüne adım attı.

Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer’den çarpıcı açıklama: Asıl tehlike hırs!

KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU

Özel abiye ve elbise kiralama stüdyosunu kuran Özkaya, böylece dijital projelerinin yanında kendi markasının da başına geçerek ticari hayatta patronluk koltuğuna oturdu.

Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer’den çarpıcı açıklama: Asıl tehlike hırs!

İnfluencer arkadaşları tarafından da destek gören ve reklam yapan Zeynep Özkaya, bu yeni işiyle de sosyal medyanın göz önünde kalmaya devam ediyor.

Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer’den çarpıcı açıklama: Asıl tehlike hırs!

SİHİRLİ ANNEM ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Sihirli Annem yapımıyla ve oyuncularıyla çocukluk yıllarından bu yana kopmayan güçlü bağlarını koruyan güzel fenomen, oyuncu arkadaşlarıyla sık sık bir araya gelerek neşeli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ve dizisi setinden eski anılarını anlatmaya da devam ediyor.

Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer’den çarpıcı açıklama: Asıl tehlike hırs!

PİLOT SEVGİLİSİ İLE EVLENDİ

Özel hayatındaki gelişmelerle de gündemden düşmeyen Zeynep Özkaya, yaklaşık 8 yıldır birlikte olduğu pilot sevgilisi Oğulcan Can'dan Ağustos 2024'te romantik bir evlilik teklifi almıştı.

Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer’den çarpıcı açıklama: Asıl tehlike hırs!

Kasım 2024'te aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanan çift, Mayıs 2025'teki bekarlığa veda partisinin ardından düğün maratonunu tamamlayarak 2025 yılının ortasında nikah masasına oturdu.

Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer’den çarpıcı açıklama: Asıl tehlike hırs!

YAPTIĞI EK İŞİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER İSİM DE CEM BELEVİ

Cem Belevi, birçok hayranını şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu Kariyer yolculuğunda yaptığı ek işler hemen herkesi dumur edecek kadar ilginç.

Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer’den çarpıcı açıklama: Asıl tehlike hırs!

Belevi pop müzik çalışmalarını sürdürdüğünü ve yeni şarkılar üzerinde çalıştığını söylediği esnada buralara kolay gelmediğini hayranlarına anlatmıştı.

Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer’den çarpıcı açıklama: Asıl tehlike hırs!

Cem Belevi, kariyer yolculuğunda önemli bir yere sahip olan Osman Sınav ile ilgili dikkat çeken bir anısını da paylaşmıştı. Oyunculuk konusunda kendisinden tavsiye aldığını anlatan Belevi, Sınav'ın kendisine "Mafyatik rollere çok girme, sen sade giyinsen bile zengin duruyorsun" dediğini esprili bir dille anlatmıştı. Ünlü isim, bu sözleri hâlâ gülümseyerek hatırladığını ifade etmişti.

Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer’den çarpıcı açıklama: Asıl tehlike hırs!

BARİSTALIK, TAKSİCİLİK...

Cem Belevi, çocukluk yıllarından bu yana müziğin hayatının merkezinde olduğunu söyledi. İzmir'de büyüdüğünü ve küçük yaşlarda enstrümanlarla tanıştığını anlatan Belevi, üniversite eğitimi için Londra'ya gittiğini ve burada uluslararası ticaret okuduğunu ifade etmişti.

Öğrencilik döneminde hayatını kazanmak için farklı işlerde çalıştığını belirten sanatçı, bir yandan da sahne alarak müzikten hiç kopmadığını dile getirmişti.

Belevi, uluslararası ticaret eğitimi aldığını; öğrencilik yıllarında baristalık, taksicilik ve farklı işlerde çalışırken bir yandan sahne almaya devam ettiğini belirtmişti.

Türkiye'ye döndükten sonra kendi imkânlarıyla albüm hazırladığını ve ardından oyunculuk kariyerine adım attığını söylemişti.

Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer’den çarpıcı açıklama: Asıl tehlike hırs!

İşte diğer ünlü oyuncuların ek işleri biliyor musunuz?

SİBEL TURNAGÖL

Yeşilçam'ın altın yıllarında birçok filmde rol alan ve mankenliğiyle adından söz ettiren Sibel Turnagöl, yıllar içinde sanat dünyasında özel bir yer edindi. 1980'ler ve 90'larda pek çok projede boy gösteren ünlü isim, hem güzelliği hem de oyunculuk yeteneğiyle izleyicilerin kalbinde taht kurdu.