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Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…

Ünlü şarkıcı Ceylan, sık sık geçirdiği estetik operasyonlarla magazinde yer alıyor. Ancak Ceylan bu kez çocuklarıyla verdiği poz ve paylaştığı duygusal mesajla magazinde yer aldı. İşte o poz!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.09.2026 19:26 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 19:33
Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…
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Şanlıurfa'da düzenlenen görkemli bir nişan töreni, sanat dünyasının sevilen iki ismini renkli bir atmosferde bir araya getirmişti.

Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…

Başarılı şarkıcı Ceylan ve ünlü oyuncu Büşra Pekin, birlikte doğaçlama bir düete imza atmıştı.

Şarkıcı Ceylan ve Büşra Pekin'den sürpriz düet! Sesleriyle nişan törenine damga vurdular…

Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…

2 ünlü ismin nişan salonundaki davetlilerle birlikte tek bir ağızdan şarkı söylediği ve karşılıklı oynayarak eğlendiği o samimi anlar, gecenin en renkli karelerini oluşturmuştu.

Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…

YENİ PAYLAŞIMIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Daha önce düetle magazinde yer alan Ceylan, bu kez yeni paylaşımıyla dikkat çekti.

Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…

KEYİFLİ ANLAR

Şarkıcı Ceylan, çocuklarıyla birlikte verdiği pozla sosyal medyada gündem oldu. Ailece bir araya gelen ünlü şarkıcı, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…

İŞTE O POZ!

Samimi görüntüleriyle dikkat çeken Ceylan, paylaşımında çocuklarıyla birlikte objektif karşısına geçti. Üçlünün neşeli halleri beğeni toplarken, takipçilerinden de kısa sürede çok sayıda yorum geldi.

Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…

SEVENLERİNDEN İLGİ GÖRDÜ

Özel hayatını zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle paylaşan Ceylan'ın aile pozu, sevenlerinden yoğun ilgi gördü.

Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…

Ünlü şarkıcı Ceylan geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Ceylan, " Hep, 'O zaman şöhret olmak kolay' derlerdi. Aslında eskiden şöhret olmak zordu. Bu kadar, televizyon, basın ve sosyal medya yoktu. İyi ki o dönemin sanatçısı olmuşum, gurur duyuyorum" demişti.

Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…

"Buralara tırnaklarımla değil, duvarları kazıyarak geldim" diyen Ceylan, "Dokuz yaşında çocuktum şöhret olduğumda... 16 yaşında sahneye çıkmaya başladım. O günleri özlüyorum. O zaman saygı ve edep, halk ile sanatçı arasındaki diyalog başkaydı."

Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…

"EKRANDA YÜZÜMÜZ ŞİŞ ÇIKIYOR"
Ceylan, çok estetik yaptırdığı iddialarıyla ilgili olarak da, "Sokakta beni görünce, 'Televizyondaki gibi değilsin' diyorlar. Ekranda yüzümüz şiş çıkıyor. 2-3 kilo fazla gösteriyor. Botoks şişirmez, dolgu şişirir" açıklamasında bulunmuştu.

Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…

YENİ PAYLAŞIMIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Sık sık geçirdiği estetik operasyonlarla gündem olan Ceylan, sosyal medyada spor yaptığı anlarla gündem olmuştu.

Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…

SPOR YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞMIŞTI

51 yaşındaki Ceylan'ın spor yaptığı anlar beğeni kazanmıştı.

Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…

GENÇLERE TAŞ ÇIKARTMIŞTI

51 yaşındaki şarkıcı, adeta gençlere de taş çıkartmıştı.

Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…

51 yaşındaki şarkıcı Ceylan gençlere taş çıkartıyor! Spor yaptığı anları paylaştı

Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…

DİLAN ÇİÇEK DENİZ