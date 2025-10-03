Trend Galeri Trend Magazin Son sahne aldığı mekan sahibi SABAH’a konuştu! Güllü soruşturması sil baştan! Düştü mü atıldı mı?

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 5. kattaki evinin penceresinden kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde Güllü'nün evindeki ve çevredeki tüm güvenlik kamerası görüntüleri toplatıldı. Görüntüler, incelenmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Olay gecesi anneleriyle birlikte olduklarını ve annelerinin oyun havası oynarken düştüğünü beyan eden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile manevi kızı Sultan Nur Ulunun yeniden ifadeleri alınacak. Olayı cinayet olarak adlandıran Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'ın da bilgisine başvurulacak. Güllü'nün son sahne aldığı mekânın sahibi Çağrı Yılmaz, SABAH'a yaptığı açıklamada "Güllü alkol aldığında daha çok denge kaybı yaşıyordu" dedi.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 03.10.2025 09:41 Güncelleme Tarihi: 03.10.2025 09:47
ADLİ TIP KURUMUNDAN CEVAP BEKLENİYOR
Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sanatçının otopsisinde darp izine rastlanmadı. Ancak olay anında alkol veya uyuşturucunun etkisi altında olup olmadığının belirlenmesi için kan örnekleri alındı ve Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÜLLÜ'NÜN EVİNDEKİ VE ÇEVREDEKİ TÜM KAMERALAR TOPLANDI
Soruşturma kapsamında Güllü'nün evindeki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri toplatıldı. Görüntüler incelenmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Ayrıca, evdeki güvenlik kamerasının insan sesine duyarlı olduğu, bu nedenle ses ve hareket olduğunda kayıt yaptığı, ev içi görüntülerde müzik sesinin kesilmesinin cihazdan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
KIZLARININ YENİDEN İFADESİ ALINACAK
Olay gecesi anneleriyle yemek yiyip film izlediklerini, annelerinin 2–3 şişe alkol içtiğini ve roman havası oynarken ayağının kayması sonucu camdan düştüğünü beyan eden Tuğyan Ülkem Gülter ve manevi kızı Sultan Nur Ulunun ifadeleri yeniden alınacak. Güllü'nün belindeki platin detayını öne sürerek katıldığı canlı yayında "Kesinlikle cinayet" diyerek şok etkisi yaratan patronu Ferdi Aydın'ın da ifadesine başvurulacak.

SAHNE ALDIĞI MEKÂN SAHİBİ "DENGE KAYBI YAŞIYORDU"
Güllü'nün sahne aldığı mekânın sahibi Çağrı Yılmaz, sanatçının ölümüyle ilgili SABAH'a açıklamalarda bulundu.

Olaydan sadece 2 gün önce Güllü ile yazıştıklarını belirten Yılmaz, "Ortaya çok çarpıcı iddialar atılarak gündem yapılmaya çalışılıyor. Herkes hâkim, savcı, polis olmuş. Güllü'yü yakından tanırım. Güllü'nün asistanı Deniz'in, sanatçıya şiddet uyguladığı iddialarını da yalan. Linç ediliyor" ifadelerini kullandı.

"KEYFİNE VE RUH HÂLİNE GÖRE DEĞİŞİYORDU"

Güllü'nün sahnede oturarak şarkı söylemesi ve denge sorunu ile ilgili de konuşan Yılmaz, "Sahnenin yarısında hem yaşından hem de bacağındaki platinden dolayı bazen oturuyordu, bazen kalkıp oynuyordu. Keyfine ve ruh hâline göre değişiyordu. Alkol aldığında daha çok denge kaybı yaşıyordu" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana gibi şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, 26 Eylül tarihinde Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 52 yaşındaki sanatçının vefat haberini oğlu duyurdu.

Güllü'nün oğlu, ''Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. '' diye başladı sözlerine.

Ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk, "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Güllü'nün kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ortaya çıkarken olaya ilişkin tahkikat başlatıldı.

Şarkıcı Güllü'nün düşerek hayatını kaybettiği balkon görüntülendi | Video

EĞLENDİĞİ SIRADA DÜŞTÜ, TAHKİKAT BAŞLATILDI

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde "yüksekten düşme" konusu olduğunun bildirilmesi üzerine görevlilerin adrese gittiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

27 Eylül'de son yolculuğuna uğurlanan Güllü'nün cenazesinde kızı fenalık geçirdi. "Annem gitti baba" diyerek gözyaşlarına boğulan Ülkem'in "Annemi sen mi yıkadın?" sözleri ise yürekleri dağladı.

DÜŞMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ

Gül Tut'un 6'ncı kattaki evinin terasından düşmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şarkıcının terasa çıkmadan hemen önce evin içerisinde görüldüğü, ardından düşme seslerinin geldiği, kızı ile arkadaşının ise çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer aldı.

Şarkıcı Güllü'nün düşmeden önceki son anları ortaya çıktı! Kızı ve arkadaşı çığlıklarla aşağıya koştu! İşte o anlar... | Video

ÇOCUKLARI KONUŞTU

Yalova'daki evinde balkondan düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümü hala gizemini korurken çocukları dehşet gecesini anlattı.

'KİMSEYLE KÖTÜ DEĞİLDİ'
Tuğberk Yağız Gülter (Güllü'nün oğlu): "Ben annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesini kaybeder yere düşerdi. Annem sevgi dolu bir insandı. Kimseyle arası kötü değildi. Canına kıyacak biri değildi."

'2-3 ŞİŞE ALKOL İÇTİ'
Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile manevi kızı Sultan Nur Ulu ise annelerinin roman havası oynarken ayağının kaydığını ve camdan düştüğünü beyan etti. Her iki genç de olay gecesi Güllü'nün yaklaşık 2–3 şişe alkol aldığını söyledi.

'KEYFİ YERİNDEYDİ'

Olay gecesi aynı binada yaşayan komşularından Engin Emir, 26 Eylül'de saat
01.30 civarında bağrışma sesleri duyduğunu, aşağı indiklerinde Güllü'yü kanlar içinde yerde bulduklarını belirtti. Güllü'nün komşusu ve eski menajeri Çiğdem Emir ise sanatçıyı yaklaşık 8 yıldır tanıdığını, olay gecesi Tuğyan adlı kızı ve Sultan adlı yakın arkadaşıyla evde olduklarını, son görüşmesinde Güllü'nün "keyifli" göründüğünü anlattı.

KAMERA, MÜZİK SESİNİ KESTİ
Güllü'nün düştüğü anlara ilişkin ev içi kamera görüntülerinin tamamı da ortaya çıktı. Görüntülerde müzik sesinin düşme sırasında kesilmesiyle ilgili de birçok iddia ileri sürülmüştü. Bunun nedeninin ise güvenlik kamerasının özelliği olduğu öğrenildi.

Kameranın insan sesine duyarlı olduğu ve bu özelliği nedeniyle televizyondan gelen müzik sesinin kamera tarafından kesildiği ve insan seslerinin ön plana çıkarıldığı bildirildi.

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Sosyal medyada olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu tartışmaları devam ederken, ünlü sanatçının avukatlarından yeni bir açıklama geldi.

''Kamuoyuna Duyuru Değerli Kamuoyu! Sahne adıyla "Güllü" olarak tanınan, Türk fantezi müziğinin unutulmaz seslerinden kıymetli sanatçımız Gül Tut'un, 26 Eylül 2025 gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmesi, hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Bu elim kayıp, sanat camiası ve sevenlerinin yüreklerinde derin bir acı bırakmıştır. Olayın hemen ardından, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yüksekten düşme" nedeniyle adli soruşturma başlatılmış olup süreç titizlikle devam etmektedir. Müvekkilimizin manevi mirası ve ailesi adına, biz avukatları olarak, kamuoyunda dolaşan çeşitli spekülasyonlara ve infiale son vermek amacıyla, mevcut bilgiler ışığında aydınlatıcı bir açıklama yapma zorunluluğunu hissetmekteyiz.

Müvekkilimizin ailesinin talebi doğrultusunda, ölüme ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirilmesi ve soruşturmanın her aşamasında gerekli tüm delillerin (kamera kayıtları, otopsi raporu, tanık ifadeleri ve teknik incelemeler) incelenmesi için savcılık ve kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği içerisindeyiz. Adaletin tecellisi için hiçbir şüpheye yer bırakılmayacaktır. Bu süreçte, spekülatif haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının kamuoyunda infial yaratmaması adına, yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesini önemle rica ederiz. Sanatçımız Gül Tut'un (Güllü) anısını yaşatmak ve adalet arayışımızı kararlılıkla sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. Gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.''

"BENİ SERENAY SARIKAYA CANLANDIRSIN"

Güllü, Ferdi Tayfur'un vefatından sonra verdiği röportajda miras tartışmalarına tepki göstermiş ve "Ben ölünce eğer böyle olacaksa Allah bana rahmet eylesin. Parayla pulla işim olmadı. Çok ağır acılar yaşadım. Bundan sonra emanetim oğluma, kızıma bir de torunuma" demişti. Şarkıcı, hayatının film olmasını istediğini ve kendisini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını arzu ettiğini de söylemişti.

KASIMPAŞA'DAN SAHNELERE UZANAN BİR ŞÖHRET

Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 15 Ekim 1973 Kasımpaşa, Beyoğlu doğumlu Roman asıllı Türk fantezi müziği ses sanatçısı.

Küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi.

1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı.

Yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermediği için okuluna döndü. Ancak ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti.

2008 yılında Kartal Yakacık'ta alkol komasına giren sanatçı, hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmiştir.

Kasımpaşalı Güllü adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir.

Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara veren Güllü'nün bu evlilikten iki çocuğu oldu.

2000 yılında boşandıktan sonra müziğe ve sahne hayatına geri dönen sanatçı, hem albümleriyle hem de özel hayatıyla sıkça gündeme gelmişti.