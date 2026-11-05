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‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!
‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!
Ünlü oyuncu Alina Boz, bugün bir etkinliğe katıldı. Alina Boz, gazetecilerin hamilelik süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, bu süreçle ilgili samimi itiraflarda bulundu. İşte ilk kez anne olmaya hazırlanan Alina Boz'un o açıklamalarının detayları!
Giriş Tarihi: 05.11.2026 21:49