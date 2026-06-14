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Şarkıcı Emrah'tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: "Her zaman kıymetlisin..."

Şarkıcı Emrah, 2022 yılında boşandığı eski eşi ve iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Çocuklarının annesine duyduğu saygıyı ve vefayı dile getiren ünlü sanatçının bu mesajı, magazin dünyasında büyük dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 14.06.2026 13:20 Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 13:23
Şarkıcı Emrah’tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: Her zaman kıymetlisin...

Şarkıcı Emrah ile Sibel Erdoğan, 2014 yılında dünyaevine girmiş ve bu evlilikten Elyesa ile Eleysa adında iki çocuk sahibi olmuştu.

Şarkıcı Emrah’tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: Her zaman kıymetlisin...

Uzun süre gözlerden uzak bir aile hayatı sürdüren çift, takvimler 2022 yılını gösterdiğinde anlaşmalı olarak yollarını ayırma kararı aldı.

Şarkıcı Emrah’tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: Her zaman kıymetlisin...

Boşanma sonrasında çocuklarının eğitimi ve geleceği için iletişimlerini koparmayan ikili, aralarındaki saygıyı koruyarak süreci yürütmeye devam etti.

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Şarkıcı Emrah’tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: Her zaman kıymetlisin...

Son olarak ünlü şarkıcı, eski eşi Sibel Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti.

Şarkıcı Emrah’tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: Her zaman kıymetlisin...

"HER ZAMAN KIYMETLİSİN..."

Çocuklarının annesini bu özel gününde unutmayan Emrah, paylaştığı gönderide "Doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yaşların olsun. Hayatımızdaki en mükemmel ortak değerimiz olan evlatlarımızın annesisin ve her zaman çok kıymetli bir yere sahipsin. Evlatlarımızın varlığıyla aramızda oluşan bağ ömür boyu sürecek en kıymetli bağlardan biridir. Allah seni evlatlarımızın başından eksik etmesin.

Şarkıcı Emrah'tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: "Her zaman kıymetlisin..."

Şarkıcı Emrah’tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: Her zaman kıymetlisin...

Çocuklarımızın başarılarını, sevinçlerini ve hayatlarındaki en güzel anları sağlıkla birlikte görmeyi Rabbim bize nasip etsin inşallah... Mutlu yıllar." ifadelerine yer verdi. Ünlü şarkıcının aile vurgusu yaptığı bu son paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.

Şarkıcı Emrah’tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: Her zaman kıymetlisin...

Emrah, geçtiğimiz aylarda da kızı Eleysa'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu bir mesajla kutlayarak takipçilerini duygulandırmıştı.

Şarkıcı Emrah’tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: Her zaman kıymetlisin...

"HAYATTAKİ EN DEĞERLİ HAZİNEMSİN"

Instagram hesabında kızıyla bir fotoğraf yayınlayan ünlü şarkıcı, yazdığı şu notla kalplere dokunmuştu: "Benim güzel kızım, bu şarkı ile sana olan sevgimi dile getirmeye çalıştım..hayatımın en büyük mucizesi, kalbimin en kıymetlisi Eleysam.. Bugün 9 yaşına girdin. Senin baban olmak hayatımın en güzel hediyesi… Gözlerinin içindeki ışık, gülüşündeki saflık ve kalbindeki güzellik bana her gün yeniden yaşam sevinci veriyor. Sen benim yüreğimin içi ,en büyük mutluluğum, en derin aşkım ve hayattaki en değerli hazinemsin. Her adımında yanında olmaktan, seni koruyup sevgiyle büyütmekten gurur duyuyorum. İyi ki doğdun meleğim… Hayatım seninle anlam buldu. Nice güzel yaşların olsun, hep sağlıklı, mutlu ve sevgi dolu kal. Babasının biricik prensesi… Seni kelimelerle anlatılamayacak kadar çok seviyorum."

Şarkıcı Emrah’tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: Her zaman kıymetlisin...

Emrah geçen aylarda da oğlunun doğum gününü kutlayarak gündemde yer almıştı.

Şarkıcı Emrah’tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: Her zaman kıymetlisin...

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Emrah, gönderisine şu notu düşmüştü: "Canım oğlum, doğum günün kutlu olsun… Ve artık 11 yaşındasın. Allah'ım seni nazarlardan korusun." 'Küçük Elyesa'ya çok sayıda "İyi ki doğdun" mesajı yağdı.

Şarkıcı Emrah’tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: Her zaman kıymetlisin...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları!

Mehmet Ali Erbil, 1989 yılında meslektaşı Nergis Kumbasar ile dünyaevine girmişti. Yedi yıl süren evliliklerini daha sonra sonlandıran ünlü çiftin bu birliktelikten Yasmin adında bir kızları dünyaya gelmişti.

Şarkıcı Emrah’tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: Her zaman kıymetlisin...

