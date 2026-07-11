Sıla Türkoğlu "sonunda" diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız'la çok konuşulacak paylaşım

Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız ile ayna karşısında oldukça neşeli ve samimi bir poza imza attı. Güzel oyuncunun fotoğrafa eklediği "sonunda!! 🥹🤍" notu, ilişkilerinin romantik bir ilanı niteliğinde. İkilinin rahat tarzları ve yüzlerindeki o içten gülümseme, aralarındaki enerjinin ne kadar yüksek olduğunu kanıtlıyor. Uzun zamandır beklenen bu aşk dolu kare, magazin gündeminde çok konuşulacak gibi duruyor!