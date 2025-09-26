Şarkıcı Güllü'nün düşerek hayatını kaybettiği balkon görüntülendi | Video 26.09.2025 | 09:42 Yalova'nın Çınarcık ilçesinde oturan ünlü sanatçı Güllü, 5'inci katındaki evinin terasından düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, gece 03.00 saatlerinde Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 5. katındaki terastan düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Öte yandan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız, annesini elim bir kaza sonucu vefat ettiğini duyurdu.