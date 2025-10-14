Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu öve öve bitiremedi: Benim için Kenan’ın her hali güzel!

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, bugün Harbiye Açıkhava’da bir konsere gitti. Sinem Kobal konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, gazetecilerin Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili sorulara içtenlikle cevaplar verdi. Ünlü oyuncu, eşine olan aşkını bir kez daha haykırdı.