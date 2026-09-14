Trend Galeri Trend Magazin Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı'nın eski eşinin kulaklarını çınlattı...

Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı'nın eski eşinin kulaklarını çınlattı...

Seda Sayan konserini birlikte izleyen Demet Şener ve Ebru Şallı, etkinlik çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İbrahim Kutluay ile ilgili yöneltilen soru karşısında esprili bir yanıt veren Şener, Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'ın adını anarak neşeli anların yaşanmasına neden oldu.

Giriş Tarihi: 14.09.2026 09:34 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 09:45
Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı’nın eski eşinin kulaklarını çınlattı...

Türk podyum ve televizyon dünyasının sevilen isimleri Demet Şener ile Ebru Şallı, uzun yıllara dayanan sarsılmaz dostluklarıyla magazin dünyasının örnek gösterilen figürleri arasında yer alıyor.

Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı’nın eski eşinin kulaklarını çınlattı...

Geçmişten günümüze podyumlarda ve ekranlarda yolları kesişen, zorlu dönemlerde birbirlerine verdikleri destekle bağlarını daima koruyan yakın arkadaşlar, geçtiğimiz akşam neşeli bir etkinlikte tekrar bir araya geldi.

Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı’nın eski eşinin kulaklarını çınlattı...

Sevilen sanatçı Seda Sayan'ın konserini izlemeye giden iki dost, gece boyunca şarkılara eşlik ederek keyifli vakit geçirdi. Etkinlik bitiminde alan çıkışında kameralar karşısına geçen ikili, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı'nın eski eşinin kulaklarını çınlattı... | Video

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Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı’nın eski eşinin kulaklarını çınlattı...

Röportaj esnasında bir muhabir, Demet Şener'e eski eşi İbrahim Kutluay'ın kış aylarında denize girme alışkanlığını hatırlatarak "Siz de üçlü olarak Boğaz'da denize girer miydiniz?" sorusunu yöneltti.

Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı’nın eski eşinin kulaklarını çınlattı...

Soru karşısında kahkahalara boğulan Şener, "Harun'u da alalım" yanıtını vererek Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'ın kulaklarını çınlattı.

Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı’nın eski eşinin kulaklarını çınlattı...

Şener'in bu esprili çıkışı, basın mensuplarına neşeli anlar yaşattı.

Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı’nın eski eşinin kulaklarını çınlattı...

İşte ünlüler dünyasının öne çıkan diğer dostlukları...

Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı’nın eski eşinin kulaklarını çınlattı...

Yıllar önce rol aldıkları 'Muhteşem Yüzyıl'da birbirine rakip iki kardeşi canlandıran Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk'ün set arkadaşlığı, zamanla kopmaz bir dostluğa dönüştü.

Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı’nın eski eşinin kulaklarını çınlattı...

Uzun yıllardır yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ve her fırsatta bir araya gelen kankalar, bu yaz da geleneği bozmadı ve tatil sezonunu birlikte açtı.

Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı’nın eski eşinin kulaklarını çınlattı...

Kalabalıklardan uzak, sakin bir tatil geçirmek isteyen ünlü ikili, soluğu Göcek'te aldı.

İynemli'nin kendi lüks teknesinde konaklayan yakın dostlar, gözlerden uzak koyları tercih etti. Güne teknede baş başa yaptıkları keyifli bir kahvaltıyla başlayan oyuncular, gün boyunca dinlenerek enerji depoladı.

Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı’nın eski eşinin kulaklarını çınlattı...

YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, sıcak havaya rağmen denize girmeyi tercih etmeyen ikili, zamanlarının büyük bölümünü teknenin güvertesinde derin bir sohbete dalarak geçirdi.

Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı’nın eski eşinin kulaklarını çınlattı...

Bu süreçte Aras Bulut İynemli'nin sürekli telefon görüşmeleri yapması dikkatlerden kaçmadı. Bir ara havluya sarınarak teknenin üst kısmına geçen başarılı oyuncu, uzun süre telefonla ilgilenerek işlerini uzaktan takip etti.

Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı’nın eski eşinin kulaklarını çınlattı...

TEKNEDEKİ BEŞİKTAŞ DETAYI

Öte yandan, koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Aras Bulut İynemli'nin bu tutkusu teknesine de yansıdı. Ünlü oyuncunun teknesinin burnunda dalgalanan siyah-beyaz Beşiktaş bayrağı, sakin tatilin en dikkat çeken ve taraftarları gururlandıran detayı oldu.

Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı’nın eski eşinin kulaklarını çınlattı...

Televizyon dünyasının başarılı isimleri İrem Helvacıoğlu ve Bestemsu Özdemir, oyunculuk kariyerlerindeki başarılarının yanı sıra son dönemde annelik heyecanlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı’nın eski eşinin kulaklarını çınlattı...

Geçtiğimiz dönemde kızı Sora'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan İrem Helvacıoğlu ile 2026 tarihinde oğlu Sarp Marco'yu dünyaya getirerek anne olan Bestemsu Özdemir, sosyal medyada gerçekleştirdikleri tatlı bir etkileşimle takipçilerini gülümsetti.

Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı’nın eski eşinin kulaklarını çınlattı...

Aralarındaki yakın dostlukla bilinen iki ünlü oyuncu, bu kez annelik deneyimleri üzerinden espri dolu bir paylaşıma imza attı. Bestemsu Özdemir, yolun ortasında yavrusunu emziren bir anne ceylanın şefkat dolu videosunu kendi hesabından yayınladı.

İrem Helvacıoğlu ve Bestemsu Özdemir'den eğlenceli diyalog! Anne Ceylanın o hallerini kendilerine benzettiler...

Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı’nın eski eşinin kulaklarını çınlattı...

"BİRAZ BİZ Mİ?"

Özdemir, ceylanın bu hallerini kendi annelik koşturmacalarına benzeterek yakın arkadaşı İrem Helvacıoğlu'nu etiketledi ve üzerine notunu düştü.

Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı’nın eski eşinin kulaklarını çınlattı...

"ÇOK BENZETTİĞİM BİR AN VAR"

Kısa sürede büyük ilgi gören bu sevimli paylaşıma İrem Helvacıoğlu'nun yanıtı da gecikmedi. Özdemir'in hikayesini kendi profiline alıntılayan Helvacıoğlu, videodaki o hallere atıfta bulunarak, "Çok benzettiğim bir an var" yazdı.

Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı’nın eski eşinin kulaklarını çınlattı...

DEMET AKALIN-SİNAN AKÇIL

Müzik sektöründe imza attıkları başarılı projelerin yanı sıra sarsılmaz dostluklarıyla da bilinen Demet Akalın ve Sinan Akçıl, bu kez özel bir kutlamayla adlarından söz ettirdi.

Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı’nın eski eşinin kulaklarını çınlattı...

Akalın, yakın arkadaşı ünlü müzisyen Sinan Akçıl'ın 44. yaş gününü kutlamak için nostaljik bir yol seçti.

Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı’nın eski eşinin kulaklarını çınlattı...

Akçıl ile geçmişten bugüne birlikte çekildikleri fotoğrafları ve eğlenceli anları bir araya getirerek kolaj bir video hazırlayan Akalın, bu paylaşımıyla takipçilerini de geçmişe götürdü.

Demet Akalın'dan yakın arkadaşı Sinan Akçıl'ın 44. yaşına özel nostaljik paylaşım | Video

Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı’nın eski eşinin kulaklarını çınlattı...

Uzun yıllardır devam eden bu güçlü arkadaşlık bağını sergileyen video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı’nın eski eşinin kulaklarını çınlattı...

EMEL SAYIN-NÜKHET DURU

Magazin dünyasında parmakla gösterilen dostlukların başında gelen Emel Sayın ve Nükhet Duru, yine adlarından söz ettirmeyi başardı.

Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı’nın eski eşinin kulaklarını çınlattı...

Temelleri 1970'li yıllara dayanan ve yarım asrı deviren bu dostluk, son doğum günü kutlamasıyla sosyal medyayı salladı.

Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı’nın eski eşinin kulaklarını çınlattı...

Sahnelerin zarafet kraliçesi Emel Sayın, yakın dostu Nükhet Duru'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından tebrik etti.