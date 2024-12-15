Son dakika: Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı

Yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sanatçının tedaviye alındığı öğrenildi.

ÜNLÜ SANATÇININ DURUMU KRİTİK!

Alınan bilgilere göre; Tayfur'un çoklu organ yetmezliğinden dolayı durumunun kritik olduğu ve daha donanımlı olan Muğla'daki özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Tayfur'un bir hafta önce inme indiğinden Antalya'da tedaviye alındığı ve beynine stend takıldığı öğrenildi.