Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: "Benim onunla baş etmem..."

"NİŞANTAŞI'NDAN DAİRE ALDIM"

Müzik kariyerine nasıl başladığını anlatan Semiramis Pekkan, ablası Ajda Pekkan'ın müzik dünyasında büyük başarı yakalamasının ardından kendisine de sahneye çıkmasının önerildiğini belirtti. İlk çalışma döneminde elde ettiği kazançla Nişantaşı'ndan bir daire aldığını söyleyen sanatçı, o günleri şu sözlerle anlattı:

"Ajda müzik hayatına girdi ve çok büyük bir başarı elde etti. Sonra bana gelip 'Ona rakip ol' dediler. İlk çalıştığım ayın getirisiyle Nişantaşı'ndan apartman dairesi aldım. Ajda'ya söyledim, 'Aman, ezberle 5 şarkı git' dedi."