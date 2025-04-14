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Selena'nın masum ablası Selin'di... Cansu Demirci'nin yıllar sonraki hali gündem oldu! Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...
Selena'nın masum ablası Selin'di... Cansu Demirci'nin yıllar sonraki hali gündem oldu! Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...
atv'nin bir döneme damga vuran dizisi Selena'da Selin karakteriyle boy gösteren Cansu Demirci, bir süredir gözlerden uzak yaşıyordu. Yurt dışına yerleşen genç oyuncunun yıllar sonraki hali tekrar gündem oldu! Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...
Giriş Tarihi: 14.04.2025 17:19