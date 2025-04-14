Trend Galeri Trend Magazin Selena'nın masum ablası Selin'di... Cansu Demirci'nin yıllar sonraki hali gündem oldu! Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

Selena'nın masum ablası Selin'di... Cansu Demirci'nin yıllar sonraki hali gündem oldu! Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

atv'nin bir döneme damga vuran dizisi Selena'da Selin karakteriyle boy gösteren Cansu Demirci, bir süredir gözlerden uzak yaşıyordu. Yurt dışına yerleşen genç oyuncunun yıllar sonraki hali tekrar gündem oldu! Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

Giriş Tarihi: 14.04.2025 17:19
Selena’nın masum ablası Selin’di... Cansu Demirci’nin yıllar sonraki hali gündem oldu! Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan 'Selena' hala izleyicilerin yakın ilgisini taşıyor. Dizinin eski bölümleri tekrar tekrar izlenirken, Selena'da üç kardeşten biri olan Cansu Demirci yıllardır yurt dışında gözden uzak bir hayat yaşıyordu.

Selena’nın masum ablası Selin’di... Cansu Demirci’nin yıllar sonraki hali gündem oldu! Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

Yurt dışında eğitimini tamamlayan Selena'nın Selin'i yılar sonra Türkiye'ye döndü.

Selena’nın masum ablası Selin’di... Cansu Demirci’nin yıllar sonraki hali gündem oldu! Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

Şimdilerde 31 yaşında olan Cansu Demirci'nin son hali dikkat çekti.

Selena'nın Selin'i son haliyle şaşırttı! İşte 31 yaşındaki Cansu Demirci | Video

Selena’nın masum ablası Selin’di... Cansu Demirci’nin yıllar sonraki hali gündem oldu! Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

Ünlü isim, duru güzelliğiyle hayran bıraktı.

Selena’nın masum ablası Selin’di... Cansu Demirci’nin yıllar sonraki hali gündem oldu! Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

İşte Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin şimdiki görüntüsü...