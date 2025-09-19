Trend
Semiramis Pekkan hastane odasından duyurdu! Hayranlarını endişelendiren “kanser” teşhisi: “Allah'ım bana o kazayı yaşattı çünkü... ”
Türk müziğinin efsane ismi Semiramis Pekkan, köpeğini gezdirdiği sırada yaşadığı küçük bir kaza sonrası hastaneye gitti ve orada aldığı haberle adeta şoke oldu. İşte Pekkan'ın hastane odasından duyurduğu o haber…
Giriş Tarihi: 19.09.2025 08:41
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 10:01