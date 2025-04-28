Video Magazin Sihirli Annem filmine Kıvırcık Kerem'den tepki! "Bana haber verilmedi" | Video
Sihirli Annem filmine Kıvırcık Kerem'den tepki!

Sihirli Annem filmine Kıvırcık Kerem'den tepki! "Bana haber verilmedi" | Video

28.04.2025 | 11:02

Yıllar önce ekranlara veda eden Sihirli Annem'in beyaz perde uyarlaması, sosyal medyada büyük heyecan yarattı. Merakla beklenen projeden gelen görüntülerde oyuncuların birçoğu görülürken Ceren'in sevgilisi Kerem'i canlandıran Michele Cedolin'den şaşırtan bir açıklama geldi.

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