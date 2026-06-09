Şarkıcı Çelik, Samsun'da sokak sokak gezip kağıt atık topladı.

"HAYATTA BENİ EN DİNLENDİREN ŞEY..."

Evinin muazzam lokasyonundan enfes bir İstanbul manzarasına karşı poz veren Çelik, Boğaz'ın tüm ihtişamını ve gökyüzünü kızıla boyayan o eşsiz gün batımı anını takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan bu hayran bırakıcı fotoğrafın altına ünlü şarkıcının düştüğü içten not ise dikkatlerden kaçmadı. İstanbul'a olan hayranlığını ve evindeki huzuru dile getiren Çelik, paylaşımına tam olarak şu sözleri ekledi: "Hayatta beni en dinlendiren şey, evimin İstanbul manzarası."