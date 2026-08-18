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Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...

Kış hazırlıkları için kolları sıvayan şarkıcı Çelik, yaptığı paylaşımla çocukluk yıllarına döndü. Evini saran domates ve biber kokularıyla annesinin kışlık yaptığı o güzel günleri anan ünlü sanatçı, nostalji dolu sözleriyle dikkat çekti.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 18.08.2026 10:26 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 11:18
Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...

90'lı yıllara damgasını vuran Unutamam, Ateşte Meyim Gibi ve Hercai gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Çelik, son dönemde sadece müziğiyle değil, yaptığı yardımlarla da sık sık adından söz ettiriyor.

Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...

Toplumsal konulara olan duyarlılığıyla dikkat çeken ünlü sanatçı, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik bir paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...

Evindeki kış hazırlığı telaşını ve aldığı sebzeleri takipçileriyle paylaşan Çelik, mutfaktan yükselen kokularla çocukluk yıllarına uzandı.

Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı... | Video

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Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...

Annesinin kışlık hazırlıklarını ve o günlerin samimi atmosferini anan ünlü şarkıcı, paylaşımına şu duygu dolu notu düştü:

"Domates, biber. Annemin kış hazırlığı. Çocukluğumdaki gibi evin içinde o mis kokular. Güzel zamanlardan güzel anılar canlandırır gözlerimi kapayınca…"

Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...

Hayranlarıyla samimi anlarını ve hayata dair düşüncelerini paylaşan ünlü sanatçı, geçen günlerde de İstanbul'un büyüleyici atmosferini gözler önüne sererek adından söz ettirmişti.

Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...

"HAYATTA BENİ EN DİNLENDİREN ŞEY..."

Evinin muazzam lokasyonundan enfes bir İstanbul manzarasına karşı poz veren Çelik, Boğaz'ın tüm ihtişamını ve gökyüzünü kızıla boyayan o eşsiz gün batımı anını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan bu hayran bırakıcı fotoğrafın altına ünlü şarkıcının düştüğü içten not ise dikkatlerden kaçmadı. İstanbul'a olan hayranlığını ve evindeki huzuru dile getiren Çelik, paylaşımına tam olarak şu sözleri eklemişti: "Hayatta beni en dinlendiren şey, evimin İstanbul manzarası."

Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...

İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri!

Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in kütük evi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Doğal yapısı ve zarif dekorasyonuyla öne çıkan yaşam alanı, kullanıcılar tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı.

Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, ilk kez 2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisinin setinde tanıştı. Aynı projede başlayan dostlukları, zamanla yerini güçlü ve kalıcı bir ilişkiye bıraktı.

Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...

İlişkilerinin kısa süre içinde ciddileşmesiyle birlikte ünlü çift, evlilik yolunda önemli bir adım atmaya karar verdi.

Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...

Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılında hayatlarını birleştirdi. Ünlü çift, 2022'de dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Tatlıtuğ ailesinin birlikte yaşadığı ev ise estetik detayları, modern tasarımı ve zarif atmosferiyle kısa sürede büyük ilgi görerek dikkatleri üzerine topladı.

Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...

Stil danışmanı Başak Dizer'in kendine has zevki, evin dekorasyonunda da açıkça hissediliyor.

Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...

Bir moda dergisi çekimini andıran ev, özel üretim oturma grupları ve titizlikle seçilen mobilyaları sayesinde dikkat çekici ve özgün bir ambiyans kazandı.

Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...

Özenle tercih edilen tablolar ve dekoratif aksesuarlar, mekâna farklı bir ruh kazandırarak evin genel havasını baştan sona yenilemiş durumda.

Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...

Çiftin evinde modern detaylarla vintage parçaların yakaladığı dengeli uyum öne çıkıyor. Farklı dönemlere ait bu dokuların birleşimi, yaşam alanına hem samimi bir sıcaklık hem de güçlü bir stil kimliği kazandırıyor.

Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...

Dekorasyonda pop-art etkileriyle birlikte doğadan esinlenen renkli ve enerjik parçalar ön plana çıkıyor.

Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...

Pop-art stilinin en dikkat çekici yansımalarından biri, evin koridor kısmında kendini gösteriyor.

Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...

Koridorda konumlandırılan pembe ayna, sosyal medyada en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı. Cesur rengi ve dikkat çekici tasarımıyla öne çıkan parça, kullanıcıların beğenisini toplamayı başardı.

Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...

Oturma alanında çizgili bir koltuk tercih eden çift, dikdörtgen formdaki cam sehpayla dekorasyona modern bir hava kazandırdı.

Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...

Evin aydınlatma seçimleri, atmosferin oluşmasında önemli bir rol üstleniyor. Mekana sıcaklık katan ve dekoratif detayları ön plana çıkaran ışıklandırmalar, beğeni toplamayı başarıyor.

Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...

Geniş balkonlarını konforlu bir oturma alanına dönüştüren çift, burada gri tonlarının hâkim olduğu şık bir koltuk takımı kullanmış. Bu tercih sayesinde balkon, hem modern çizgilere sahip hem de keyifli bir yaşam alanı haline gelmiş.

Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...

İşte ünlü çiftin evinden kareler!

Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...

İşte ünlü çiftin evinden kareler!

Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...

İşte ünlü çiftin evinden kareler!

Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı...

İşte ünlü çiftin evinden kareler!