Son sahne aldığı mekan sahibi SABAH’a konuştu! Güllü soruşturması sil baştan! Düştü mü atıldı mı?

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 5. kattaki evinin penceresinden kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde Güllü'nün evindeki ve çevredeki tüm güvenlik kamerası görüntüleri toplatıldı. Görüntüler, incelenmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Olay gecesi anneleriyle birlikte olduklarını ve annelerinin oyun havası oynarken düştüğünü beyan eden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile manevi kızı Sultan Nur Ulunun yeniden ifadeleri alınacak. Olayı cinayet olarak adlandıran Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'ın da bilgisine başvurulacak. Güllü'nün son sahne aldığı mekânın sahibi Çağrı Yılmaz, SABAH'a yaptığı açıklamada "Güllü alkol aldığında daha çok denge kaybı yaşıyordu" dedi.