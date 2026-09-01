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Sonbaharın hüznü, Yeşilçam’ın zarafetiyle buluştu… Yeşilçam’ın ahu bakışlısı Perihan Savaş’tan “Eylül” paylaşımı
Sonbaharın hüznü, Yeşilçam’ın zarafetiyle buluştu… Yeşilçam’ın ahu bakışlısı Perihan Savaş’tan “Eylül” paylaşımı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Perihan Savaş, "Hoş geldin Eylül" diyerek sonbaharın gelişini paylaştığı mesajla karşıladı. Zarafeti ve nostaljisiyle dikkat çeken paylaşım, takipçilerinden beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 01.09.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 12:22