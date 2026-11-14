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Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: 'Benim onunla baş etmem...'
Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: "Benim onunla baş etmem..."
Ses sanatçısı ve oyuncu Semiramis Pekkan, konuk olduğu programda müzik sektörüne giriş hikayesinden çocukluk travmalarına, ablası Ajda Pekkan ile yaşadığı kırılmalardan akciğer kanseri tedavisine kadar samimi itiraflarda bulundu.
Giriş Tarihi: 14.11.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 11:15