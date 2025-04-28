Sihirli Annem'in Kerem'i filme çağırılmadım diyerek sitem etti: "Ben de sizlerden öğrendim..."

Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Damla Ersubaşı ve Jennifer Boyner yeniden kamera karşısında Dizide çocukluklarını izlediğimiz Ceren, Cem, Çilek, Toprak ve Tuğçe karakterleri bu kez kendi çocuklarına yol gösteren anne-baba rolünde olacak.