Sevgilisi Murat Dalkılıç’a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya’dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi...

Usta oyuncu, rol aldığı dizilerin karakterlerini o kadar iyi yansıttı ki herkes farklı bir memleketten sandı. Ancak 1965 yılında İstanbul Üsküdar'da doğan Oktay Kaynarca'nın baba ocağının çok daha farklı bir bölgede olduğu ortaya çıktı.