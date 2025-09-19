Trend Galeri Trend Magazin Semiramis Pekkan hastane odasından duyurdu! Hayranlarını endişelendiren “kanser” teşhisi: “Allah'ım bana o kazayı yaşattı çünkü... ”

Türk müziğinin efsane ismi Semiramis Pekkan, köpeğini gezdirdiği sırada yaşadığı küçük bir kaza sonrası hastaneye gitti ve orada aldığı haberle adeta şoke oldu. İşte Pekkan'ın hastane odasından duyurduğu o haber…

Giriş Tarihi: 19.09.2025 08:41 Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 10:01
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Semiramis Pekkan, sosyal medyada yayınladığı video ile hayranlarını hem üzdü hem de umutlandırdı. Sanatçı, yaşadığı bir kaza sayesinde ölümden döndüğünü anlattığı anlar adeta viral oldu. İşte detaylar…

BİR KAZA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Ünlü sanatçı, köpeği Tina'yı akşam tuvalete çıkardığı sırada talihsiz bir kaza yaşadı. Bir demire çarparak düşen Pekkan, herhangi bir ciddi kırık olmasa da hastaneye gitmek zorunda kaldı. Bu olayı "ilahi bir mesaj" olarak tanımlayan sanatçı, yaşadığı düşüşün ardından sağlık kontrollerini yaptırmaya karar verdi.

"Allah'ım, bana bu düşüşü neden yaşattın?" diyerek hastaneye gittiğini anlatan Pekkan, o gün aldığı kararın hayatını değiştirdiğini ifade etti.

KONTROLLERDE ORTAYA ÇIKAN GERÇEK

Hastanede yapılan ilk tetkiklerde ciddi bir bulguya rastlanmadı. Ancak ünlü sanatçı, tedbiri elden bırakmadı ve yaklaşık 10 gün sonra beyin tomografisi ile kontrollerini sürdürdü. Bu süreçte kapsamlı bir check-up yaptırmaya karar veren Pekkan, işte o anda hayatının şokunu yaşadı.

Doktorların akciğerlerinde bir kitle tespit ettiğini söyleyen sanatçı, bu bulgunun erken teşhis sayesinde fark edildiğini belirtti. Sol akciğerinin alt lobunun alınmak zorunda kaldığını dile getiren Pekkan, "Eğer o düşüşü yaşamamış olsaydım belki de çok geç olacaktı" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

"DOĞRU SORUYU SORDUM"

Yaşadığı kazayı "Hiçbir şey sebepsiz değil" sözleriyle yorumlayan Semiramis Pekkan, hayata olan inancını da dile getirdi. "O düşüş benim için hayatiydi ama ben doğru soruyu sordum" diyen sanatçı, bu sayede erken teşhisin önemini bir kez daha vurgulamış oldu.

TAKİPÇİLERİNE MESAJ: "KONTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN"

Sevenlerine seslenen Pekkan, düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti.

Erken teşhisin kanserle mücadelede en büyük avantaj olduğunu söyleyen sanatçı, kendi hikâyesini örnek göstererek takipçilerini bilinçlendirdi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE VERDİĞİ RÖPORTAJDA İSE YAŞADIĞI ZOR GÜNLERDEN BAHSETMİŞTİ!

Ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, kişisel yaşamı ve meslek hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 35 yıllık evliliğini Hintli iş insanı Gulu Lalvani ile sonlandıran Pekkan, geçmişte yaşadığı zorluklara dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Sanat hayatının başlarında ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar çektiğini belirten sanatçı, açlığın ne demek olduğunu çok iyi bildiğini söyledi.

Tiyatroya büyük bir tutkuyla adım attığını ifade eden Pekkan, mesleğini severek yapmasına rağmen ekonomik olarak karşılığını alamadığını dile getirdi.

"Bir avuç üzümle akşamı geçirdiğim geceler oldu" diyen Pekkan, bu dönemin kendisine önemli dersler kazandırdığını vurguladı.

Yaşadığı sıkıntıların, hem karakterini hem de hayat görüşünü şekillendirdiğini belirten sanatçı, zorlukların ardından geldiği noktada güçlü ve kararlı bir duruş sergilediğini ifade etti.

Pekkan, geçmişte yaşadığı sıkıntıların onu yıldırmadığını ve sanata olan tutkusundan hiçbir zaman vazgeçmediğini de sözlerine ekledi.

AÇIKLADIĞI TAKINTISI DA BÜYÜK İLGİ ÇEKMİŞTİ!

Ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, sosyal medyada paylaştığı son video ile kısa sürede viral oldu. Mutfakta geçirdiği anları takipçileriyle paylaşan Pekkan, hiç bilinmeyen bir mutfak takıntısını da gözler önüne serdi. Pekkan, videoda yemekleri tabaklara koyarken yardımcısı Selma ile birlikteydi. Tabak seçiminde titiz davrandığını belirten sanatçı, Selma'ya dikkat çekici bir uyarıda bulundu:
"Hayır Selma, o tabak olmaz. Beyaz tabağa koyalım."

"HER ŞEY UYUMLU OLACAK"

Bu sözlerin ardından Semiramis Pekkan, mutfaktaki detaylara verdiği önemi şöyle açıkladı:
"Yeşil fasulyeyi mavi tabağa koymayalım Selma. Her gün bir de böyle bir derdimiz var. Bende biraz da kaçıklık olduğu için. Her şeyin rengi uyumlu olacak. Mutfakta da öyle olacak."

Semiramis Pekkan hiç bilinmeyen mutfak takıntısını açıkladı! "Ben de biraz kaçıklık olduğu için…" | Video

Sanatçının bu açıklamaları, takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı ve video hızla sosyal medyada paylaşıldı.

TAKİPÇİLERDEN İLGİ ÇEKEN YORUMLAR

Semiramis Pekkan'in videoları, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

Paylaşıma yapılan yorumlar da dikkat çekti. Bir kullanıcı, "Ama tabak da çok önemli 😉 Sunum bence de çok önemli ☺️" derken, bir diğer takipçi "Kesinlikle katılıyorum size Semiramis Hanım 👍😍 Beyaz tabakta daha güzel olur 😍" ifadelerini kullandı.

İşte, ünlülerin duyunca çok şaşıracağınız bilinmeyen takıntıları ve alışılmadık korkuları!

PEKİ KADİR İNANIR'IN İNANILMAZ TAKINTISINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Sert mizacıyla tanınan Kadir İnanır başarılı kariyeri kadar özel yaşantısıyla da merak ediliyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Kadir İnanır, kariyerine fotoromanlarla adım attı. 1967'de Ses dergisinin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda finale kalan İnanır, ertesi yıl Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"nda birinci oldu.

Sinemadaki asıl çıkışını ise 1970 yapımı "Kara Gözlüm" filmiyle gerçekleştirdi. Türkan Şoray'la başrolü paylaştığı bu yapım, İnanır'ı Yeşilçam'ın en çok aranan oyuncularından biri haline getirdi.

Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Kadir İnanır'ın özel yaşantısındaki kurbağa sevgisi ise duyanları şaşırtıyor.

İnanır'ın, kurbağalara karşı büyük bir sevgi beslediği ve hatta evinde kurbağa figürlerinden oluşan geniş bir koleksiyona sahip olduğu öğrenildi.