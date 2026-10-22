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Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!
Şöhret bir yana, babalık bir yana! Daniel Radcliffe’den samimi itiraf: Oğlum Harry Potter olduğumu bilmiyor!
Dünyaca ünlü oyuncu Daniel Radcliffe, Harry Potter serisiyle adını duyurmuştu. Daniel Radcliffe, geçtiğimiz aylarda yeni dünyaya gelen oğluyla paylaşım yaparak hayranlarının dikkatini çekmişti. Ünlü oyuncu, bugün yaptığı samimi itirafla yeniden gündem oldu. İşte o açıklamanın detayları!
Giriş Tarihi: 22.10.2026 20:11
Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 20:23