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Son dakika: Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı

SON DAKİKA: Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'dan korkutan haber! Sanatçı Ferdi Tayfur, yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının durumunun kritik olduğu açıklandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 15.12.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 15:43
Son dakika: Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Ferdi Tayfur, yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Son dakika: Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı

Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki evinde rahatsızlanan Tayfur için evinde çalışanlar tarafından sağlık ekibi talep edildi.

Son dakika: Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı

Yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sanatçının tedaviye alındığı öğrenildi.

ÜNLÜ SANATÇININ DURUMU KRİTİK!

Alınan bilgilere göre; Tayfur'un çoklu organ yetmezliğinden dolayı durumunun kritik olduğu ve daha donanımlı olan Muğla'daki özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Tayfur'un bir hafta önce inme indiğinden Antalya'da tedaviye alındığı ve beynine stend takıldığı öğrenildi.

Son dakika: Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı

Tuğçe Tayfur ile evliliğinde sorunlar yaşayan Muhammet Aydın'dan "Geçiyor" paylaşımı geldi.

Son dakika: Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı

Doğumdan 4,5 ay sonra üçüncü bebeğine hamile olduğunu duyuran Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın'ın arasına kara kedi girdiği iddia edildi.

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