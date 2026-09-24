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Seda Sayan’dan yürek ısıtan aile karesi! Annesi ve ablasıyla paylaşımı büyük ilgi gördü

Ünlü sanatçı Seda Sayan, annesi ve ablasıyla çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı.Ünlü sanatçının aile karesine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 24.09.2026 15:39 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 15:44
Seda Sayan’dan yürek ısıtan aile karesi! Annesi ve ablasıyla paylaşımı büyük ilgi gördü
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Magazin dünyasının tanınan isimlerinden Seda Sayan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Seda Sayan’dan yürek ısıtan aile karesi! Annesi ve ablasıyla paylaşımı büyük ilgi gördü

Ünlü sanatçı, bu kez annesi ve ablasıyla verdiği samimi pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Seda Sayan’dan yürek ısıtan aile karesi! Annesi ve ablasıyla paylaşımı büyük ilgi gördü

Sayan'ın aile saadetini yansıtan karesi, sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Seda Sayan’dan yürek ısıtan aile karesi! Annesi ve ablasıyla paylaşımı büyük ilgi gördü

Öte yandan Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, evliliklerinde doludizgin günler geçirmeye devam ediyor.

Seda Sayan’dan yürek ısıtan aile karesi! Annesi ve ablasıyla paylaşımı büyük ilgi gördü

Evlendikleri günden bu yana uyumlarıyla dikkat çeken ikili, mutlu birliktelikleriyle de sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

Seda Sayan’dan yürek ısıtan aile karesi! Annesi ve ablasıyla paylaşımı büyük ilgi gördü

Ünlü çift, geçen günlerde birlikte sahne aldıkları konserde sergiledikleri performansla sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Seda Sayan’dan yürek ısıtan aile karesi! Annesi ve ablasıyla paylaşımı büyük ilgi gördü

Manisa'da düzenlenen konserde dinleyicilerinin karşısına çıkan ikili, sahnedeki keyifli anlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Seda Sayan’dan yürek ısıtan aile karesi! Annesi ve ablasıyla paylaşımı büyük ilgi gördü

Konser esnasında Çağlar Ökten'in mikrofonu alarak şarkı söylediği dakikalarda Seda Sayan sahnede oynayarak eşine eşlik etmişti.

Eşi söyledi, o döktürdü! Seda Sayan ve Çağlar Ökten sahnede pistin tozunu attırdılar... | Video

Seda Sayan’dan yürek ısıtan aile karesi! Annesi ve ablasıyla paylaşımı büyük ilgi gördü

Karşılıklı sergiledikleri enerjik performansla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan ünlü çift, renkli görüntüleriyle salondakilerden uzun süre alkış toplamıştı.

Seda Sayan’dan yürek ısıtan aile karesi! Annesi ve ablasıyla paylaşımı büyük ilgi gördü

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

GÜÇLÜ METE -CEYDA DÜVENCİ

Seda Sayan’dan yürek ısıtan aile karesi! Annesi ve ablasıyla paylaşımı büyük ilgi gördü

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

Seda Sayan’dan yürek ısıtan aile karesi! Annesi ve ablasıyla paylaşımı büyük ilgi gördü

YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU

Seda Sayan’dan yürek ısıtan aile karesi! Annesi ve ablasıyla paylaşımı büyük ilgi gördü

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Seda Sayan’dan yürek ısıtan aile karesi! Annesi ve ablasıyla paylaşımı büyük ilgi gördü

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Seda Sayan’dan yürek ısıtan aile karesi! Annesi ve ablasıyla paylaşımı büyük ilgi gördü

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Seda Sayan’dan yürek ısıtan aile karesi! Annesi ve ablasıyla paylaşımı büyük ilgi gördü

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Seda Sayan’dan yürek ısıtan aile karesi! Annesi ve ablasıyla paylaşımı büyük ilgi gördü

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Seda Sayan’dan yürek ısıtan aile karesi! Annesi ve ablasıyla paylaşımı büyük ilgi gördü

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Seda Sayan’dan yürek ısıtan aile karesi! Annesi ve ablasıyla paylaşımı büyük ilgi gördü

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

Seda Sayan’dan yürek ısıtan aile karesi! Annesi ve ablasıyla paylaşımı büyük ilgi gördü

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Seda Sayan’dan yürek ısıtan aile karesi! Annesi ve ablasıyla paylaşımı büyük ilgi gördü

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Seda Sayan’dan yürek ısıtan aile karesi! Annesi ve ablasıyla paylaşımı büyük ilgi gördü

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Seda Sayan’dan yürek ısıtan aile karesi! Annesi ve ablasıyla paylaşımı büyük ilgi gördü

ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU

Seda Sayan’dan yürek ısıtan aile karesi! Annesi ve ablasıyla paylaşımı büyük ilgi gördü

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR

Seda Sayan’dan yürek ısıtan aile karesi! Annesi ve ablasıyla paylaşımı büyük ilgi gördü

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS