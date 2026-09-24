Seda Sayan’dan yürek ısıtan aile karesi! Annesi ve ablasıyla paylaşımı büyük ilgi gördü

Magazin dünyasının tanınan isimlerinden Seda Sayan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü sanatçı, bu kez annesi ve ablasıyla verdiği samimi pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Sayan'ın aile saadetini yansıtan karesi, sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü. Öte yandan Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, evliliklerinde doludizgin günler geçirmeye devam ediyor. Evlendikleri günden bu yana uyumlarıyla dikkat çeken ikili, mutlu birliktelikleriyle de sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Ünlü çift, geçen günlerde birlikte sahne aldıkları konserde sergiledikleri performansla sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Manisa'da düzenlenen konserde dinleyicilerinin karşısına çıkan ikili, sahnedeki keyifli anlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Konser esnasında Çağlar Ökten'in mikrofonu alarak şarkı söylediği dakikalarda Seda Sayan sahnede oynayarak eşine eşlik etmişti. Eşi söyledi, o döktürdü! Seda Sayan ve Çağlar Ökten sahnede pistin tozunu attırdılar... | Video Karşılıklı sergiledikleri enerjik performansla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan ünlü çift, renkli görüntüleriyle salondakilerden uzun süre alkış toplamıştı. İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler... GÜÇLÜ METE -CEYDA DÜVENCİ NAZAN KESAL-ERCAN KESAL YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR TAMER LEVENT- SENAN LEVENT NURİ ALÇO - BURCU ALÇO HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ DUA LİPA-CALLUM TURNER NAZLI BULUM- DORUK KAYA ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN AYLİN KONTENTE-ALPER KUL DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BEREN SAAT- KENAN DOĞULU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