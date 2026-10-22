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Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!

Dünyaca ünlü oyuncu Daniel Radcliffe, Harry Potter serisiyle adını duyurmuştu. Daniel Radcliffe, geçtiğimiz aylarda yeni dünyaya gelen oğluyla paylaşım yaparak hayranlarının dikkatini çekmişti. Ünlü oyuncu, bugün yaptığı samimi itirafla yeniden gündem oldu. İşte o açıklamanın detayları!

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ASLİN ERŞEN
Giriş Tarihi: 22.10.2026 20:11 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 20:23
Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!

Harry Potter serisi, J.K. Rowling tarafından yazılmış ve serinin dünya çapındaki başarısı üzerine Warner Bros. haklarını satın alınmıştı. Milyonları peşinden sürükleyen bu eser, 2001-2011 yılları arasında kitapları 8 film olarak sinemaya taşınmıştı.

Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!

BÜYÜK HAYRAN KİTLESİ OLUŞMUŞTU

Haryy Potter serisi, sinemada da milyonları peşinden sürüklemiş ve büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu.

Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!

ÖZEL HAYATLARI DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Yıllar içinde oyuncuların başarıları ve özel hayatları da dikkat çekmeye başlamıştı.

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Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!

BUGÜN YAPTIĞI PAYLAŞIMLA HERKESİ ŞAŞIRTMIŞTI

Bu isimlerin başında ise Harry Potter karakterini canlandıran ünlü oyuncu Daniel Radcliffe gelmişti. Oğlu dünyaya gelen Radcliffe, bugün yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmıştı.

Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!

MİNİK OĞLUYLA BİRLİKTE İZLEDİ, BEĞENİ YAĞMIŞTI

Ünlü oyuncu, minik oğluyla birlikte Harry Potter serisini izlediği anları takipçileriyle paylaşmıştı. Oyuncunun bu paylaşımı hem duygusal hem de nostaljik bulunarak beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!

YENİ AÇIKLAMASIYLA GÜNDEMDE!

Daha önce oğluyla o eğlenceli paylaşımı yapan ünlü oyuncu, yeni açıklamasıyla bu kez de magazinde yer aldı.

Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!

"OĞLUM HALA HARRY POTTER OLDUĞUMU BİLMİYOR"

Daniel Radcliffe, "Oğlum hala Harry Potter olduğumu bilmiyor. Sadece babası olabildiğim sürece öyle kalacağım." itirafıyla herkesi şaşırttı.

Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!

ÖNCELİK BABA OLMAK

Ünlü oyuncunun açıklaması, sosyal medyada da dikkat çekebilecek türden bir ayrıntıyı ortaya koydu: Dünyanın dört bir yanındaki hayranlar için Harry Potter olan Daniel Radcliffe, oğlu için öncelikle sadece babası

Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!

HAYRANLARINI GÜLDÜRDÜ

Radcliffe'in bu içten sözleri, oyuncunun özel hayatına dair merak uyandırırken Harry Potter hayranlarına da tebessüm ettirdi.

Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin ilk rolleri...

Kimi setlere sessizce adım attı, kimi bir sahneyle hafızalara kazındı… Kıvanç Tatlıtuğ'un ilk oyunculuk deneyimi, Fahriye Evcen'in ekran karşısındaki ilk heyecanı, Burak Özçivit'in figüranlık günleri ve Neslihan Atagül'ün parlamaya başladığı o anlar... Yıldızların sahneyle tanıştığı o unutulan rolleri yeniden hatırlıyoruz!

Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!

BURAK ÖZÇİVİT

Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!

Şimdilerde Kuruluş Osman'ın yıldızı oyuncusu olan Burak Özçivit, ilk olarak 'Eksi 18' dizisinde polis memuru rolünü canlandırdı.

Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!

FAHRİYE EVCEN

Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!

Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen de 2006 yılında 'Asla Unutma' dizisinde 'Pınar' karakterine hayat vermişti.

Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!

KIVANÇ TATLITUĞ

Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!

Yakışıklı oyunucu Kıvanç Tatlıtuğ, kariyerine ilk olarak 'Gümüş' dizisinde 'Mehmet' karakteri ile başladı.

Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!

NESLİHAN ATAGÜL

Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!

Şimdilerde ilk kez anne olmanın tadını çıkaran 32 yaşındaki Neslihan Atgül ilk olarak 'Yaprak Dökümü' dizisinde rol aldı.

Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!

ASLI ENVER

Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!

Aslı Enver'in ilk dizisi her ne kadar 'Kavak Yerleri' olarak bilinsede aslında güzel oyuncu 'Hayat Bilgisi'nde kendini gösterdi.

Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!

45 yaşındaki yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan, 98 yılında yayınlanmaya başlayan 'Ruhsar' dizisinde oynamaya başladı.

Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!

BİNNUR KAYA

Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!

Şimdilerin beğenilen kadın oyuncuları arasında yer alan Binnur Kaya kariyerine 23 yaşında 'Bir Demet Tiyatro'yla başladı.

Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!

ARAS BULUT İYNEMLİ