Trend Galeri Trend Magazin Sosyetenin Dallas'ında son perde! Külkedisi masalını eski sevgili mi bozdu? Raif Dinçkök ve Seda Boyraz aşkında ihanet skandalı

Sosyetenin Dallas'ında son perde! Külkedisi masalını eski sevgili mi bozdu? Raif Dinçkök ve Seda Boyraz aşkında ihanet skandalı

Ünlü iş insanı Raif Dinçkök'ün fırtınalı aşk hayatından, Antalya'da keşfedilen mucizevi mermer taşına; kadınların iş hayatında maruz kaldığı zihinsel yükten, dünya mirasına aday gösterilen tarihi keşfe kadar birbirinden çarpıcı gelişmeler gündeme bomba gibi düştü! Peki, eski sevgilisiyle mesajlaşırken yakalanan Seda Boyraz'ın sürpriz dönüşü nasıl gerçekleşti? Üzerinde 'Bismillah' yazan taş gerçekten doğal mı? Kadınlar neden iş dünyasından çekilmek zorunda kalıyor? Tüm bu soruların cevabı, Ömer Karahan'ın Keskin Kalem köşesinde!