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Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı

Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici, geçirdiği büyük değişimle sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçirdiği zayıflama süreci sonrası bambaşka bir görünüme kavuşan Şenlendirici, takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtlayarak toplamda kaç kilo verdiğini açıkladı.

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DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 18.10.2026 15:03 Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 15:08
Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Naz Şenlendirici, Instagram üzerinden takipçileriyle gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Bir takipçisinin "Daha kilo vermeye devam mı, toplamda kaç kilo gitti" sorusu üzerine Şenlendirici, zayıflama serüvenine dair detayları ilk kez paylaştı.

Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı

"CANIMDAN CAN GİTTİ"

Verdiği kilolarla adından söz ettiren Naz Şenlendirici, yaşadığı zorlu süreci ve ulaştığı sonucu şu sözlerle dile getirdi:

"Galiba toplamda 50-55 kilo gitti. O ara canımdan da can gitti tabii. Ama hiç pişman olmadım. Kilo verme sürecim tamamlandı, bundan sonrası midemle nefsim arasında."

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Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı

SON HALİNE BEĞENİ YAĞDI

Sessiz sedasız değişimiyle görenleri hayrete düşüren Naz Şenlendirici'nin son hali kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, Şenlendirici'nin azmini ve yeni görünümünü övgü dolu mesajlarla karşıladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı

Bir süredir sessiz sedasız büyük bir fiziksel dönüşüm içerisinde olan genç sanatçı, son haliyle hayranlarını adeta mest etti.

Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı

MİDE OPERASYONU SONRASI BAMBAŞKA BİR NAZ

Naz Şenlendirici, uzun süredir mücadele ettiği fazla kilolarından kurtulmak adına radikal bir karar alarak mide ameliyatı geçirmişti.

Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKEN BİR DİĞER İSİM İSE GAMZE KARADUMAN OLDU!

Son dönemde ünlüler dünyasında değişim rüzgarları esiyor ve bunların arasında Gamze Karaduman da var. "Aramızda Kalsın"dan tanıdığımız oyuncu, tam 15 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü.

Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı

Yıllar içindeki değişimiyle fark yaratan oyuncu, artık neredeyse iğne ipliğe dönmüş durumda.

Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı

İŞTE GAMZE KARADUMAN'IN SON HALİ...

Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı

Gamze Karaduman'ın verdiği 15 kilo, takipçilerini adeta şoke etti ve zayıflama yöntemini merak konusu yaptı.

Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı

Fit ve enerjik haliyle sosyal medyanın gündemine oturan Karaduman, disiplinli yaşam tarzı ve düzenli koşu ile sağlıklı bir dönüşümü gözler önüne serdi.

Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı

EMRE KINAY 11 KİLO VERDİ

Katıldığı bir röportajda samimi açıklamalarda bulunan Emre Kınay, muhabirlerin dikkatinden kaçmayan fit görünümü üzerine sessizliğini bozdu.

Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı

Karşısındakinin "Kilo vermişsiniz, belli oluyor ve gayet fitsiniz" şeklindeki haklı övgüleri üzerine tebessüm eden Kınay, "Evet, 10-11 kilo verdim" diyerek büyük değişimini net rakamlarla doğruladı.

Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı

HEDEFİNDE DAHA FAZLASI VAR: İŞTE SON HALİ!

Ünlü oyuncunun bu yeni ve sağlıklı hali hayranlarından tam not alsa da, Kınay için süreç henüz bitmiş değil.

Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı

Çevresinden gelen "Değişiminiz dışarıdan çok belli oluyor" tepkilerine oldukça mütevazı bir şekilde yanıt veren başarılı oyuncu, "Biraz daha versem iyi olur sanki" diyerek zayıflama ve form tutma serüvenine hız kesmeden devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı

MEHMET ŞEF'İN İĞNE İPLİĞE DÖNME SIRRINI DUYDUNUZ MU?

Türkiye'nin en ünlü şeflerinden Mehmet Yalçınkaya'nın geçirdiği dönüşüm, oldukça dikkat çekti.

Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı

"ZAYIFLIĞIMI TÜRK KAHVESİ VE LİMONA BORÇLUYUM"

Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü şef Mehmet Yalçınkaya "kiloları nasıl verdiğine dair" ise ilginç bir cevap verdi. Fit görüntüsüyle ilgili soruları yanıtlayan Yalçınkaya, zayıflama sürecindeki en büyük yardımcısını açıkladı.

Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı

Program yoğunluğu bittiğinde formuna daha kolay kavuştuğunu belirten şef, "Ciddi kilo verdiriyor" diyerek şu tüyoyu paylaştı:

Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı

"Kilo vermemi tamamen limon suyuna borçluyum. Her gün içtiğim Türk kahvesine yarım limon sıkıyorum. Bu yöntem metabolizmamı inanılmaz hızlandırdı."

Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı

ATA DEMİRER'E ESPRİLİ GÖNDERME

Bir muhabirin, "Bu zayıflama tüyosunu Ata Demirer'e de söyleyeceğim" sözleri üzerine kahkahalar havada uçuştu. Yalçınkaya, ünlü komedyenle olan dostluğuna atıfta bulunarak, "Denizin ortasında ona ahtapot pişirebileceği ekipman ve tencere gönderiyorum ben," diyerek espriyi patlattı.

Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı

DEMET AKALIN İSE ZAYIFLAYAN ÜNLÜLER İLE İLGİLİ TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ!

Magazin dünyasının tanınmış isimleri, son dönemde verdikleri kilolar ve geçirdikleri radikal değişimlerle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı

Kimi yoğun spor yaptığını, kimi tek öğün beslendiğini, kimi ise yemekle arasına mesafe koyduğunu iddia ederek bu değişimi savundu.

Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı

"DİYETLE ZAYIFLADIM" DİYENLERİ TOPA TUTTU!

Ancak ünlülerin bu zayıflama furyasına, dobralığıyla bilinen Demet Akalın'dan ezber bozan bir açıklama geldi.

Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı

Meslektaşlarının diyet ve spor iddialarını inandırıcı bulmayan Akalın, sosyal medya hesabından adeta savaş açtı.

Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı

"HEPSİ İĞNEYLE ZAYIFLADI"

Ünlü popçu, "Tek öğün yiyorum, diyet yapıyorum, klinikte makineyle zayıflıyorum diyenlere inanmayın. Hepsi iğneyle zayıfladı. İğnenin amacı zaten iştahı kesmek. Ben de kullandım, yalan yok. Onun için kimseye inanmayın" sözleriyle sektördeki zayıflama sırrını ifşa etti. Akalın'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken, diğer isimlerden bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Sessiz sedasız bambaşka biri oldu! Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici kaç kilo verdiğini açıkladı

Demet Akalın'ın ses getiren "zayıflama iğnesi" açıklamalarından sonra, gözler radikal değişimleriyle dikkat çeken ünlü isimlere kilitlendi. Bakın kim, nasıl kilo vermiş!

BÜLENT SERTTAŞ

Türk müziğinin güçlü sesi Bülent Serttaş, son dönemdeki fiziksel değişimiyle dikkat çekiyor.