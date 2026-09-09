Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…

Şanlıurfa'da düzenlenen görkemli bir nişan töreni, sanat dünyasının sevilen iki ismini renkli bir atmosferde bir araya getirmişti. Başarılı şarkıcı Ceylan ve ünlü oyuncu Büşra Pekin, birlikte doğaçlama bir düete imza atmıştı. Şarkıcı Ceylan ve Büşra Pekin'den sürpriz düet! Sesleriyle nişan törenine damga vurdular… 2 ünlü ismin nişan salonundaki davetlilerle birlikte tek bir ağızdan şarkı söylediği ve karşılıklı oynayarak eğlendiği o samimi anlar, gecenin en renkli karelerini oluşturmuştu. YENİ PAYLAŞIMIYLA DİKKAT ÇEKTİ Daha önce düetle magazinde yer alan Ceylan, bu kez yeni paylaşımıyla dikkat çekti. KEYİFLİ ANLAR Şarkıcı Ceylan, çocuklarıyla birlikte verdiği pozla sosyal medyada gündem oldu. Ailece bir araya gelen ünlü şarkıcı, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. İŞTE O POZ! Samimi görüntüleriyle dikkat çeken Ceylan, paylaşımında çocuklarıyla birlikte objektif karşısına geçti. Üçlünün neşeli halleri beğeni toplarken, takipçilerinden de kısa sürede çok sayıda yorum geldi. SEVENLERİNDEN İLGİ GÖRDÜ Özel hayatını zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle paylaşan Ceylan'ın aile pozu, sevenlerinden yoğun ilgi gördü. Ünlü şarkıcı Ceylan geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Ceylan, ' Hep, 'O zaman şöhret olmak kolay' derlerdi. Aslında eskiden şöhret olmak zordu. Bu kadar, televizyon, basın ve sosyal medya yoktu. İyi ki o dönemin sanatçısı olmuşum, gurur duyuyorum' demişti. 'Buralara tırnaklarımla değil, duvarları kazıyarak geldim' diyen Ceylan, 'Dokuz yaşında çocuktum şöhret olduğumda... 16 yaşında sahneye çıkmaya başladım. O günleri özlüyorum. O zaman saygı ve edep, halk ile sanatçı arasındaki diyalog başkaydı.' 'EKRANDA YÜZÜMÜZ ŞİŞ ÇIKIYOR' YENİ PAYLAŞIMIYLA GÜNDEM OLMUŞTU Sık sık geçirdiği estetik operasyonlarla gündem olan Ceylan, sosyal medyada spor yaptığı anlarla gündem olmuştu. SPOR YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞMIŞTI 51 yaşındaki Ceylan'ın spor yaptığı anlar beğeni kazanmıştı. GENÇLERE TAŞ ÇIKARTMIŞTI 51 yaşındaki şarkıcı, adeta gençlere de taş çıkartmıştı. 51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik... SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ ŞARKICI LARA ŞARKICI LARA ŞARKICI LARA ŞARKICI LARA SURVİVOR SAHRA IŞIK SURVİVOR SAHRA IŞIK SURVİVOR SAHRA IŞIK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY ZARA ZARA EBRU YAŞAR EBRU YAŞAR TÜRKAN ŞORAY TÜRKAN ŞORAY ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN EMİNA JAHOVİÇ EMİNA JAHOVİÇ EBRU ŞALLI EBRU ŞALLI HANDE ATAİZİ HANDE ATAİZİ ALMEDA ABAZİ ALMEDA ABAZİ AJDA PEKKAN AJDA PEKKAN DENİZ AKKAYA DENİZ AKKAYA PINAR ALTUĞ PINAR ALTUĞ ÖYKÜ SERTER ÖYKÜ SERTER İREM DERİCİ İREM DERİCİ GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR EBRU GÜNDEŞ EBRU GÜNDEŞ EBRU GÜNDEŞ SİBEL CAN SILA SILA SILA