Sanatçı Ferdi Tayfur, yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki evinde rahatsızlanan Tayfur için evinde çalışanlar tarafından sağlık ekibi talep edildi. Son dakika: Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı Yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sanatçının tedaviye alındığı öğrenildi. ÜNLÜ SANATÇININ DURUMU KRİTİK! Alınan bilgilere göre; Tayfur'un çoklu organ yetmezliğinden dolayı durumunun kritik olduğu ve daha donanımlı olan Muğla'daki özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Tayfur'un bir hafta önce inme indiğinden Antalya'da tedaviye alındığı ve beynine stend takıldığı öğrenildi. Tuğçe Tayfur ile evliliğinde sorunlar yaşayan Muhammet Aydın'dan 'Geçiyor' paylaşımı geldi. Doğumdan 4,5 ay sonra üçüncü bebeğine hamile olduğunu duyuran Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın'ın arasına kara kedi girdiği iddia edildi. Tayfur, Yıldız Tilbe'nin vazgeçtim şarkısı ile 'Neşet Ertaş demiş ki; sana değer veren insan kendini asla seni kaybedecek duruma sokmaz' notunu paylaştı. Konuyla ilgili Muhammet Aydın'dan açıklama geldi. 'MANİDAR SÖZLER BİLMİYORUM' Aydın, eşinin manidar paylaşımlarına gönderme yaptı. 'Paylaşabileceğim bir ata sözü, manidar bir çift cümlem yoktur. Kızımın ve doğmamış evladımın anasıdır, düzgündür. Edeplidir. İnsandır. Hiçbir zaman da hatası olmamıştır. Hayırlısı neyse Allah'tandır. Hayır da... Şer de... Markamız, kızıma hediye ettiğim bir marka olduğu için başındayım. Elhamdülillah da hep böyle kalacaktır.' Muhammet Aydın paylaşımına 'Geçiyor arkadaşlar… Biraz saçlarınız dökülüyor, biraz zayıflıyorsunuz, biraz hissizleşiyorsunuz, biraz hayattan zevk almıyorsunuz. Ama geçiyor...' notunu ekledi. 'KADINLAR SEVİYOR BENİM KOCALARIMI' Aydın'ın ardından Tuğçe Tayfur da Instagram sayfasında bir açıklama yayınladı ve aldatıldığını ima etti. 'Kadınlar seviyor benim kocalarımı. Hep hamileyken yaşıyorum ben bu 3. şahıs muhabbetlerini. İlk defa gelmiyor yani başıma, alışığım. He bu arada yazışma var ortada... Daha ilerisini bu kocamda yaşamadım çok şükür ama o potansiyeli anlamadım değil. Ondan bu manidar paylaşımlarım. Aman alın tepe tepe kullanın ayol. Dünyada ne kadın biter ne de erkek. Yeter ki insan seviyorum derken lafta değil, gönülden sevsin.' 'BİR TUĞÇE TAYFUR KOLAY YETİŞMİYOR' Annesi Necla Nazır'ın evine döndüğü konuşulan Tuğçe Tayfur, sosyal medya paylaşımlarına yenisini ekledi. Kendisine gelen destek mesajlarına cevap veren Tayfur, şu mesajı paylaştı: 'Canım hanımlar siz hiç üzülmeyin, merak etmeyin. Ben öyle kolay kolay yıkılmam ayol. Bir Tuğçe Tayfur kolay yetişmiyor, biliyorsunuz... Seviyorum ve kucaklıyorum hepinizi. Fırsat buldukça okuyorum her bir mesajınızı...' Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, sürpriz bir nikahla Muhammet Aydın ile dünya evine girmişti. Tuğçe Tayfur'dan yeni bir paylaşım gelmişti. 2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, 4 ay önce kızı Tuğçe Lina'yı kucağına almıştı. Tuğçe Tayfur'un yeniden hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Son dönem babası Ferdi Tayfur ile arasında soğuk rüzgarlar esen Tuğçe Tayfur Aydın, son olarak takipçilerine müjdeyi vermişti. İşte Tuğçe Tayfur'un bebek müjdesi verdiği paylaşım... Instagram hesabından minik kızı Lina ile paylaşım yapan Tuğçe Tayfur, 'Aileye +1 yazalım' dedi ve eşini etiketledi. İşte Tuğçe Tayfur'un minik kızı Tuğçe Lina ve oğlu Efe ile aile pozu... Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un son paylaşımı aile içi krizin devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu. BABASIYLA MAHKEMELİK Marka davası devam ederken Ferdi Tayfur mahkemenin kararını avukatı aracılığıyla duyurdu. Ferdi Tayfur'un avukatı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Tarafımızca, Muhammed Aydın aleyhine, müvekkilimiz Ferdi Tayfur adına İstanbul 4'üncü Fikri Sınayi Haklar Hukuk Mahkemesi 2024/162 e. sayılı dosyası ile açmış olduğumuz 'Tuğçe Tayfur Store' markasına ilişkin Marka Hükümsüzlüğü davamızda yerel mahkemenin 15/10/2024 tarihli ara kararı uyarınca ilgili markanın 3'üncü şahıslara devir ve temlikinin ihtiyati tedbiren önlenmesine karar verilmiştir. İş bu davamızın sonucunda alınacak karar ile de söz konusu markaya ait franchising alan şahıs veya şirketlerin de hukuksal olarak etkilenebileceği kuvvetle muhtemel olup kamuoyuna tarafımızca saygılarımız duyurulur. TUĞÇE TAYFUR'DAN CEVAP Tuğçe Tayfur'dan bu karara yanıt geldi. Tuğçe Tayfur, 'Avukat bey paylaştığınıza dikkat mi etseniz çünkü benim bayilerime elinizi uzatamayacağınıza karar verilmiş. Biz 4 aylık bebeğimizle her gün işe gelip açılışlara gidip tırnaklarımızla kazıdığımız bu markayı vallahi vermeyeceğiz.' dedi. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, markası için kullandığı 'Tayfur' soyadı için babasının kendisinden 50 milyon TL istediğini söylemişti. 'Dosyanın içeriğini gördüğümde utandım. Tuğçe Tayfur Store bir marka. Tanımadığımız birinin soyadını gasp etmiyorum. Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun? Tuğçe Tayfur benim, sen değilsin. Ben, Feydi Tayfur Store açmadım. Kendi adıma açtım ve istediğin gibi oldu. 'Sahneyi bırak, zaten çizim yapıyorsun' dedin. Kocam da arkamda durdu. Ama şimdi ne yapıyorsun? Kendine gel. Halkın sanatçısı değil misin? İstediğin talep geri çevrildi. Çünkü, saçma.' Baba-kızın tartışmasına dahil olan anne Necla Nazır, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'a: 'Sen böyle bir insan mıydın, seni ne duruma düşürdüler. Ben kızımın arkasındayım' demişti. İŞTE NECLA NAZIR'IN AÇIKLAMALARININ SATIR BAŞLARI: -Her şeyden önce ailevi meselelerimizle ilgili karşınızda olmaktan inanın çok mahcubum. Hepinizden özür diliyorum. Dünyada bu kadar kargaşa varken, küçük bebekler, anneler, babalar öldürülürken kendi özel yaşantımızla toplumu meşgul ettiğimizden dolayı hepinizden gerçekten çok özür diliyorum. -Beni merak etmişsiniz 'Necla hanımın bu olanlardan haberi yok mu?' diye. Tabi ki haberim var. Yıllarca sustum, kendi kabuğuma çekildim. Evladımı da böyle yetiştirdim. Her şeyden önce ben bir kadın ve bir anneyim. -Evladımın her tarafı kurtlu olsa onu dişimle taşırım, yine taşırım. Evladım söz konusu olduğu için bu kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun Allah'ı var. Onun bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var. -Ferdi bey yıllar önce neden kaçıp gittiniz? Söyleyeyim. Siz bana bir kadınla birlikte olduğunuzu ve hamile olduğunu, bir erkek çocuğu doğuracağını söylediğinizde bayıldınız. Ben de kızımı alıp sizi terk ettim. Siz Japonya'ya kaçtınız. Bu yüzden kaçtınız. -Evladım ne yaptı? Hanginize ne yaptı? Menajerliğini bıraktırdı diye mi? Nedenlerini de açıklayayım mı? Beni konuşturmayın. Sabrımın sonundayım. -Evladımın, torunlarımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni, evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar. Damadından Ferdi Tayfur'a sert tepki: Bir bize baba olamadın! Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Uzun süredir babası Ferdi Tayfur'la arası bozuk olan Tuğçe Tayfur, aralarındaki kırgınlığın perde arkasını anlatmıştı. Ünlü şarkıcı sosyal medyada aralarının Tayfur'un menajeri Şirin Gözalıcı nedeniyle açıldığını iddia etti. Nisan ayında Şirin Gözalıcı ile kavga eden Tuğçe Tayfur 'O, bu olayı kullanarak babamı dâhil etti' demişti. Gözalıcı'nın yanında taraf olan babasına sitem eden Tuğçe Tayfur, 'Babamın benim yanımda olmasını isterdim, beni harcamış gibi oldu. Kırgınım' demişti. Ferdi Tayfur'un paylaşımı takipçileri tarafından manidar bulunmuştu. MANİDAR PAYLAŞIM Ferdi Tayfur paylaşımına şu notu eklemişti: Eğer bir ağacın yaprakları dökülüyorsa, dalları en ufak bir sarsıntıda kırılıyorsa, dibine inip, köküne bakmak gerek!