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Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı
Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı
Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici, geçirdiği büyük değişimle sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçirdiği zayıflama süreci sonrası bambaşka bir görünüme kavuşan Şenlendirici, takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtlayarak toplamda kaç kilo verdiğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 18.10.2026 15:03
Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 15:08