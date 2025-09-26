Şarkıcı Güllü'nün düşerek hayatını kaybettiği balkon görüntülendi | Video
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde oturan ünlü sanatçı Güllü, 5'inci katındaki evinin terasından düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu duyurdu.
Öte yandan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız, annesini elim bir kaza sonucu vefat ettiğini duyurdu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:50
Demet Akalın'dan Güllü paylaşımı: "Gitmiş olamazsın..." | Video 26.09.2025 | 09:48
00:49
Şarkıcı Güllü'nün düşerek hayatını kaybettiği balkon görüntülendi | Video 26.09.2025 | 09:42
00:18
02:22
00:09
00:26
01:40
03:45
00:17
Gizem Karaca, eşi ve kızıyla hallerini paylaştı | Video 22.09.2025 | 09:55
00:39
Alişan'dan Bingöl konserinde “Yıkılasın İsrail” tepkisi 20.09.2025 | 16:28
00:40
00:17
Ceyhun Fersoy eşi Begüm Öner'i gözyaşlarıyla paylaştı | Video 16.09.2025 | 14:34
00:12
Nergis Kumbasar’a Mehmet Ali Erbil’in evliliği soruldu! 15.09.2025 | 19:04
00:19
‘Sevgilisi var mı?’ Şarkıcı Murat Boz’dan samimi açıklama! 14.09.2025 | 20:35
00:19
Gupse Özay’ın değişimi çok konuşuldu: Ritüellerimi yapıp… 14.09.2025 | 18:51
00:25
00:23
01:06
00:27
Kansere yenik düşek şarkıcı Şimal'in eşinden duygusal paylaşım | Video 10.09.2025 | 13:31
00:24
Ebru Şahin'in mutluluk gözyaşları 09.09.2025 | 22:59