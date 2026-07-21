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Sevgilisi Murat Dalkılıç'a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya'dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi...

Pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Özgü Kaya, bu kez yeteneğiyle büyüledi. Sosyal medya hesabından şarkı söylediği anları paylaşan Kaya'nın performansı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 21.07.2026 12:46 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 12:54
Sevgilisi Murat Dalkılıç’a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya’dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi...

Ünlü popçu Murat Dalkılıç ile yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü mutlu birliktelikle magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan güzel oyuncu Özgü Kaya, hem özel hayatıyla hem de yer aldığı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sevgilisi Murat Dalkılıç’a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya’dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi...

Zaman zaman birlikte verdikleri mutluluk pozlarıyla hayranlarının beğenisini toplayan ünlü çiftten Kaya bu kez farklı bir paylaşımla gündeme geldi.

Sevgilisi Murat Dalkılıç’a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya’dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi...

Kamera karşısına geçerek şarkı söylediği anları paylaşan Özgü Kaya, adeta kulakların pasını sildi.

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Sevgilisi Murat Dalkılıç’a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya’dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi...

Şan ve konservatuvar geçmişi de bulunan başarılı oyuncunun güçlü sesi ve performansı kısa sürede sosyal medyada fırtınalar estirdi.

Murat Dalkılıç'a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya'dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi... | Video

Sevgilisi Murat Dalkılıç’a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya’dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi...

Videoya adeta yorum yağarken, takipçileri popçu sevgilisi Murat Dalkılıç'a göndermede bulunarak "Sevgilisine rakip çıktı", "Mutlaka Murat Dalkılıç ile bir düet gelmeli" ve "Oyunculuğu kadar sesi de muazzam" yorumlarında bulundu.

Sevgilisi Murat Dalkılıç’a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya’dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi...

Ekranlardaki duruşu, güçlü sesi ve aşk hayatıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Özgü Kaya hakkında merak edilen bir diğer detay ise nereden geldiği... İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncunun, aslen Uşak'ın Eşme ilçesinden olduğu biliniyor.

Sevgilisi Murat Dalkılıç’a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya’dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi...

ESRA EROL'UN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Başarılı sunucu Esra Erol, 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı.

Sevgilisi Murat Dalkılıç’a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya’dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi...

2 Temmuz 2010'da Ali Özbir ile evlenen, çocukları İdris Ali ve Ömer Erol ile örnek bir aile kuran ünlü sunucunun, aile bağlarına olan bu düşkünlüğü aslında büyüdüğü yuvadan geliyor. İstanbul'un tarihi semtlerinden Eyüp ilçesinde doğan ünlü isim, kalabalık ve neşeli bir ailede büyüdü.

Sevgilisi Murat Dalkılıç’a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya’dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi...

Aile hayatına büyük önem veren Esra Erol, tam 5 kız kardeşin ortancası. Evin enerjisi hiç bitmeyen bu kalabalık yuvasında, babasının mesleği ise tüm ailenin hayat rotasını bambaşka bir yere çevirecekti.

Sevgilisi Murat Dalkılıç’a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya’dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi...

Esra Erol'un babası Seyfi Erol bir polis memuruydu. Baba Seyfi Erol'un görevi nedeniyle çıkan tayin, aileyi İstanbul'un kalabalığından alıp Ege'nin tarihi şehri Kütahya'ya taşıdı. Televizyon dünyasına damga vuracak olan ünlü sunucu, öğrenim hayatının büyük bir kısmını işte bu şehirde, Kütahya'da tamamladı.

Sevgilisi Murat Dalkılıç’a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya’dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi...

İŞTE GERÇEK MEMLEKETİ!
Yıllarca Kütahya'da yaşaması sebebiyle pek çok hayranının buralı sandığı ünlü sunucunun gerçek memleketi ise çok daha başka bir bölgede! Seyfi Erol'un ve dolayısıyla Erol ailesinin kökleri Karadeniz'e uzanıyor. Ekranların sevilen yüzü Esra Erol, aslen Sinoplu! Şimdilerde İstanbul'da kariyerine yön veren güzel sunucu, aslen bir Karadeniz kızı.