Her ne kadar yollarını ayırmış olsalar da, ikili kızları Yasmin söz konusu olduğunda her zaman bir araya gelmeyi başardı.

Şarkıcı Emrah’tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: Her zaman kıymetlisin...

Ünlü şovmen, bugün 29 yaşına giren kızı Yasmin'in doğum gününü de duygusal bir mesajla kutlayarak dikkat çekti.

Şarkıcı Emrah’tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: Her zaman kıymetlisin...

Kızıyla fotoğraf yayınlayan Erbil paylaşımına, "İyi ki doğdun prensesim" notunu düştü.

Şarkıcı Emrah’tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: Her zaman kıymetlisin...

Kızı Melodi'nin ilk bebeğini kucağına almasıyla duygu dolu anlar yaşayan Ceylan, öyle sözler yazdı ki milyonlarca takipçiyi hem duygulandırdı hem de şaşırttı. Sosyal medya, minik "Küçük Prens" Lucas'ın fotoğraflarıyla adeta yıkıldı…

Şarkıcı Emrah’tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: Her zaman kıymetlisin...

Türkü müziğinin güçlü sesi Ceylan, bu kez sahne performansı ya da estetik değişimiyle değil, aile yaşantısıyla gündem oldu. 51 yaşındaki ünlü sanatçı, kızı Melodi Bozkurt'un anne olmasıyla birlikte ilk kez anneannelik heyecanı yaşadı.

Şarkıcı Emrah’tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: Her zaman kıymetlisin...

Kıbrıs'ta verdiği sahne sonrası basın mensuplarıyla konuşan Ceylan, "Kızım Melodi'nin oğlu oldu. Ben de artık süper anneanne oldum" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. "Genç yaşta anne oldum, pırlanta gibi iki evladım var. Şimdi ailemiz yeni bir üye ile daha da büyüdü" diyerek duygularını paylaştı.

Şarkıcı Emrah’tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: Her zaman kıymetlisin...

MELODİ'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM: "GÖZÜMLE GÖREBİLDİĞİM ATAN KALBİM…"

Melodi Bozkurt, 18 Ağustos 2025'te dünyaya gelen oğlunu ilk kez sosyal medyada paylaştı. Lucas Karel Özgül adını verdikleri bebeğiyle çektiği videoya kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı yağdı. Melodi, paylaşımında şu duygu yüklü satırlara yer verdi:

Şarkıcı Emrah’tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: Her zaman kıymetlisin...

"İçimdeki akvaryumun en güzel balığı, kucağıma alabildiğim mutluluğum, dışarıda atan kalbim… Badem gözlü, güleç oğlum Lucas'ım Karel'im… İyi ki geldin, hoş geldin."

Şarkıcı Emrah’tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: Her zaman kıymetlisin...

CEYLAN'DAN KIZINA VE TORUNUNA DUYGULANDIRAN YORUM

Minik Lucas'ın videosuna en çok dikkat çeken yorum ise anneanne Ceylan'dan geldi. Ünlü sanatçı, kızına şu sözlerle seslendi:

"Sen bana hep iyi evlat oldun, evladın da sana hayırlı olsun. Allah bahtını, yolunu güzelliklere açsın. Sen hâlâ benim gözümde küçük kuzumsun ama annelik sana çok yakıştı. Kollarımı açtım, cücüğümle seni bekliyorum. Hoş geldin ailemize küçük prensim."

Şarkıcı Emrah’tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: Her zaman kıymetlisin...

SOSYAL MEDYADA "GENÇ ANNEANNE" YORUMLARI YAĞDI

Hem Ceylan'ın hem Melodi'nin paylaşımları kısa sürede gündem oldu. Takipçiler, "Genç anneanne Ceylan", "Süper anneanne çok yakıştı", "Küçük prens hoş geldin" gibi yorumlarla mutluluklarına ortak oldu. Lucas Karel'in badem gözleri ve güleç yüzü sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Şarkıcı Emrah’tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: Her zaman kıymetlisin...

AİLEYE YENİ KATILAN 'KÜÇÜK PRENS'

51 yaşındaki ünlü türkücü, torununa "ailemin küçük prensi" diyerek sevgisini dile getirirken, anneannelik duygusunun hayatında yeni bir sayfa açtığını belirtti.

Şarkıcı Emrah’tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: Her zaman kıymetlisin...

Ceylan ve kızı Melodi, minik Lucas'ın hayatlarına kattığı mutluluğu sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor.

Şarkıcı Emrah’tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: Her zaman kıymetlisin...

İbrahim Erkal ile Canısı dizisiyle bir döneme damga vuran Emine Ün de geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yaptı.

Şarkıcı Emrah’tan çocuklarının annesine jest: Eski eşinin doğum gününü böyle kutladı: Her zaman kıymetlisin...

Ünlü isim eski evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru'nun 21. yaşını kutladı.