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Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

Ünlü şarkıcı Çelik, yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Çelik, Samsun'da sokak sokak gezip kağıt atık topladı. O anları da takipçileriyle paylaşan şarkıcı, beğeni topladı. İşte o anlar!

Giriş Tarihi: 09.06.2026 19:24 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 19:34
Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

90'lı yıllar, Türk pop müziğinin altın çağı olarak hafızalardaki yerini korurken, o döneme damgasını vuran ikonik isimler de gerek zamansız şarkıları gerekse de dönem dönem yaptıkları açıklamalarla gündemdeki yerlerini korumaya devam ediyor.

Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

YENİ PAYLAŞIMIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Daha önce depremzedelere yaptığı yardımlarla gündeme gelem Çelik, bu kez de yaptığı yeni paylaşımlarla adından söz ettirdi.

Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

SOKAK SOKAK GEZİP KAĞIT ATIK TOPLADI

Şarkıcı Çelik, Samsun'da sokak sokak gezip kağıt atık topladı.

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Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

Kişisel sayfasından bir paylaşım yapan Çelik, sosyal medyaya bu paylaşımıyla damga vurdu.

Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

Çelik paylaşımının altına ise, "Serpil Hanımla bir tam günü birlikte geçiriyoruz." notunu ekledi.

Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

Şarkıcı Çelik Samsun'da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

Şarkılarıyla bir neslin büyümesine tanıklık eden, romantik hitleri ve kendine has tarzıyla müzik tarihimizde unutulmaz bir iz bırakan ünlü şarkıcı Çelik, bu kez müzik çalışmalarının ötesinde, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı büyüleyici bir kareyle adından söz ettirdi.

Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

Zaman zaman hayranlarıyla samimi anlarını ve hayata dair düşüncelerini paylaşan ünlü sanatçı, İstanbul'un büyüleyici atmosferini gözler önüne serdi.

Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

"HAYATTA BENİ EN DİNLENDİREN ŞEY..."

Evinin muazzam lokasyonundan enfes bir İstanbul manzarasına karşı poz veren Çelik, Boğaz'ın tüm ihtişamını ve gökyüzünü kızıla boyayan o eşsiz gün batımı anını takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan bu hayran bırakıcı fotoğrafın altına ünlü şarkıcının düştüğü içten not ise dikkatlerden kaçmadı. İstanbul'a olan hayranlığını ve evindeki huzuru dile getiren Çelik, paylaşımına tam olarak şu sözleri ekledi: "Hayatta beni en dinlendiren şey, evimin İstanbul manzarası."

Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

Ünlüler dünyasının merak edilen isimleri ve evleri, bu sıralar sosyal medyada çok konuşuluyor. Göz alıcı evleriyle dikkat çeken ünlü isimler, yaşamlarıyla merak konusu oluyor.

İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri!

Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in kütük evi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Doğal yapısı ve zarif dekorasyonuyla öne çıkan yaşam alanı, kullanıcılar tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı.

Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, ilk kez 2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisinin setinde tanıştı. Aynı projede başlayan dostlukları, zamanla yerini güçlü ve kalıcı bir ilişkiye bıraktı.

Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

İlişkilerinin kısa süre içinde ciddileşmesiyle birlikte ünlü çift, evlilik yolunda önemli bir adım atmaya karar verdi.

Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılında hayatlarını birleştirdi. Ünlü çift, 2022'de dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Tatlıtuğ ailesinin birlikte yaşadığı ev ise estetik detayları, modern tasarımı ve zarif atmosferiyle kısa sürede büyük ilgi görerek dikkatleri üzerine topladı.

Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

Stil danışmanı Başak Dizer'in kendine has zevki, evin dekorasyonunda da açıkça hissediliyor.

Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

Bir moda dergisi çekimini andıran ev, özel üretim oturma grupları ve titizlikle seçilen mobilyaları sayesinde dikkat çekici ve özgün bir ambiyans kazandı.

Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

Özenle tercih edilen tablolar ve dekoratif aksesuarlar, mekâna farklı bir ruh kazandırarak evin genel havasını baştan sona yenilemiş durumda.

Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

Çiftin evinde modern detaylarla vintage parçaların yakaladığı dengeli uyum öne çıkıyor. Farklı dönemlere ait bu dokuların birleşimi, yaşam alanına hem samimi bir sıcaklık hem de güçlü bir stil kimliği kazandırıyor.

Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

Dekorasyonda pop-art etkileriyle birlikte doğadan esinlenen renkli ve enerjik parçalar ön plana çıkıyor.

Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

Pop-art stilinin en dikkat çekici yansımalarından biri, evin koridor kısmında kendini gösteriyor.

Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

Koridorda konumlandırılan pembe ayna, sosyal medyada en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı. Cesur rengi ve dikkat çekici tasarımıyla öne çıkan parça, kullanıcıların beğenisini toplamayı başardı.

Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

Oturma alanında çizgili bir koltuk tercih eden çift, dikdörtgen formdaki cam sehpayla dekorasyona modern bir hava kazandırdı.

Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

Evin aydınlatma seçimleri, atmosferin oluşmasında önemli bir rol üstleniyor. Mekana sıcaklık katan ve dekoratif detayları ön plana çıkaran ışıklandırmalar, beğeni toplamayı başarıyor.

Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

Geniş balkonlarını konforlu bir oturma alanına dönüştüren çift, burada gri tonlarının hâkim olduğu şık bir koltuk takımı kullanmış. Bu tercih sayesinde balkon, hem modern çizgilere sahip hem de keyifli bir yaşam alanı haline gelmiş.

Şarkıcı Çelik Samsun’da sokak sokak gezip kağıt atık topladı!

İşte ünlü çiftin evinden kareler!