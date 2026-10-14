Trend Galeri Trend Magazin Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...

Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...

İsveç'in başkenti Stockholm'de sessiz sedasız nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete çifti, erteledikleri balayı için İtalya'ya gitti. İkinci baharını yaşayan ünlü oyuncunun eşiyle paylaştığı romantik kareler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 14.10.2026 10:47 Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 10:50
Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...

Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile biten 8 yıllık evliliğinin ardından gönlünü radyocu Güçlü Mete'ye kaptırmıştı.

Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...

Aşklarını doludizgin sürdüren çift, sürpriz bir kararla Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde nikah masasına oturmuştu.

Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...

Aşklarını her fırsatta gözler önüne seren ve özel günlerde yaptıkları romantik paylaşımlarla dikkat çeken Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete, son olarak İtalya tatilinden paylaştığı karelerle magazin gündeminde yer aldı.

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Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...

Ceyda Düvenci, kişisel sosyal medya hesabından eşi Güçlü Mete ile birlikte İtalya sokaklarında çekilen aşk dolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, ikilinin hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...

ÜNLÜ ÇİFT GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA DA BİR ETKİNLİKTE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Geceye eşiyle el ele katılan Düvenci'nin neşeli halleri dikkatlerden kaçmamıştı. Ünlü oyuncunun mutluluğu adeta yüzüne yansımıştı.

Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ceyda Düvenci, gülümseyerek, "Ne olduğunu biz de anlamadık, iş hayatına döndük" ifadelerini kullanmıştı.

Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...

"SEVİLEN KADIN ÇİÇEK AÇAR"

Düvenci'nin davetteki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ünlü isme çok sayıda yorum geldi. Kullanıcılar, "Gençleşmiş resmen", "Sevilen kadın çiçek açar", "Evlilik yaramış" ve "Kalbinin güzelliği yüzüne yansımış" gibi yorumlarda bulunmuştu.

Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...

YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU

Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...

ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU

Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR

Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

Stockholm’de sürpriz nikahla evlenmişlerdi, mutlulukları İtalya’ya taşındı! Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den romantik kare...

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN