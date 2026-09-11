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Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan‘ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 2019 yılında boşandığı İrlandalı model Chloe Loughnan'ın hamileliği sonrası ilk kez konuştu. Chloe Loughnan'ın hamilelik haberinin ardından Serdar Ortaç'ın yıllar önce yaptığı çocuk açıklaması yeniden gündeme geldi. İşte Serdar Ortaç'ın o açıklaması!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.09.2026 23:46 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 00:18
Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan‘ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!
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Serdar Ortaç'la 2014-2019 yılları arasında evli kalan Chloe Loughnan, özel hayatındaki yeni gelişmeyle gündeme gelmişti.

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan‘ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!

İrlandalı model, bir süredir birlikte olduğu mimar Fergus Hennessy ile 2023 yılında aldığı evlilik teklifiyle mutluluğunu duyurmuştu.

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan‘ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!

Loughnan bu kez anne olmaya hazırlandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından hamilelik sürecinden kareler paylaşan ünlü model, büyüyen karnını gösterdiği pozlarına "Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm" notunu düştü. Böylece takipçilerine bebek beklediğini müjdeli bir paylaşımla duyurmuştu.

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan‘ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!

"BU ANI UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM"

Bebek müjdesinin ardından gelen destek mesajlarına sosyal medya hesabından yanıt veren Chloe Loughnan, takipçilerine teşekkür ederek duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

"Güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Sevginiz, desteğiniz ve iyi dilekleriniz benim için çok şey ifade ediyor. Bugün sahip olduğum hayatı kurmak için çok çalıştım ve bu anı uzun zamandır bekliyordum. Bu yeni döneme sevgi, huzur ve minnettarlıkla girmekten dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Anneliğe adım atmak için çok heyecanlıyım."

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan‘ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!

Öte yandan ünlü modelin hamilelik açıklaması, akıllara eski eşi Serdar Ortaç'ın evlilikleri sırasında çocuk sahibi olma konusunda yaptığı açıklamaları da getirmişti. Ortaç, geçmişte verdiği röportajlarda baba olma isteğini ve çocuk özlemini çeşitli kez ifade etmişti.

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan‘ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bugün Harbiye Açıkhava konseri öncesi gazetecilerle bir araya geldi.

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan‘ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!

Ünlü şarkıcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan‘ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!

Gazeteciler Serdar Ortaç'a eski eşinin hamileliği ile ilgili sorular sordu.

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan‘ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!

Ortaç eski karısı Chloe Loughnan'ı tebrik etti. "İyi ki o olmuş iyi ki onunla evlenmişim" diyen Serdar Ortaç, eski eşine çocuğunu "analı babalı büyütmesi" temennisinde bulundu.

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan‘ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!

Ayrıca gazetecilerin 'baba olmayı hiç düşündünüz mü?' sorusu üzerine ise, "Kısmet onaymış. Ben baba olmayı istedim. Bilmiyorum olmadı çocuğum. Çok gençtim zıpır zıpırdım o dönem istemiyordum." dedi.

Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan‘ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!

BEBEK BEKLEYEN BİR DİĞER ÜNLÜ GÖKÇE BAHADIR

"Hayat Bilgisi", "Yaprak Dökümü", "Ufak Tefek Cinayetler", "Evlilik Hakkında Her Şey", "Kulüp" ve "Ömer" gibi projelerdeki başarısıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'dan müjdeli haber gelmişti.

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan‘ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!

ANNE OLUYOR

Birçok başarılı yapımda rol alan Bahadır'ın anne olacağı öğrenilmişti. Söylentiler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranları da büyük heyecan yaşamıştı.

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan‘ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

2022 yılında evlenen Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çiftinin, bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. 3,5 aylık hamile olan Bahadır'ın, kız çocuğu beklediği ortaya çıktı. Hamileliğini gözlerden uzak yaşayan ve nazar değmesinden korkan oyuncunun, bebeği için şimdiden alışveriş yapmaya başladığı öğrenildi.

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan‘ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!

İşte sizler için derlediğimiz diğer evli ünlü çiftler…

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan‘ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan‘ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan‘ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan‘ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan‘ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!
FEDON KALYONCU VE EŞİ
Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan‘ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan‘ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan‘ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan‘ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!

KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan‘ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!

DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan‘ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!

SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR