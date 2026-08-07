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Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, bugün Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Ajda Pekkan, bugün kendisini izlemeye gelen yakın arkadaşı ünlü oyuncu Nebahat Çehre'yi sahne önüne davet etti. Harbiye Açıkhava iki sanatçıyı da yere göğe sığdıramayıp alkışlara boğdu. İşte o anlar!

Giriş Tarihi: 07.08.2026 22:59 Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 23:16
Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!

Türk sinema ve televizyon tarihinin en özel isimlerinden biri olan Nebahat Çehre, yarım asrı aşan kariyeriyle izleyicinin hafızasında silinmez bir yer edindi.

Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!

1960'lı yılların başında beyaz perdeye adım atan usta oyuncu, yıllar içinde hem sinema filmleri hem de televizyon dizilerinde unutulmaz karakterlere hayat verdi. "Aşk-ı Memnu" dizisindeki Firdevs Yöreoğlu rolüyle geniş kitlelerin yeniden dikkatini çeken Çehre, ardından "Muhteşem Yüzyıl" da canlandırdığı Ayşe Hafsa Sultan karakteriyle de büyük beğeni topladı.

Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!

Son olarak tekne tatiline çıkan 82 yaşındaki Nebahat Çehre, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yaz pozuyla hayranlarının beğenisine sunmuştu.

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Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!

Filtresiz ve neşeli haliyle dikkat çeken usta sanatçı, her zamanki zarafeti ve enerjisiyle takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni toplamıştı.

Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!

İŞTE YENİ POZU!

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, geçtiğimiz günlerde yepyeni pozunu paylaşmıştı. 82 yaşına rağmen oyuncunun fit hali gündem olmuştu. Nebahat Çehre'nin bu pozuna yorum ve beğeni yağmıştı.

Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!

AJDA PEKKAN'I DİNLEMEYE GİTTİ

Nebahat Çehre, bugün bütün şıklığı ve güzelliğiyle Ajda Pekkan'ın Harbiye Açıkhava'daki konserini dinlemeye gitti.

Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!

NEBAHAT ÇEHRE'Yİ ONURLANDIRDI

Ajda Pekkan, konseri sırasında konuklar arasında kendisini dinleyen usta sanatçı Nebahat Çehre'yi de onurlandırmayı ihmal etmedi.

Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!

SEYİRCİLERDEN BÜYÜK ALKIŞ

Pekkan, yakın arkadaşı olan Nebahat Çehre'yi sahne önüne davet etti. Seyirciler, Nebahat Çehre'yi alkışladı.

Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!

ALKIŞ SONRASI YERİNE GİDEREK KONSERİ DİNLEMEYE DEVAM ETTİ

Harbiye Açıkhava adeta alkışlarla çınladı. Nebahat Çehre ise seyircilere teşekkür ederek yerine geçerek Pekkan'ı dinlemeye devam etti.

Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!

"HER ZAMAN CANIMSIN"

O sırada Ajda Pekkan ise Çehre'ye övgüler yağdırarak, "Modernsin her zaman şıksın. Her zaman canımsın. Sen Nebahat Çehre'sin" ifadelerini kullandı.

Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!

Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre'ye övgüler yağdırdı!

Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!

Öter yandan usta sanatçı, katıldığı bir programda kariyerine ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Çehre, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde yer alan ve karakterinin hikayesinin sona erdiği bölümü hiç izlemediğini söyledi. Bu tercihin ardında ise yıllardır aşamadığı bir korkunun yattığını dile getirmişti.

"ÖLÜME KARŞI BİR KORKUM VAR"

Usta oyuncu, bu konudaki hassasiyetini açık sözlülükle paylaşarak, "Ölüme karşı bir korkum var. Rahmetli anneme de son kez bakamadım. Ölümden neden korktuğumu bilmiyorum ama ölüm korkumu yenemiyorum. Mezarlık ziyaretinde dahi bulunamıyorum. Bu korkuyu yenemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!

VASİYETİNİ HAZIRLAMIŞTI

Tüm bu korkularına rağmen hayatın gerçeklerini görmezden gelmediğini vurgulayan Nebahat Çehre, annesinin vefatının ardından önemli bir karar aldığını da ilk kez açıklamıştı. Yaklaşık 10 yıl önce vasiyetini hazırladığını belirten usta isim, bu adımı atmasının ardında kimseyi zor durumda bırakmama düşüncesinin yattığını söyledi. Çehre, vasiyetinin içeriği hakkında ise detay vermemeyi tercih etmişti.

Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!

Peki diğer ünlü isimlerin, korkularını, alışkanlıklarını ve takıntılarını biliyor musunuz?

Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!

DEMET ŞENER

Zarif duruşu, kendine özgü tarzı ve etkileyici enerjisiyle uzun yıllardır adından söz ettiren Demet Şener, her zaman dikkat çeken bir isim oldu.

Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!

Sosyal medyadaki paylaşımları, şık kombinleri ve kendine has tavırlarıyla takipçilerini büyüleyen ünlü manken, özel yaşamında da titizlikten ödün vermeyen kişiliğiyle biliniyor.

Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!

Ancak Şener hakkındaki bir gerçekle magazin gündemine gelmişti.

Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!

Bir televizyon programına katılan Şener, ilk kez takıntısından bahsetmişti.

Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!

Şener konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Çok komik bir takıntım var. Tuvalet kağıtlarının çekilen kısmı önde duracak altta durmayacak. Gittiğim yerlerde de çeviririm"

Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!

Ünlü ismin tuvalet kağıdı takıntısı kısa sürede gündem olmuştu...

Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!

BAHAR ŞAHİN

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olmuştu.

Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!

28 yaşındaki oyuncu, takipçileriyle yaptığı samimi paylaşımda en büyük korkusunu açıklamıştı.

Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!

Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Şahin, futbol rekabetine göndermede bulunduğu açıklamasında esprili ifadeler kullanmıştı.

Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!

Ünlü oyuncu, "Hayattaki en büyük korkum ne biliyor musun? Rabbimin bana Fenerbahçeli bir koca vermesi. Bak, çok korkuyorum. Beşiktaş olur, Galatasaray mükemmel olur zaten de.. Aklına gelebilecek her takım olur. Ama Fenerbahçe.. Asla. İmkânsız ya! İmkânsız." sözleriyle dikkat çekmişti.

Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!

Bahar Şahin'in açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, paylaşım futbolseverler arasında eğlenceli yorumlara neden olmuştu.