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Sihirli Annem'in Kerem'i filme çağırılmadım diyerek sitem etti: "Ben de sizlerden öğrendim..."
Sihirli Annem'in Kerem'i filme çağırılmadım diyerek sitem etti: "Ben de sizlerden öğrendim..."
Yıllar önce ekranlara veda eden Sihirli Annem'in beyaz perde uyarlaması, sosyal medyada büyük heyecan yarattı. Merakla beklenen projeden gelen görüntülerde oyuncuların birçoğu görülürken Ceren'in sevgilisi Kerem'i canlandıran Michele Cedolin'den şaşırtan bir açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 28.04.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 11:18