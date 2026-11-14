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Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: "Benim onunla baş etmem..."

Ses sanatçısı ve oyuncu Semiramis Pekkan, konuk olduğu programda müzik sektörüne giriş hikayesinden çocukluk travmalarına, ablası Ajda Pekkan ile yaşadığı kırılmalardan akciğer kanseri tedavisine kadar samimi itiraflarda bulundu.

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MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 14.11.2026 11:08 Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 11:15
Semiramis Pekkan’dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: Benim onunla baş etmem...

Ses sanatçısı ve oyuncu Semiramis Pekkan, konuk olduğu bir programda hem müzik kariyerine başlama sürecini hem de ablası Ajda Pekkan ile yaşadığı kırılmaları anlattı. Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Pekkan, müzik dünyasına adım attığı dönemde ablasının kendisini rakip olarak gördüğünü düşündüğünü söyledi. Çocukluğundan sağlık durumuna kadar pek çok konuda konuşan sanatçının itirafları dikkat çekti.

Semiramis Pekkan’dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: Benim onunla baş etmem...

"NİŞANTAŞI'NDAN DAİRE ALDIM"

Müzik kariyerine nasıl başladığını anlatan Semiramis Pekkan, ablası Ajda Pekkan'ın müzik dünyasında büyük başarı yakalamasının ardından kendisine de sahneye çıkmasının önerildiğini belirtti. İlk çalışma döneminde elde ettiği kazançla Nişantaşı'ndan bir daire aldığını söyleyen sanatçı, o günleri şu sözlerle anlattı:

"Ajda müzik hayatına girdi ve çok büyük bir başarı elde etti. Sonra bana gelip 'Ona rakip ol' dediler. İlk çalıştığım ayın getirisiyle Nişantaşı'ndan apartman dairesi aldım. Ajda'ya söyledim, 'Aman, ezberle 5 şarkı git' dedi."

Semiramis Pekkan’dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: Benim onunla baş etmem...

"AJDA'YLA MÜZİKTE BAŞ ETMEM MÜMKÜN MÜ?"

Müzik hayatını bırakmasında ablası Ajda Pekkan'ın etkisinin olup olmadığı sorulan Semiramis Pekkan, herhangi bir bırakma ricasıyla karşılaşmadığını ancak ablasının ilk tepkilerinin kendisini etkilediğini dile getirdi.

O dönemde Ajda Pekkan'a rakip olmayı hiç düşünmediğini vurgulayan sanatçı, aralarında yaşananları, "Hayır, öyle bir ricası olmadı ama onun ilk reaksiyonları beni çok etkiledi. Benim için çok önemli bir ekonomik atlamaydı o. Ajda'yla müzikte baş etmem mümkün mü? O zamanlar ona rakip olacağımı diye de düşünmemiştim. Maalesef o biraz öyle zannetti ama önemli değil. Onun hiçbir şeyine dokunamadan yaptım. Ama onu tam bilmedi. Bilmediği için çocukça reaksiyonlar gösterdi. Kavga, gürültüyü hiçbir zaman sevmedim, kavgadan kaçan birisiyim" sözleriyle dile getirdi.

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Semiramis Pekkan’dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: Benim onunla baş etmem...

"GÜZEL BİR ÇOCUK DEĞİLDİM"

Çocukluk yıllarına ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulunan Semiramis Pekkan, babasıyla arasındaki mesafenin küçük yaşlardan itibaren hissedildiğini söyledi. Asker olan babasının erkek çocuk sahibi olmayı istediğini belirten sanatçı, ablası Ajda Pekkan'ın aile içinde kendisinden farklı bir konumda olduğunu anlattı.

Pekkan, o yılları şu sözlerle ifade etti:

"Benim babam askerdi. Tabii asker adamın erkek evladı olur. Ama olmadı. Ajda ablam çok güzel bir çocuktu, ben çok güzel bir çocuk değildim. Babam bunu kabul edemiyordu; onun için beni başkalarına vermeye falan kalktı. Dedem mani olurdu. Babamla bir alışverişim yoktu; elimi tuttuğunu yahut bana bir cümle bile kurduğunu hatırlamıyorum. Annem bana daha yakındı. Babam Ajda'ya çok düşkündü."

