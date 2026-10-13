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Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı... 

Semiramis Pekkan'ın oğlu Zoran Lalvani, Zoe Springer ile sade bir törenle dünyaevine girdi. Gözlerden uzak gerçekleşen nikah merasiminde gözler teyze Ajda Pekkan'ı aradı ancak Süperstar, yeğeninin düğününde yer almadı. Pekkan, merak edilen konuya dair açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 13.10.2026 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 10:07
Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı...

Semiramis Pekkan'ın, Hint asıllı milyarder iş insanı Gulu Lalvani ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Zoran Lalvani, bir süredir birlikte olduğu Zoe Springer ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturmuştu.

Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı...

Sosyete ve magazin dünyasının yakından takip ettiği Zoran Lalvani ve Zoe Springer çifti, gözlerden uzak gerçekleşen sade bir törenle hayatlarını birleştirmişti.

Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı...

GÖZLER TEYZE AJDA PEKKAN'I ARADI

Nikah merasiminde gözler teyze Ajda Pekkan'ı aradı ancak Süperstar, yeğeninin bu mutlu gününde yer almamıştı. Aile içi törendeki bu yokluk kısa sürede merak konusu olurken, beklenen açıklama Etiler'deki bir kuaför çıkışında geldi.

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Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı...

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 80 yaşındaki usta sanatçı, düğüne katılamama gerekçesini şu sözlerle dile getirdi:

Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı...

"KONSERİMİ İPTAL EDEMEDİM"

"Ben çok severim kendisini ama gidemedim düğüne. Konserim vardı, iptal edemedim. Arkasından da grip oldum; malum, son dönemde herkes çok sık hastalanıyor. Katılamadığım için üzgünüm, çok çok mutlu olsunlar inşallah."

Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı...

"ÇOK İSTERİM RAHAT YÜRÜMEK"

Habertürk'te yer alan habere göre, muhabirlerin "Süperstar olmak nasıl bir duygu?" sorusuna da içtenlikle yanıt veren Pekkan, şöhretin getirdiği kısıtlamalara ve günlük yaşamına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özgürce hareket etmenin zorluklarına değinen usta sanatçı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok isterim rahat yürümek, her istenen olmuyor maalesef... Şöhret çok özverili bir iş. Ben zamanında çok gezdim, hiç aklımda kalmadı öyle şeyler. Ben sporu ve yürümeyi çok severim. Hâlâ da bol bol yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Aktif sporu da çok severim."

Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı...

ENERJİSİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ

Ajda Pekkan, geçen günlerde de Bursa konseri öncesi şehirde yürüyüş yaparken enerjisiyle dikkat çekmişti.

Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı...

Ünlü sanatçı, yeni şarkısı "Şahsen Ben"i sokak ortasında bağıra çağıra söylemişti.

Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı...

Pekkan'ın şarkıyı büyük bir keyifle seslendirdiği anlar kameralara yansımıştı.

Ajda Pekkan yine enerjisiyle gündemde! Yeni şarkısını sokakta söyledi | Video

Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı...

Güzelliğiyle yıllara meydan 80 yaşındaki Pekkan, enerjisiyle sosyal medyayı salladı

Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı...

İşte diğer ünlü isimlerin yaşları

GÖNÜL YAZAR

12 Ağustos 1936

Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı...

BÜLENT ERSOY

9 Haziran 1952

Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı...

BANU AKLAN

1 Nisan 1958

Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı...

DEMET AKALIN

23 Nisan 1972

Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı...

MEHMET ASLANTUĞ

25 Eylül 1961

Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı...

YILDIZ TİLBE

16 Temmuz 1966

Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı...

HÜLYA KOÇYİĞİT

12 Aralık 1947

Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı...

EBRU ŞALLI

15 Ocak 1977

Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı...

İBRAHİM TATLISES

1 Ocak 1952

Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı...

HÜLYA AVŞAR

10 Ekim 1963

Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı...

SİBEL CAN

1 Ağustos 1970

Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı...

SERDAR ORTAÇ

16 Şubat 1970

Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı...

PERİHAN SAVAŞ

14 Haziran 1957

Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı...

ORHAN GENCEBAY

4 Ağustos 1944

Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı...

ÇAĞLA ŞIKEL

2 Ocak 1979