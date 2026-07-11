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Sıla Türkoğlu "sonunda" diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız'la çok konuşulacak paylaşım

Ekranların sevilen yüzü Sıla Türkoğlu'ndan hayranlarını heyecana boğan o sürpriz kare sonunda geldi! Güzel oyuncu, aşkına dair detayları her geçen gün farklı bir paylaşımla gösteriyor. Peki magazin gündemine bomba gibi düşen o gizemli "sonunda" mesajının ardında aslında ne yatıyor?

Giriş Tarihi: 11.07.2026 17:01 Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 17:03
Sıla Türkoğlu sonunda diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız’la çok konuşulacak paylaşım

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Ata Ayyıldız'dan aldığı evlilik teklifiyle gündeme gelmişti.

Sıla Türkoğlu sonunda diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız’la çok konuşulacak paylaşım

Uzun süredir ilişkilerini gözlerden uzak ama istikrarlı şekilde sürdüren çift, zaman zaman birlikte yaptıkları seyahatlerden ve özel anlarından kareler paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sıla Türkoğlu sonunda diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız’la çok konuşulacak paylaşım

Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız ile ayna karşısında oldukça neşeli ve samimi bir poza imza attı. Güzel oyuncunun fotoğrafa eklediği "sonunda!! 🥹🤍" notu, ilişkilerinin romantik bir ilanı niteliğinde. İkilinin rahat tarzları ve yüzlerindeki o içten gülümseme, aralarındaki enerjinin ne kadar yüksek olduğunu kanıtlıyor. Uzun zamandır beklenen bu aşk dolu kare, magazin gündeminde çok konuşulacak gibi duruyor!

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Sıla Türkoğlu sonunda diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız’la çok konuşulacak paylaşım

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE EĞLENCELİ VİDEO PAYLAŞIMIYLA DA ÇOK KONUŞULMUŞTU!

Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı her paylaşımla magazin gündeminde ilk sıralara yerleşmeyi başaran güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, son olarak sevgilisi Ata Ayyıldız ile birlikte kamera karşısına geçti.

Sıla Türkoğlu sonunda diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız’la çok konuşulacak paylaşım

Uzun süredir aşk yaşayan ve uyumlarıyla parmakla gösterilen ünlü çift, çektikleri son derece eğlenceli ve samimi videoyla takipçilerine büyük bir sürpriz yaptı.

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'dan keyifli anlar! Çiftin eğlenceli videosu gündem oldu...

Sıla Türkoğlu sonunda diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız’la çok konuşulacak paylaşım

İkilinin kahkahalar havada uçuşan, enerjisi yüksek ve ezber bozan o halleri magazin dünyasını da hareketlendirdi.

Sıla Türkoğlu sonunda diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız’la çok konuşulacak paylaşım

Öte yandan yıllar içinde oyunculuk kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan ve ekranların en sevilen isimlerinden biri haline gelen Sıla Türkoğlu, zaman zaman yaşadığı görsel değişimle de adından söz ettiriyor.

Sıla Türkoğlu sonunda diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız’la çok konuşulacak paylaşım

Kimileri tarafından doğal güzelliği övülen, kimileri tarafından ise botoks, dudak ve çene dolgusu gibi estetik dokunuşlar yaptırdığı iddia edilen güzel oyuncunun yıllar içindeki bu değişimi magazin basınında sık sık masaya yatırılıyor.

Sıla Türkoğlu sonunda diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız’la çok konuşulacak paylaşım

Yıllar içinde geçirdiği değişimle dikkat çeken diğer ünlü isimleri sizler için derledik!

HİLAL ALTINBİLEK

Sıla Türkoğlu sonunda diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız’la çok konuşulacak paylaşım

HİLAL ALTINBİLEK

Sıla Türkoğlu sonunda diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız’la çok konuşulacak paylaşım

HİLAL ALTINBİLEK

Sıla Türkoğlu sonunda diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız’la çok konuşulacak paylaşım

AYŞENUR BALCI

Sıla Türkoğlu sonunda diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız’la çok konuşulacak paylaşım

AYŞENUR BALCI

Sıla Türkoğlu sonunda diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız’la çok konuşulacak paylaşım

AYŞENUR BALCI

Sıla Türkoğlu sonunda diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız’la çok konuşulacak paylaşım

ŞARKICI HADİSE

Sıla Türkoğlu sonunda diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız’la çok konuşulacak paylaşım

ŞARKICI HADİSE

Sıla Türkoğlu sonunda diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız’la çok konuşulacak paylaşım

ŞARKICI HADİSE

Sıla Türkoğlu sonunda diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız’la çok konuşulacak paylaşım

ŞARKICI HADİSE

Sıla Türkoğlu sonunda diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız’la çok konuşulacak paylaşım

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Sıla Türkoğlu sonunda diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız’la çok konuşulacak paylaşım

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Sıla Türkoğlu sonunda diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız’la çok konuşulacak paylaşım

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Sıla Türkoğlu sonunda diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız’la çok konuşulacak paylaşım

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Sıla Türkoğlu sonunda diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız’la çok konuşulacak paylaşım

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Sıla Türkoğlu sonunda diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız’la çok konuşulacak paylaşım

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Sıla Türkoğlu sonunda diyerek duyurdu! İşte sevgilisi Ata Ayyıldız’la çok konuşulacak paylaşım

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL