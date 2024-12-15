Son dakika: Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
Sanatçı Ferdi Tayfur, yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
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