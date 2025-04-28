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Sihirli Annem'in Kerem'i filme çağırılmadım diyerek sitem etti: "Ben de sizlerden öğrendim..."

Yıllar önce ekranlara veda eden Sihirli Annem'in beyaz perde uyarlaması, sosyal medyada büyük heyecan yarattı. Merakla beklenen projeden gelen görüntülerde oyuncuların birçoğu görülürken Ceren'in sevgilisi Kerem'i canlandıran Michele Cedolin'den şaşırtan bir açıklama geldi.

DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 28.04.2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 11:18
Sihirli Annem’in Kerem’i filme çağırılmadım diyerek sitem etti: Ben de sizlerden öğrendim...

'Sihirli Annem' dizisi, 2003 yılında ekranlara merhaba diyerek, 5 yıl içinde her yaştan izleyicinin gönlünde taht kurarak hafızalarda yer edindi.

Sihirli Annem’in Kerem’i filme çağırılmadım diyerek sitem etti: Ben de sizlerden öğrendim...

Renkli karakterleri, sihirli dünyası ve sıcak aile temasıyla ekran başındaki herkese adeta bir peri masalı yaşatan dizi, yıllar geçmesine rağmen ilk günkü popülerliğini korumaya devam ediyor.

Sihirli Annem’in Kerem’i filme çağırılmadım diyerek sitem etti: Ben de sizlerden öğrendim...

Sihirli Annem oyuncularından 'Perihan Peri'yi canlandıran Gül Onat da sosyal medya hesabında film setinden bir kare paylaşarak hayranları heyecanlandırmıştı.

Sihirli Annem’in Kerem’i filme çağırılmadım diyerek sitem etti: Ben de sizlerden öğrendim...

Son olarak, 22 yıl aradan sonra sinemaya uyarlanan 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filminde ortaya çıkan bir detay herkesi heyecanlandırmıştı.

Sihirli Annem’in Kerem’i filme çağırılmadım diyerek sitem etti: Ben de sizlerden öğrendim...

Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Damla Ersubaşı ve Jennifer Boyner yeniden kamera karşısında Dizide çocukluklarını izlediğimiz Ceren, Cem, Çilek, Toprak ve Tuğçe karakterleri bu kez kendi çocuklarına yol gösteren anne-baba rolünde olacak.