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Sihirli Annem’in Çilek’i yıllardır o anı bekliyordu! Zeynep Özkaya pilot eşinin uçağından paylaştı...
Sihirli Annem’in Çilek’i yıllardır o anı bekliyordu! Zeynep Özkaya pilot eşinin uçağından paylaştı...
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde Çilek karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Özkaya, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Pilot eşinin kullandığı uçağa ilk kez binen Özkaya, heyecan dolu anlarını takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 24.11.2026 13:21
Güncelleme Tarihi: 24.11.2026 13:32