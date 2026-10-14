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Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...
Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...
İsveç'in başkenti Stockholm'de sessiz sedasız nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete çifti, erteledikleri balayı için İtalya'ya gitti. İkinci baharını yaşayan ünlü oyuncunun eşiyle paylaştığı romantik kareler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 14.10.2026 10:47
Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 10:50