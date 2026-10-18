Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı

"HEPSİ İĞNEYLE ZAYIFLADI"

Ünlü popçu, "Tek öğün yiyorum, diyet yapıyorum, klinikte makineyle zayıflıyorum diyenlere inanmayın. Hepsi iğneyle zayıfladı. İğnenin amacı zaten iştahı kesmek. Ben de kullandım, yalan yok. Onun için kimseye inanmayın" sözleriyle sektördeki zayıflama sırrını ifşa etti. Akalın'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken, diğer isimlerden bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.