Semiramis Pekkan’dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: Benim onunla baş etmem...

AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yıl akciğer kanserine yakalandığını açıklayan Semiramis Pekkan, tedavi süreciyle ilgili son durumu da paylaştı. Sağlığının iyiye gittiğini belirten sanatçı, tedavisinin henüz tamamlanmadığını ve zaman zaman zorlandığını söyledi.

Pekkan, sağlık durumunu esprili bir dille değerlendirerek, "Hamdolsun her şey yolunda. Tabii tedavi devam ediyor daha... Bir iki böyle düşüyorum, kalkıyorum. Hiç beklemediğim bir misafirdi ama evine gelince misafir kovamıyorsun. Gitti gidecek inşallah, bekliyorum. Kendimi bırakmamaya çalıştım" dedi.

Semiramis Pekkan’dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: Benim onunla baş etmem...

GENÇLERİN İLGİSİ ONU DA ŞAŞIRTTI

Genç kuşaktan gördüğü ilgiden de memnuniyet duyduğunu dile getiren Semiramis Pekkan, kendisini sevenler arasında gençlerin önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Bu ilginin nedenini zamanla anladığını belirten sanatçı, içindeki çocuğu yaşatmasının gençlerle kurduğu bağda etkili olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Semiramis Pekkan’dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: Benim onunla baş etmem...

Pekkan, "Ben içimdeki çocuğu da yaşatan bir insanım. Beni sevenler arasında gençler daha yüksek oranda. Bu beni de ilk başlarda şaşırtmadı değil. Sonra kendi kendime düşündüğüm zaman şöyle dedim: Onlar içimdeki çocuğu görüp o çocuğun olgun halini beğeniyorlar yahut da düşünce tarzını beğeniyorlar. Çok genç arkadaşım var benim" dedi.

Semiramis Pekkan’dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: Benim onunla baş etmem...

PAZAR ALIŞVERİŞİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ!

Sanat dünyasının tanınan isimlerinden Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündelik yaşamından kesitleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Zaman zaman özel hayatına ve günlük rutinine dair görüntüler yayınlayan Pekkan, geçtiğimiz haftalarda da pazar alışverişi sırasında çektiği anlarla dikkat çekmişti.

Semiramis Pekkan’dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: Benim onunla baş etmem...

PAZAR ALIŞVERİŞİNDEN KARELERİ PAYLAŞTI

Günlük yaşamından doğal anları takipçilerinin beğenisine sunan Semiramis Pekkan, pazar alışverişine çıktığı anları da kayıt altına almıştı. Tezgâhları gezerken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Pekkan, alışveriş sırasında oldukça keyifli anlar yaşamıştı.

Paylaşımında pazardaki alışverişinden bir kesite yer veren Pekkan'ın bir yandan alışveriş yaparken diğer yandan çevresindeki ürünlerle ilgilendiği görüldü. Ünlü ismin pazar turu sırasında incir yediği anlar da görüntülere yansıdı.

Semiramis Pekkan pazar alışverişine çıktı! O anları takipçileriyle paylaştı | Video

Semiramis Pekkan’dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: Benim onunla baş etmem...

Ünlü ismin gündelik yaşamından samimi anları yansıtan paylaşımı, takipçilerine Pekkan'ın kamera önündeki tanınan kimliğinin yanı sıra günlük hayatından da kesitler sunmuştu.

Semiramis Pekkan’dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: Benim onunla baş etmem...

Öte yandan Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ajda Pekkan ile sinema ve müzik dünyasının unutulmaz sanatçılarından Semiramis Pekkan'ın aile hayatı geçtiğimiz günlerde bir kez daha gündeme gelmişti.

Semiramis Pekkan’dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: Benim onunla baş etmem...

Semiramis Pekkan'ın Hintli iş insanı Gulu Lalvani ile 1987 yılında gerçekleştirdiği evliliğinden Zoran Lalvani dünyaya geldi. Çift, 1996 yılında yollarını ayırsa da dostluklarını sürdürmeye devam etti.

Semiramis Pekkan’dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: Benim onunla baş etmem...

Çocukluk yıllarının büyük bölümünü Türkiye dışında geçiren Zoran Lalvani, eğitim hayatını da farklı ülkelerde sürdürdü. Annesi Semiramis Pekkan ve teyzesi Ajda Pekkan'ın aksine sanat dünyasına adım atmayan Lalvani, gözlerden uzak bir yaşamı tercih etti.

Semiramis Pekkan’dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: Benim onunla baş etmem...

Kariyerini teknoloji ve finans alanlarında sürdürdüğü belirtilen Zoran Lalvani, ailesinin tanınmışlığına rağmen uzun yıllar boyunca magazin dünyasından uzak kaldı.

Semiramis Pekkan’dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: Benim onunla baş etmem...

Zoran Lalvani, geçtiğimiz günlerde hayatının en özel günlerinden birini yaşamıştı. Dünyaevine giren oğlunun mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan Semiramis Pekkan, duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

Semiramis Pekkan’dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: Benim onunla baş etmem...

"Dün benim için çok ama çok özel bir gündü çocuklar… Canım oğlum evlendi… Onu böyle mutlu, sevdiği kadınla yan yana görmek bir anne olarak bana tarif edemeyeceğim duygular yaşattı. Bir ömür boyu çok ama çok mutlu olun."

Semiramis Pekkan’dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: Benim onunla baş etmem...

DÜĞÜNDEN YENİ KARELER PAYLAŞILDI

Semiramis Pekkan'ın oğlu Zoran Lalvani'nin düğününden kareler yayınlanmıştı.

Semiramis Pekkan’dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: Benim onunla baş etmem...

MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNDU

Düğünden paylaşılan fotoğraflarda Zoran Lalvani ve eşinin ağızlarının kulaklarında olduğu, mutluluklarının ise gözlerinden okunduğu görülmüştü.

Semiramis Pekkan’dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: Benim onunla baş etmem...

ÇİFT MUTLULUKTAN HAVALARA UÇTU

Birbirlerine sevgi dolu bakışlarıyla dikkat çeken çift, en özel günlerinde mutluluktan havalara uçmuştu.

Semiramis Pekkan’dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: Benim onunla baş etmem...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

Orhan Gencebay'ın Sevim Emre ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Gökhan Gencebay tanınırken, sanatçının ilk evliliğinden olan büyük oğlu Altan Gencebay pek bilinmiyor.

Semiramis Pekkan’dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: Benim onunla baş etmem...

Usta sanatçının 56 yaşındaki oğlu, ortaya çıkan detaylarla dikkatleri üzerine çekti.

Semiramis Pekkan’dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: Benim onunla baş etmem...

Orhan Gencebay'ın Azize Gencebay ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Altan Gencebay, yıllar sonra gündeme geldi.

Semiramis Pekkan’dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: Benim onunla baş etmem...

2021'de, 23 yıllık eşi Eda Edgü'den boşanan Altan Gencebay, üniversite aşkı Berna Arduç ile nikah masasına oturmuştu.

Semiramis Pekkan’dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: Benim onunla baş etmem...

MÜZİKTEN İŞ DÜNYASINA UZANAN YOLCULUK!

Babası gibi müzikle iç içe büyüyen Altan Gencebay, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Müzik dünyasına olan ilgisi, onu babasının kurduğu Kervan Plakçılık şirketinde görev almaya yöneltmiştir. Babasının ve amcası Burhan Kencebay'ın ardından şirketin başına geçen Altan Gencebay, genç yaşta başarılı bir iş insanı ve müzik prodüktörü olmuştur.

Semiramis Pekkan’dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: Benim onunla baş etmem...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO