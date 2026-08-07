Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!

Öter yandan usta sanatçı, katıldığı bir programda kariyerine ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Çehre, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde yer alan ve karakterinin hikayesinin sona erdiği bölümü hiç izlemediğini söyledi. Bu tercihin ardında ise yıllardır aşamadığı bir korkunun yattığını dile getirmişti.

"ÖLÜME KARŞI BİR KORKUM VAR"

Usta oyuncu, bu konudaki hassasiyetini açık sözlülükle paylaşarak, "Ölüme karşı bir korkum var. Rahmetli anneme de son kez bakamadım. Ölümden neden korktuğumu bilmiyorum ama ölüm korkumu yenemiyorum. Mezarlık ziyaretinde dahi bulunamıyorum. Bu korkuyu yenemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.