Sevgilisi Murat Dalkılıç’a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya’dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi...

MEMELEKETİ MERAK EDİLEN BİR DİĞER ÜNLÜ İSİM OKTAY KAYNARCA

Türk televizyon tarihine Süleyman Çakır, Hızır Çakırbeyli ve Cezayir Türk gibi efsane karakterlerle damga vuran Oktay Kaynarca, atv ekranlarının fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu koltuğunda, samimi ve karizmatik sunumuyla izleyiciden tam not almaya devam ediyor.

Sevgilisi Murat Dalkılıç’a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya’dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi...

Popülerliği her geçen gün artan ünlü ismin kökenleri ise merak edilip internette aratılmaya başlandı.

Sevgilisi Murat Dalkılıç’a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya’dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi...

Usta oyuncu, rol aldığı dizilerin karakterlerini o kadar iyi yansıttı ki herkes farklı bir memleketten sandı. Ancak 1965 yılında İstanbul Üsküdar'da doğan Oktay Kaynarca'nın baba ocağının çok daha farklı bir bölgede olduğu ortaya çıktı.

Sevgilisi Murat Dalkılıç’a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya’dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi...

Annesi İstanbullu olan ünlü oyuncunun, baba tarafının ise Doğu Anadolu'nun kadim kentlerinden biri olduğu biliniyor.

Sevgilisi Murat Dalkılıç’a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya’dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi...

Kim Milyoner Olmak İster'in sevilen sunucusu Oktay Kaynarca, baba tarafından aslen Malatyalı!

Sevgilisi Murat Dalkılıç’a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya’dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi...

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt köyünden olan Oktay Kaynarca, baba memleketiyle olan bağını hiçbir zaman koparmıyor. Hatta memleketi Hekimhan'da ünlü oyuncunun adını taşıyan bir cadde bile bulunuyor.

Sevgilisi Murat Dalkılıç’a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya’dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi...

MEMELEKETİYLE GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM

'Güneşin Kızları', 'Afilli Aşk', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Şahane Damat' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burcu Özberk, son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Sevgilisi Murat Dalkılıç’a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya’dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi...

Peki Özberk'in aslen nereli olduğunu biliyor musunuz? Başarılı oyuncunun Eskişehirli olduğu da hayranlarını şaşırtan detaylar arasında yer alıyor.

Sevgilisi Murat Dalkılıç’a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya’dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi...

YASEMİN ESMERGÜL

Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan Süt Kardeşler, yayınlandığı her dönemde izleyiciden büyük ilgi gördü ve yıllar geçse de popülerliğini korudu.

Sevgilisi Murat Dalkılıç’a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya’dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi...

Ertem Eğilmez'in, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani adlı romanından sinemaya uyarladığı filmde, Ramazan ile Şaban'ın başlarından geçen eğlenceli olaylar konu ediliyordu.

Sevgilisi Murat Dalkılıç’a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya’dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi...

Filmde öne çıkan ve izleyicinin ilgisini çeken karakterlerden biri de Yasemin oldu.

Sevgilisi Murat Dalkılıç’a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya’dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi...

Filmde Kemal Sunal'ın hayat verdiği Şaban karakterine gönül veren Yasemin'i, merhum oyuncu Yasemin Esmergül canlandırmıştı.

Sevgilisi Murat Dalkılıç’a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya’dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi...

PEKİ ASLEN NERELİ?
Yasemin Esmergül, koyu ten rengi nedeniyle uzun yıllar Afro-Türk sanılsa da, gerçekte İzmir doğumlu olduğu ortaya çıktı.

Sevgilisi Murat Dalkılıç’a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya’dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi...

Usta oyuncu, 19 Eylül 2007 tarihinde İstanbul'da 88 yaşındayken hayata veda etti.