Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı... 

"ÇOK İSTERİM RAHAT YÜRÜMEK"

Habertürk'te yer alan habere göre, muhabirlerin "Süperstar olmak nasıl bir duygu?" sorusuna da içtenlikle yanıt veren Pekkan, şöhretin getirdiği kısıtlamalara ve günlük yaşamına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özgürce hareket etmenin zorluklarına değinen usta sanatçı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok isterim rahat yürümek, her istenen olmuyor maalesef... Şöhret çok özverili bir iş. Ben zamanında çok gezdim, hiç aklımda kalmadı öyle şeyler. Ben sporu ve yürümeyi çok severim. Hâlâ da bol bol yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Aktif sporu da çok severim."