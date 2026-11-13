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Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer'den çarpıcı açıklama: 'Asıl tehlike hırs!'
Sanat dünyasında telif ve yapay zeka isyanı... Ferhat Göçer'den çarpıcı açıklama: "Asıl tehlike hırs!"
Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde sanat dünyasının yaratıcılık ve sürdürülebilirlik yönüne dikkat çeken ünlü sanatçı Ferhat Göçer, yapay zeka ve telif hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 13.11.2026 10:38
Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 10:44