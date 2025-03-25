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Sosyetenin Dallas'ında son perde! Külkedisi masalını eski sevgili mi bozdu? Raif Dinçkök ve Seda Boyraz aşkında ihanet skandalı

Ünlü iş insanı Raif Dinçkök'ün fırtınalı aşk hayatından, Antalya'da keşfedilen mucizevi mermer taşına; kadınların iş hayatında maruz kaldığı zihinsel yükten, dünya mirasına aday gösterilen tarihi keşfe kadar birbirinden çarpıcı gelişmeler gündeme bomba gibi düştü! Peki, eski sevgilisiyle mesajlaşırken yakalanan Seda Boyraz'ın sürpriz dönüşü nasıl gerçekleşti? Üzerinde 'Bismillah' yazan taş gerçekten doğal mı? Kadınlar neden iş dünyasından çekilmek zorunda kalıyor? Tüm bu soruların cevabı, Ömer Karahan'ın Keskin Kalem köşesinde!

ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 25.03.2025 06:20 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 06:25
Sosyetenin Dallas’ında son perde! Külkedisi masalını eski sevgili mi bozdu? Raif Dinçkök ve Seda Boyraz aşkında ihanet skandalı

Raif Dinçkök, doğum günü partisinde tanıştığı Seda Boyraz ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin aşkı, Boyraz'ın eski aşkına attığı mesajlar yüzünden geçtiğimiz haftalarda bitmişti.

Sosyetenin Dallas’ında son perde! Külkedisi masalını eski sevgili mi bozdu? Raif Dinçkök ve Seda Boyraz aşkında ihanet skandalı

Dinçkök, sevgilisi Boyraz'ın telefonunda eski aşkı ile mesajlaştığını yakalayınca ilişkiyi kavga gürültü noktalamıştı. Seda Boyraz, ayrılık sonrası hiç vakit kaybetmeden Dinçkök ile aşk yaşarken mesajlaştığı eski sevgilisine geri döndü.

Sosyetenin Dallas’ında son perde! Külkedisi masalını eski sevgili mi bozdu? Raif Dinçkök ve Seda Boyraz aşkında ihanet skandalı

Boyraz'ın eski aşkının Amerikalı Türk işadamı Ercüment Müftahi olduğu ortaya çıktı. Müftahi, bayram tatili için Türkiye'ye geldi. Çift, Ramazan Bayramı'nı Yunanistan'da birlikte karşılayacak.

Sosyetenin Dallas’ında son perde! Külkedisi masalını eski sevgili mi bozdu? Raif Dinçkök ve Seda Boyraz aşkında ihanet skandalı

Bayram sonrası Müftahi sevgilisi Boyraz ile Amerika'ya dönecek. Müftahi'nin barışma hediyesi olarak Seda Boyraz'a lüks bir cip hediye ettiği konuşuluyor.

Sosyetenin Dallas’ında son perde! Külkedisi masalını eski sevgili mi bozdu? Raif Dinçkök ve Seda Boyraz aşkında ihanet skandalı

DÜNYA MİRAS LİSTESİ İÇİN ÇALIŞILIYOR
Antalya'da ortaya çıkan, üzerinde 'Bismillah' yazısı bulunan mermer için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi de rapor yayınladı.