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‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!

Ünlü oyuncu Alina Boz, bugün bir etkinliğe katıldı. Alina Boz, gazetecilerin hamilelik süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, bu süreçle ilgili samimi itiraflarda bulundu. İşte ilk kez anne olmaya hazırlanan Alina Boz'un o açıklamalarının detayları!

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ASLİN ERŞEN
Giriş Tarihi: 05.11.2026 21:49
‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!

Aralık 2023'te hayatlarını birleştiren ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Alina Boz ile Umut Evirgen çifti, ilk bebeklerini kucağına almaya hazırlanıyor.

‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!

Katıldığı mezuniyet töreninde müjdeli haberi doğrulayan Alina Boz'un ardından ünlü çift, yakın çevrelerinin katıldığı özel bir organizasyona imza atmıştı.

‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!

CİNSİYET PARTİSİYLE DUYURDULAR

Üç aylık hamile olduğu öğrenilen başarılı oyuncu Alina Boz ve eşi Umut Evirgen, düzenledikleri cinsiyet partisinde sevdikleriyle bir araya gelmişti.

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‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!

Çiftin heyecanla beklediği bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu ortaya çıkmıştı.

‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!

İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftin bu mutlu günü, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!

6 AYLIK HAMİLE ALİNA BOZ'DAN SAMİMİ AÇIKLAMA!

Son olarak Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti.

‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!

"AŞERMEM YOK"

6 aylık hamile olan Boz, hamilelik sürecine dair açıklamalarda bulunarak aşerme hakkında konuşmuştu. Boz, şunları söylemişti:

"Güzel geçiyor. Eğleniyorum kendi kendime... Çalışmadığım süreçte bir yerlere gidip sinema, belgesel ve tiyatro izliyorum. Aşermem yok."

‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!

Umut Evirgen ise, "Altıncı aya giriyoruz, hiçbir şey istemedi" diyerek doğumun Türkiye'de olacağını belirtmişti.

‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!

Güzel oyuncu, aynı zamanda muhabirlerin sorduğu "Bebeğinizin eşinizden hangi özelliğini almasını istersiniz?" sorusuna samimi bir yanıt vererek, "Çalışkanlığını almasını isterim. Ne yapacağını bilir. Hızlı ve doğru karar verir" ifadelerini kullandı. Evirgen ise eşine övgüler yağdırarak, "Yüzde yüz annesine çeksin. Güzelliği… Benim gibi kara olmasın" demişti.

‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!

Anne olduktan sonra setlere dönüp dönmeyeceği sorulan Boz, "Bebekle geçirmem gereken zaman var. Ben de bu süreç için heyecanlıyım. Sonrasında bu işler kısmet. Babası bakar" derken, Evirgen de eşine destek vererek, "Kız çocuğu babasına düşkün olur derler. Seve seve bakarım" ifadelerini kullanmıştı.

‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!

ETKİNLİĞE KATILDI

Ünlü oyuncu Alina Boz, katıldığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlk kez anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu, hamilelik süreciyle ilgili merak edilenleri anlattı.

‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!

6 AYI DOLDURDU

Samimi açıklamalarda bulunan Boz, hem bebeğinin son durumundan hem de yaşadığı beslenme sürecinden bahsetti.

‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!

HAMİLELİK SÜRECİNİ ANLATTI

Hamileliğinin altıncı ayını tamamladıklarını belirten oyuncu, bu dönemde bol bol yürüyüş yaptıklarını söyledi.

‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!

"SON TEK BAŞINA KALDIĞIMIZ ZAMANLAR..."

Anne olmaya hazırlanmanın heyecanını yaşayan Boz, "Son tek başına kaldığımız zamanlar. Aşerme durumum yok" ifadelerini kullandı.

‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!

"SINIRDA ÇIKTIĞI İÇİN..."

Hamilelik sürecinde beslenmesine de dikkat ettiğini dile getiren ünlü oyuncu, şeker değerlerinin sınırda çıkması nedeniyle diyet uyguladığını açıkladı. Boz, "Şekerim sınırda çıktığı için bir diyet durumum oldu. Beslenmeme çok dikkat ettim. Şu an biraz onunla boğuşuyorum" dedi.

‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!

Alina Boz'dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!

‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!

VİLLALARINI TEPEDEN TIRNAĞA DEĞİŞTİRDİLER!

Bebek heyecanı yaşayan oyuncu Alina Boz ve işletmeci Umut Evirgen, yeni döneme aynı zamanda evlerini değiştirerek hazırlanıyor. Ünlü çift, Emirgan'daki villalarını baştan aşağı yenileme kararı alarak gündeme gelmişti. Tadilat kapsamında evin eşyaları da tamamen değiştirilirken, çiftin bu büyük hazırlık için ne kadar harcama yaptığı ise henüz bilinmiyor.

‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!

ANNESİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ!

Öte yandan Alina Boz'un annesi Olga Boz, genç ve doğal görünümüyle sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Anne-kızın dikkat çeken benzerliği ise takipçilerden "Abla kardeş gibiler" yorumları almıştı.

‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!

İşte diğer ünlü isimlerin anneleri...

İŞTE ÇAĞLA ŞIKEL VE ANNESİ

‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!

ALMİLA ADA- SABİTE ERDEM

‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!

İREM HELVACIOĞLU- AYSUN HELVACIOĞLU

‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!

OKTAY KAYNARCA-NURSEL KAYNARCA

‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!

KEREM BÜRSİN VE ANNESİ

‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!

EBRU ŞALLI- ŞEFİYE ŞALLI

‘Son tek başına kaldığımız zamanlar’… Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!

MELİSA URAL-SİBEL CAN