Şarkıcı Ceylan’dan çocuklarıyla duygusal poz: Dünüm bugünüm yarınım evlatlarım…

Ünlü şarkıcı Ceylan geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Ceylan, " Hep, 'O zaman şöhret olmak kolay' derlerdi. Aslında eskiden şöhret olmak zordu. Bu kadar, televizyon, basın ve sosyal medya yoktu. İyi ki o dönemin sanatçısı olmuşum, gurur duyuyorum" demişti.