Trend
Galeri
Trend Magazin
Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı...
Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani evlendi! Ajda Pekkan yeğeninin düğününe neden katılmadığını açıkladı...
Semiramis Pekkan'ın oğlu Zoran Lalvani, Zoe Springer ile sade bir törenle dünyaevine girdi. Gözlerden uzak gerçekleşen nikah merasiminde gözler teyze Ajda Pekkan'ı aradı ancak Süperstar, yeğeninin düğününde yer almadı. Pekkan, merak edilen konuya dair açıklamasını yaptı.
Giriş Tarihi: 13.10.2026 10:00
Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 10:07