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Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...
Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...
Kış hazırlıkları için kolları sıvayan şarkıcı Çelik, yaptığı paylaşımla çocukluk yıllarına döndü. Evini saran domates ve biber kokularıyla annesinin kışlık yaptığı o güzel günleri anan ünlü sanatçı, nostalji dolu sözleriyle dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 18.08.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 11:18