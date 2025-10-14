Trend Galeri Trend Magazin Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, bugün Harbiye Açıkhava'da bir konsere gitti. Sinem Kobal konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, gazetecilerin Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili sorulara içtenlikle cevaplar verdi. Ünlü oyuncu, eşine olan aşkını bir kez daha haykırdı.

Giriş Tarihi: 14.10.2025 23:12 Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 23:16
Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

Bir döneme damga vuran Selena dizisiyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştirdi.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

Ünlü çift 2020 yılında Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği kızlarına kavuşarak anne ve baba olmanın da mutluluğuna yaşadı.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

KIZLARIYLA PAYLAŞIMI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kızları Lalin ve Leyla ile yaptığı paylaşımı ile hayranlarını adeta mest etti.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

Kızları ile birlikte eğlendiği ve vakit geçirdiği kareleri paylaşan Kobal, zaman zaman yaptığı aile paylaşımlarıyla sevenlerine mutluluklarını sergilemeyi bırakmıyor.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

Sosyal medyada sık sık ailesiyle ve eşiyle paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çeken Sinem Kobal, bugün Harbiye Açıkhava'da konser dinlemek üzere geldi.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

Konser öncesi Kobal, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve eşi ile ilgili sorulan sorulara da içtenlikle cevaplar verdi.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

Gazeteciler önce eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni projesi hakkında sorular sordu. Kobal ise, "Yeni projeleriyle ilgili henüz bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

Ünlü oyuncu, gazetecilerin Kenan İmirzalıoğlu'nun yazın sahilde yürüyüşüyle ilgili sorularına da cevap verdi.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

AŞKINI BİR KEZ DAHA HAYKIRDI: HER HALİ GÜZEL!

Ünlü oyuncu, "Arkadaşlar Kenan'ın benim için her hali çok güzel" ifadelerini kullandı.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan'ın her hali güzel!

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

BİRLİKTE PAYLAŞIMLARI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda yaptıkları paylaşımlarında samimi pozlarıyla dikkat çeken çift, doğal halleri ve birbirlerine olan sevgileriyle sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

Hayranları, Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın uyumlu duruşunu övgü dolu yorumlarla kutlamıştı. Yazın son günlerini birlikte değerlendiren ikili, mutlu aile pozlarıyla adeta beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

İşte Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun o paylaşımı...

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

Anne olduktan sonra vaktinin çoğunluğunu kızlarına harcayan Sinem Kobal, güzelliğiyle de ilgi odağı olmayı başarıyor.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

PAYLAŞIMIYLA OLAY OLDU!
Sinem Kobal geçtiğimiz aylarda sık sık fotoğraf paylaştığı Instagram hesabına eklediği yeni kareler ile gündeme gelmişti.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

Peş peşe fotoğraf yayınlayan Kobal, bikinili pozuyla kendine hayran bırakmıştı.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

2 çocuk annesi ünlü oyuncu, kusursuz fiziğiyle sevenlerinden birçok beğeni ve yorum almıştı.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

Öte yandan Sinem Kobal geçen günlerde de 38. yaşına bastı.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

6 milyon takipçili Instagram hesabından doğum günü karelerini paylaşan güzel oyuncu sevenlerinden 'iyi ki doğdun' mesajı aldı.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

Kobal'ın pastasının üzerindeki 'Hem harbi hem barbie' notu da dikkatlerden kaçmadı.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

38 yaşına giren iki çocuk annesi Kobal'ın paylaşımları da kısa sürede beğeni ve yorum aldı.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

Mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelen ünlü çift ise, örnek aile yaşantısıyla da hayranlarının kalbini kazanıyor.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri...

CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN