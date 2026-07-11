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Sıla Türkoğlu "sonunda" diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız'la çok konuşulacak paylaşım
Sıla Türkoğlu "sonunda" diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız'la çok konuşulacak paylaşım
Ekranların sevilen yüzü Sıla Türkoğlu'ndan hayranlarını heyecana boğan o sürpriz kare sonunda geldi! Güzel oyuncu, aşkına dair detayları her geçen gün farklı bir paylaşımla gösteriyor. Peki magazin gündemine bomba gibi düşen o gizemli "sonunda" mesajının ardında aslında ne yatıyor?
Giriş Tarihi: 11.07.2026 17:01
Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 17:03